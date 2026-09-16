Vefatından Önce Çekildiği İddia Edildi: Tuzlu Kahve'de Serhat Kılıç'a Yapılan Gönderme Herkesi Duygulandırdı
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Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde geçen bir sahne, sosyal medyada saatler içinde gündem oldu. Sahnenin, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sevilen oyuncu Serhat Kılıç'a yapılan bir gönderme içermesi ve onun vefatından önce çekildiğinin iddia edilmesi izleyicileri duygulandırdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, yorumlarda izleyicilerin duygusal tepkileri dikkat çekti.
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Seksenler'deki Ergün Plak performansıyla tanınan Serhat Kılıç, otuz yıla yaklaşan kariyerinde iz bıraktı.
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Serhat Kılıç'ı bir kez daha gündeme getiren şey ise, Tuzlu Kahve dizisinde onun vefatından önce çekildiği ortaya çıkan bir sahne oldu.
Tuzlu Kahve'de geçen Serhat Kılıç sahnesi:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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