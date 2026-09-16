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Vefatından Önce Çekildiği İddia Edildi: Tuzlu Kahve'de Serhat Kılıç'a Yapılan Gönderme Herkesi Duygulandırdı

Vefatından Önce Çekildiği İddia Edildi: Tuzlu Kahve'de Serhat Kılıç'a Yapılan Gönderme Herkesi Duygulandırdı

Tuzlu Kahve Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2026 - 08:21
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Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde geçen bir sahne, sosyal medyada saatler içinde gündem oldu. Sahnenin, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sevilen oyuncu Serhat Kılıç'a yapılan bir gönderme içermesi ve onun vefatından önce çekildiğinin iddia edilmesi izleyicileri duygulandırdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, yorumlarda izleyicilerin duygusal tepkileri dikkat çekti.

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Seksenler'deki Ergün Plak performansıyla tanınan Serhat Kılıç, otuz yıla yaklaşan kariyerinde iz bıraktı.

Seksenler'deki Ergün Plak performansıyla tanınan Serhat Kılıç, otuz yıla yaklaşan kariyerinde iz bıraktı.

Kariyerine Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde başlayan Serhat Kılıç, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda sahne aldı; ilerleyen yıllarda yönetmenlik alanında yüksek lisans da tamamladı.

Geniş bir yelpazede rol alan oyuncu, en çok Seksenler dizisindeki Ergün Plak karakteriyle tanındı. Ezel, Söz, Maraşlı ve Kuruluş Osman gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıkan Kılıç, Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan Kış Uykusu filminde de rol almıştı.

5 Eylül 2026'da İstanbul Kağıthane'deki evinde hareketsiz halde bulunan Serhat Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti. Sevgilisi, oyuncunun bir süredir lenf kanseriyle mücadele ettiğini belirtmişti.

Serhat Kılıç'ı bir kez daha gündeme getiren şey ise, Tuzlu Kahve dizisinde onun vefatından önce çekildiği ortaya çıkan bir sahne oldu.

Serhat Kılıç'ı bir kez daha gündeme getiren şey ise, Tuzlu Kahve dizisinde onun vefatından önce çekildiği ortaya çıkan bir sahne oldu.

Tuzlu Kahve'nin 15 Eylül Salı akşamı ekrana gelen yeni bölümünde geçen bu an, yayın biter bitmez sosyal medyada paylaşılmaya başlandı; sahnenin aslında Kılıç'ın vefatından önce çekildiğinin iddia edilmesi izleyicileri derinden etkiledi.

Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yeniden paylaşıma ulaşırken, yorumlarda pek çok izleyici sahnenin akıllara sevilen oyuncuyu getirdiğini ve bu göndermenin onu duygusal bir şekilde andırdığını yazdı. Birçok kullanıcı, Serhat Kılıç'ın adını sahnede görünce gözyaşlarına hakim olamadığını belirtti.

Tuzlu Kahve'de geçen Serhat Kılıç sahnesi:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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