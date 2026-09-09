Serhat Kılıç’ın Anma Törenindeki Harekete Özge Özder’den Sert Tepki!
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Serhat Kılıç’ın ani vefatının ardından düzenlenen anma töreninde ailesi, dostları ve sevenleri gözyaşları içinde usta oyuncuya veda etti. Törende büyük bir üzüntü yaşayan Özge Özder ise çıkışta karşılaştığı bir hareket karşısında sessiz kalamadı. Acısı henüz çok tazeyken yapılanlara tepki gösteren oyuncunun “Biraz saygınız olsun” sözleri dikkat çekti.
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Serhat Kılıç’ın ani vefatı, ailesini, sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.
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Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen anma töreninde gözyaşları sel oldu.
Acısı henüz çok tazeyken fotoğraf çekmek isteyen bir kişiyi fark eden Özge Özder, sert tepki gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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