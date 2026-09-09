Serhat Kılıç’ın Anma Törenindeki Harekete Özge Özder’den Sert Tepki!

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Serhat Kılıç, 5 Eylül 2026 tarihinde Kağıthane’deki evinde hayatını kaybetti. Henüz 51 yaşında hayata veda eden usta oyuncunun ani ölümü, başta ailesi olmak üzere yakın dostlarını, birlikte çalıştığı meslektaşlarını ve sevenlerini derinden sarstı.

Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan başarılı kariyeri boyunca pek çok unutulmaz karaktere hayat veren Kılıç; Seksenler dizisindeki Ergun Plak, Söz dizisindeki Çolak ve Ezel dizisindeki Selim rolleriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasına kazınmıştı. Her rolünde bambaşka bir karaktere bürünebilmesiyle takdir toplayan oyuncunun vefatının ardından sanat dünyasından peş peşe duygusal mesajlar geldi.

Kılıç’ın rol arkadaşları ve yakın dostları, yaptıkları paylaşımlarda yalnızca onun oyunculuğunu değil, kamera arkasındaki yardımsever ve vefalı kişiliğini de anlattı. Sevenlerinin hâlâ kabullenmekte güçlük çektiği acı kaybın ardından usta oyuncu için bir anma töreni düzenlendi.