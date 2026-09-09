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Serhat Kılıç’ın Anma Törenindeki Harekete Özge Özder’den Sert Tepki!

Serhat Kılıç’ın Anma Törenindeki Harekete Özge Özder’den Sert Tepki!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.09.2026 - 11:43
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Serhat Kılıç’ın ani vefatının ardından düzenlenen anma töreninde ailesi, dostları ve sevenleri gözyaşları içinde usta oyuncuya veda etti. Törende büyük bir üzüntü yaşayan Özge Özder ise çıkışta karşılaştığı bir hareket karşısında sessiz kalamadı. Acısı henüz çok tazeyken yapılanlara tepki gösteren oyuncunun “Biraz saygınız olsun” sözleri dikkat çekti.

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Serhat Kılıç’ın ani vefatı, ailesini, sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.

Serhat Kılıç’ın ani vefatı, ailesini, sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Serhat Kılıç, 5 Eylül 2026 tarihinde Kağıthane’deki evinde hayatını kaybetti. Henüz 51 yaşında hayata veda eden usta oyuncunun ani ölümü, başta ailesi olmak üzere yakın dostlarını, birlikte çalıştığı meslektaşlarını ve sevenlerini derinden sarstı.

Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan başarılı kariyeri boyunca pek çok unutulmaz karaktere hayat veren Kılıç; Seksenler dizisindeki Ergun Plak, Söz dizisindeki Çolak ve Ezel dizisindeki Selim rolleriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasına kazınmıştı. Her rolünde bambaşka bir karaktere bürünebilmesiyle takdir toplayan oyuncunun vefatının ardından sanat dünyasından peş peşe duygusal mesajlar geldi.

Kılıç’ın rol arkadaşları ve yakın dostları, yaptıkları paylaşımlarda yalnızca onun oyunculuğunu değil, kamera arkasındaki yardımsever ve vefalı kişiliğini de anlattı. Sevenlerinin hâlâ kabullenmekte güçlük çektiği acı kaybın ardından usta oyuncu için bir anma töreni düzenlendi.

Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen anma töreninde gözyaşları sel oldu.

Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen anma töreninde gözyaşları sel oldu.

Serhat Kılıç’ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve sevenleri, usta oyuncuya veda etmek üzere Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir araya geldi. Sanat dünyasından birçok ismin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.

Kılıç’ın tabutunun sahneye getirildiği törende ailesi ve yakın arkadaşları ayakta durmakta güçlük çekti. Usta oyuncuyla uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunan Özge Özder de tören boyunca gözyaşlarına hâkim olamadı. Arkadaşının tabutu başında uzun süre ağlayan Özder’in, Serhat Kılıç’ın babasıyla karşılaştığı anlarda yaşadığı üzüntü kameralara yansıdı.

Eşi Sinan Güleryüz’le birlikte törene katılan oyuncu, yakın dostunu kaybetmenin acısını yaşarken karşılaştığı bir davranış nedeniyle tören çıkışında isyan etti.

Acısı henüz çok tazeyken fotoğraf çekmek isteyen bir kişiyi fark eden Özge Özder, sert tepki gösterdi.

Anma töreninin sona ermesinin ardından salondan ayrılan Özge Özder, kendisine yönelen bir kişinin uygunsuz bir anda fotoğraf çekmeye çalıştığını fark etti. Arkadaşını son yolculuğuna uğurladığı ve gözyaşlarını tutamadığı bir günde yapılan bu hareket karşısında sessiz kalmayan oyuncu, tepkisini açıkça dile getirdi.

Fotoğraf çekmek isteyen kişiye dönen Özder,

“Ne yapıyorsun ya, biraz saygınız olsun.”

sözleriyle sitem etti.

Yas tutulan bir günde yaşanan fotoğraf ısrarı, Özge Özder’in tepkisini haklı bulanların da gündemine oturdu. Oyuncunun bu konudaki hassasiyetinin altında ise geçmişte yaşadığı son derece acı bir olay olduğu biliniyor.

Özder, daha önce yaptığı bir açıklamada kendisini büyüten dedesini kaybettiğinde de benzer bir durumla karşılaştığını anlatmıştı. Hastane koridorunda aldığı acı haberin ardından yere çöküp ağladığı sırada fotoğraflarının çekildiğini belirten oyuncu, o an yaşadığı kırgınlığı şu sözlerle dile getirmişti:

“Hastanede beni büyüten dedemi kaybettiğimde koridorda çökmüş ağlarken fotoğrafımı çekmişlerdi, çok incinmiştim. Karşı tarafı da düşünmek gerek.”

Yıllar önce yaşadığı o kırıcı olayın benzerinin Serhat Kılıç’ın anma töreninde yeniden yaşanması, Özge Özder’in neden bu kadar sert tepki verdiğini de ortaya koydu. Ünlü oyuncunun “Biraz saygınız olsun” çıkışı, insanların en savunmasız ve acılı anlarında sınırlarına saygı duyulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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