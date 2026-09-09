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Serhat Kılıç’ın Vefatının Ardından Rol Arkadaşının Ortaya Çıkarttığı Hikaye Yürekleri Burktu

Serhat Kılıç’ın Vefatının Ardından Rol Arkadaşının Ortaya Çıkarttığı Hikaye Yürekleri Burktu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.09.2026 - 10:45
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Serhat Kılıç’ın ani vefatının ardından rol arkadaşlarının paylaştığı anılar, usta oyuncunun kamera arkasında nasıl bir insan olduğunu da gözler önüne serdi. Söz dizisinde Çolak’ın yaveri Merdan’a hayat veren Caner Atacan ise yıllar önce yaşanan ve bugüne dek pek bilinmeyen bir vefa hikâyesini anlattı. Kılıç’ın tek bir ricayla kendisine açtığı kapıyı ve soğuk set günlerinde gösterdiği inceliği paylaşan Atacan’ın “Daha hangisini anlatayım ki...” sözleri yürekleri burktu.

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Serhat Kılıç’ın ani vefatı, sanat dünyasında doldurulması güç bir boşluk bıraktı.

Serhat Kılıç’ın ani vefatı, sanat dünyasında doldurulması güç bir boşluk bıraktı.

5 Eylül 2026 tarihinde henüz 51 yaşındayken hayata veda eden Serhat Kılıç’ın ölümü, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra yıllar boyunca aynı seti paylaştığı rol arkadaşlarını da derinden sarstı.

Tiyatro sahnesinden televizyon ekranlarına, sinemadan sunuculuğa uzanan kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat veren Kılıç; her rolünün altından ustalıkla kalkmayı başaran isimlerdendi. Kimi izleyici onu Seksenler dizisinin unutulmaz Ergun Plak’ı, kimi Ezel'in Selim’i, kimi ise Kış Uykusu'nun İmam Hamdi’si olarak tanıdı. Ancak oyuncunun kariyerindeki en çarpıcı performanslardan biri hiç kuşkusuz Söz dizisinde hayat verdiği Çolak karakteriydi.

Kötü bir karakteri yalnızca öfkesiyle değil; zekası, hitabeti ve ürkütücü sakinliğiyle ekrana taşıyan Kılıç, Çolak’ı kısa sürede dizinin en çok konuşulan isimlerinden birine dönüştürmüştü. Üstelik rol arkadaşlarının anlattıklarına bakılırsa, kamera karşısındaki o sert görüntünün arkasında çalışma arkadaşlarını kollayan, bilgisini paylaşmaktan çekinmeyen ve kimseyi yarı yolda bırakmayan bambaşka bir Serhat Kılıç vardı.

Onun ardından yapılan paylaşımlar da yalnızca başarılı bir oyuncunun değil; dokunduğu insanların hayatında iz bırakan çok kıymetli bir insanın kaybedildiğini bir kez daha gösterdi.

Söz dizisinde Çolak’ın en güvendiği adamı Merdan’a hayat veren Caner Atacan da Serhat Kılıç’a duygu dolu sözlerle veda etti.

Söz dizisinde Çolak’ın en güvendiği adamı Merdan’a hayat veren Caner Atacan da Serhat Kılıç’a duygu dolu sözlerle veda etti.

Serhat Kılıç’ın vefatının ardından sessiz kalamayan isimlerden biri, Söz dizisinde iki sezon boyunca kendisiyle omuz omuza kamera karşısına geçen Caner Atacan oldu.

Dizide Kılıç’ın canlandırdığı Çolak’ın yaveri Merdan rolüyle izleyici karşısına çıkan Atacan, usta oyuncuyla kurduğu bağın yalnızca set arkadaşlığıyla sınırlı olmadığını anlattı. Birlikte geçirdikleri zamandan kalan hatıraları paylaşan oyuncu, Kılıç’ın hem mesleki hem de insani yönünü gözler önüne serdi.

Caner Atacan’ın anlattığına göre Serhat Kılıç, yıllar sonra rol aldığı Maraşlı dizisine kendisini de dahil ettirebilmek için hiç düşünmeden harekete geçmişti. Atacan’ın “Beni de al” demesinin ardından yalnızca iki gün içinde yapım ekibi kendisini aramış ve oyuncu dizinin kadrosuna katılmıştı.

Atacan o günleri şu sözlerle anlattı:

“En son Maraşlı dizisine girdi. Beni de al dedim... İlk defa bir şey istedim. 2 gün sonra beni direkt aradılar ve Maraşlı dizisine girmiştim. Arabam yok, hava soğuk diye sahnesi bitse de beni almadan, beklemeden gitmezdi. Daha hangi birini anlatayım ki... Çok şey var.”

Bu birkaç cümle bile Serhat Kılıç’ın kamera arkasında nasıl bir insan olduğunu anlatmaya yetti. Kendi sahnesi bitmesine rağmen soğuk havada rol arkadaşını yalnız bırakmaması, işi bittiği halde onu beklemesi ve kendisinden ilk kez bir ricada bulunan genç meslektaşına hemen yardımcı olması, aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu.

Üstelik Kılıç’ın yaptığı iyiliği anlatmaya ihtiyaç duymadan, sessiz sedasız gerçekleştirmiş olması da Caner Atacan’ın vedasını daha dokunaklı hale getirdi.

Çolak ve Merdan’ın ekrandaki yol arkadaşlığı, gerçek hayatta unutulmayacak bir vefaya dönüşmüş…

Çolak ve Merdan’ın ekrandaki yol arkadaşlığı, gerçek hayatta unutulmayacak bir vefaya dönüşmüş…

Söz dizisinde karşı karşıya kaldıkları tehlikeler, birlikte kurdukları planlar ve aralarındaki sadakat ilişkisiyle hafızalara kazınan Çolak ile Merdan’ın bağı, meğer kamera arkasında çok daha derinmiş.

Caner Atacan’ın paylaşımı, Serhat Kılıç’ın yalnızca başarılı performanslarıyla değil, beraber çalıştığı insanlara gösterdiği vefayla da hatırlanacağını ortaya koydu. Atacan’ın “Daha hangi birini anlatayım ki, çok şey var” sözleri ise yıllara yayılan sayısız anının ve dile getirilemeyen büyük bir acının özeti gibiydi.

Bugün Serhat Kılıç’ın yokluğu yalnızca yeni bir karakterini izleyemeyecek olan seyirciler için değil, onunla aynı sahneyi ve seti paylaşmış insanlar için de büyük bir eksiklik. Çünkü bazı oyuncular oynadıkları rollerle hafızalara kazınırken bazıları, kamera kapandıktan sonra yaptıklarıyla insanların hayatında yer ediniyor.

Caner Atacan’ın duygu dolu vedası da Serhat Kılıç’ın ikinci grupta yer alan o özel isimlerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Çolak ve Merdan’ın yolları ekranda yıllar önce ayrılmış olsa da geride kalan dostluk, vefa ve hatıralar kolay kolay unutulmayacak.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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