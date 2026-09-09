Serhat Kılıç’ın Vefatının Ardından Rol Arkadaşının Ortaya Çıkarttığı Hikaye Yürekleri Burktu

5 Eylül 2026 tarihinde henüz 51 yaşındayken hayata veda eden Serhat Kılıç’ın ölümü, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra yıllar boyunca aynı seti paylaştığı rol arkadaşlarını da derinden sarstı.

Tiyatro sahnesinden televizyon ekranlarına, sinemadan sunuculuğa uzanan kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat veren Kılıç; her rolünün altından ustalıkla kalkmayı başaran isimlerdendi. Kimi izleyici onu Seksenler dizisinin unutulmaz Ergun Plak’ı, kimi Ezel'in Selim’i, kimi ise Kış Uykusu'nun İmam Hamdi’si olarak tanıdı. Ancak oyuncunun kariyerindeki en çarpıcı performanslardan biri hiç kuşkusuz Söz dizisinde hayat verdiği Çolak karakteriydi.

Kötü bir karakteri yalnızca öfkesiyle değil; zekası, hitabeti ve ürkütücü sakinliğiyle ekrana taşıyan Kılıç, Çolak’ı kısa sürede dizinin en çok konuşulan isimlerinden birine dönüştürmüştü. Üstelik rol arkadaşlarının anlattıklarına bakılırsa, kamera karşısındaki o sert görüntünün arkasında çalışma arkadaşlarını kollayan, bilgisini paylaşmaktan çekinmeyen ve kimseyi yarı yolda bırakmayan bambaşka bir Serhat Kılıç vardı.

Onun ardından yapılan paylaşımlar da yalnızca başarılı bir oyuncunun değil; dokunduğu insanların hayatında iz bırakan çok kıymetli bir insanın kaybedildiğini bir kez daha gösterdi.