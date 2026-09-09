Serhat Kılıç’ın Vefatının Ardından Rol Arkadaşının Ortaya Çıkarttığı Hikaye Yürekleri Burktu
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Serhat Kılıç’ın ani vefatının ardından rol arkadaşlarının paylaştığı anılar, usta oyuncunun kamera arkasında nasıl bir insan olduğunu da gözler önüne serdi. Söz dizisinde Çolak’ın yaveri Merdan’a hayat veren Caner Atacan ise yıllar önce yaşanan ve bugüne dek pek bilinmeyen bir vefa hikâyesini anlattı. Kılıç’ın tek bir ricayla kendisine açtığı kapıyı ve soğuk set günlerinde gösterdiği inceliği paylaşan Atacan’ın “Daha hangisini anlatayım ki...” sözleri yürekleri burktu.
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Serhat Kılıç’ın ani vefatı, sanat dünyasında doldurulması güç bir boşluk bıraktı.
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Söz dizisinde Çolak’ın en güvendiği adamı Merdan’a hayat veren Caner Atacan da Serhat Kılıç’a duygu dolu sözlerle veda etti.
Çolak ve Merdan’ın ekrandaki yol arkadaşlığı, gerçek hayatta unutulmayacak bir vefaya dönüşmüş…
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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