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“Burnum Yoktu” Diyen Murat Dalkılıç, Burnunu Kaybetme Noktasına Nasıl Geldiğini İlk Kez Anlattı

“Burnum Yoktu” Diyen Murat Dalkılıç, Burnunu Kaybetme Noktasına Nasıl Geldiğini İlk Kez Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.09.2026 - 09:06
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Bugüne kadar tam 13 kez burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç'ın yaşadığı değişim, zaman zaman sosyal medyada estetik müdahaleler üzerinden yorumlanmıştı. Ancak Dalkılıç’ın defalarca ameliyat masasına yatmasının arkasında sanıldığı gibi estetik kaygılar değil, çocukluk yıllarından beri devam eden oldukça ciddi bir sağlık problemi bulunuyor. Ceyda Düvenci’nin programına konuk olan Dalkılıç, tüm müdahalelere rağmen hâlâ rahat nefes alamadığını ve 14. kez ameliyat olacağını açıkladı. Ünlü şarkıcının “Burnum yoktu” diyerek anlattığı zorlu süreç ve doktorunun kendisine yönelttiği soru, yaşadıklarının tahmin edilenden çok daha ağır olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Ceyda Düvenci/ Bambaşka Sohbetler

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=RX2U3...
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Türk pop müziğinin yıllardır en sevilen isimlerinden biri olan Murat Dalkılıç, bu kez şarkılarıyla değil, çocukluğundan beri mücadele ettiği ciddi sağlık sorunuyla gündeme geldi.

Türk pop müziğinin yıllardır en sevilen isimlerinden biri olan Murat Dalkılıç, bu kez şarkılarıyla değil, çocukluğundan beri mücadele ettiği ciddi sağlık sorunuyla gündeme geldi.

“Kasaba”yla hayatımıza giren Murat Dalkılıç, kısa sürede Türk pop müziğinin en sevilen ve en çok dinlenen isimlerinden biri olmayı başardı.

2008 yılında yayımladığı “Kasaba” adlı çalışmasıyla profesyonel müzik dünyasına adım atan Dalkılıç, şarkının yakaladığı büyük başarıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından “La Fontaine”, “Külah”, “Kıyamadım İkimize”, “Bir Güzellik Yap”, “Lüzumsuz Savaş”, “Bir Hayli”, “Derine” ve “Ben Bilmem” gibi pek çok hit şarkıya imza attı. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk eğitimi alan Dalkılıç; dizi, sinema ve televizyon projelerinde de yer aldı.

Yıllardır sahnelerin en enerjik isimlerinden biri olan Murat Dalkılıç’ın bütün bu süreç boyunca kamuoyunun bilmediği son derece zorlu bir sağlık mücadelesi verdiği ise geçirdiği operasyonlarla ortaya çıktı.

Murat Dalkılıç’ın görünümündeki değişim zaman zaman “estetik” yorumlarına neden olsa da ünlü şarkıcı, defalarca ameliyat olmasının gerçek nedenini daha önce açıklamıştı.

Dalkılıç’ın anlattığına göre burun kemiklerinde çocukluğundan itibaren devam eden kontrolsüz bir büyüme problemi bulunuyordu. Henüz 7 yaşındayken bu sorunu çözmek için ilk kez ameliyat masasına yatan şarkıcının burun yapısını destekleyen kıkırdak dokusu, ilk müdahale sırasında alınmıştı. Burnunun temel desteğini kaybetmesi ise ilerleyen yıllarda çok daha büyük problemlerin ortaya çıkmasına yol açtı.

Dalkılıç, daha önce yaptığı bir açıklamada 7 yaşından 25 yaşına kadar yedi kez ameliyat olduğunu söylemiş; operasyonların ardından enfeksiyon kaptığını ve menenjit riskiyle karşı karşıya kaldığını anlatmıştı. Burnundaki hasarı onarabilmek için yıllar içerisinde kulak ve kaburga gibi vücudunun farklı bölgelerinden alınan kıkırdak ve dokular kullanıldı. Ancak bazı müdahalelerin istenilen sonucu vermemesi, enfeksiyonlar ve devam eden nefes alma problemi nedeniyle peş peşe revizyon ameliyatları geçirmesi gerekti.

13 kez ameliyat masasına yatan Dalkılıç’ın yüzündeki değişimlerin yalnızca dış görünüşle değerlendirilmesi de bu nedenle sosyal medyada tepki çekmişti. Çünkü ünlü şarkıcının geçirdiği operasyonların büyük bölümü burnun yeniden yapılandırılması ve solunum fonksiyonunun düzeltilmesi amacı taşıyordu.

Ceyda Düvenci’nin programına konuk olan Murat Dalkılıç, yaşadığı süreci oldukça çarpıcı sözlerle anlattı ve 14. kez ameliyat olacağını açıkladı.

Tüm müdahalelere rağmen hâlâ nefes almakta zorlandığını söyleyen Murat Dalkılıç, yakın zamanda bir operasyon daha geçireceğini belirtti. Doktorunun ilk karşılaşmalarında durumuyla ilgili hiç umutlu olmadığını dile getiren şarkıcı, burnunu kaybetme noktasına geldiği günleri de ilk kez bu kadar açık anlattı.

Dalkılıç’ın Ceyda Düvenci’ye yaptığı açıklamanın tamamı şöyleydi:

“Hâlâ nefes alamıyorum. Ufak tefek ameliyat olacağım. Doktor aslında hiç şans vermemişti. Beni karşısına alıp ‘Muratcığım, ne meslek yapacaksın?’ diye sordu. Sonra da ‘Bana bırak kendini. Ameliyatlar silsilesi yapacağım sana’ dedi. Kaç ameliyat? Bilmiyorum! Ameliyatta enfeksiyon kaptım, burnum yoktu! Burnun yok Ceyda, öyle düşün! Bir insan yandan baktığında bir burnu vardır değil mi? Yok, benim gitti o! Ameliyatta kaptım o enfeksiyonu. 11 buçuk saatlik bir ameliyat oldum, orada kaptım o enfeksiyonu, o enfeksiyon o hâle getirdi. Sonra doktorum sabretti, ben sabrettim, bugünlere kadar geldik.”

Ünlü şarkıcının yaşadıklarını bu kadar açık anlatması, bugüne kadar görünüşü üzerinden yapılan yorumların ne kadar acımasız olabildiğini de bir kez daha hatırlattı. Dalkılıç’ın “ufak tefek” sözleriyle bahsettiği yeni müdahaleyle birlikte 14. kez ameliyat masasına yatacağı öğrenildi. Yıllardır aynı sorunla mücadele eden şarkıcının en büyük beklentisi ise artık estetik bir değişiklik değil, rahatça nefes alabilmek.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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