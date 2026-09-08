“Burnum Yoktu” Diyen Murat Dalkılıç, Burnunu Kaybetme Noktasına Nasıl Geldiğini İlk Kez Anlattı

“Kasaba”yla hayatımıza giren Murat Dalkılıç, kısa sürede Türk pop müziğinin en sevilen ve en çok dinlenen isimlerinden biri olmayı başardı.

2008 yılında yayımladığı “Kasaba” adlı çalışmasıyla profesyonel müzik dünyasına adım atan Dalkılıç, şarkının yakaladığı büyük başarıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Ardından “La Fontaine”, “Külah”, “Kıyamadım İkimize”, “Bir Güzellik Yap”, “Lüzumsuz Savaş”, “Bir Hayli”, “Derine” ve “Ben Bilmem” gibi pek çok hit şarkıya imza attı. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk eğitimi alan Dalkılıç; dizi, sinema ve televizyon projelerinde de yer aldı.

Yıllardır sahnelerin en enerjik isimlerinden biri olan Murat Dalkılıç’ın bütün bu süreç boyunca kamuoyunun bilmediği son derece zorlu bir sağlık mücadelesi verdiği ise geçirdiği operasyonlarla ortaya çıktı.

Murat Dalkılıç’ın görünümündeki değişim zaman zaman “estetik” yorumlarına neden olsa da ünlü şarkıcı, defalarca ameliyat olmasının gerçek nedenini daha önce açıklamıştı.

Dalkılıç’ın anlattığına göre burun kemiklerinde çocukluğundan itibaren devam eden kontrolsüz bir büyüme problemi bulunuyordu. Henüz 7 yaşındayken bu sorunu çözmek için ilk kez ameliyat masasına yatan şarkıcının burun yapısını destekleyen kıkırdak dokusu, ilk müdahale sırasında alınmıştı. Burnunun temel desteğini kaybetmesi ise ilerleyen yıllarda çok daha büyük problemlerin ortaya çıkmasına yol açtı.

Dalkılıç, daha önce yaptığı bir açıklamada 7 yaşından 25 yaşına kadar yedi kez ameliyat olduğunu söylemiş; operasyonların ardından enfeksiyon kaptığını ve menenjit riskiyle karşı karşıya kaldığını anlatmıştı. Burnundaki hasarı onarabilmek için yıllar içerisinde kulak ve kaburga gibi vücudunun farklı bölgelerinden alınan kıkırdak ve dokular kullanıldı. Ancak bazı müdahalelerin istenilen sonucu vermemesi, enfeksiyonlar ve devam eden nefes alma problemi nedeniyle peş peşe revizyon ameliyatları geçirmesi gerekti.

13 kez ameliyat masasına yatan Dalkılıç’ın yüzündeki değişimlerin yalnızca dış görünüşle değerlendirilmesi de bu nedenle sosyal medyada tepki çekmişti. Çünkü ünlü şarkıcının geçirdiği operasyonların büyük bölümü burnun yeniden yapılandırılması ve solunum fonksiyonunun düzeltilmesi amacı taşıyordu.