“Burnum Yoktu” Diyen Murat Dalkılıç, Burnunu Kaybetme Noktasına Nasıl Geldiğini İlk Kez Anlattı
Bugüne kadar tam 13 kez burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç'ın yaşadığı değişim, zaman zaman sosyal medyada estetik müdahaleler üzerinden yorumlanmıştı. Ancak Dalkılıç’ın defalarca ameliyat masasına yatmasının arkasında sanıldığı gibi estetik kaygılar değil, çocukluk yıllarından beri devam eden oldukça ciddi bir sağlık problemi bulunuyor. Ceyda Düvenci’nin programına konuk olan Dalkılıç, tüm müdahalelere rağmen hâlâ rahat nefes alamadığını ve 14. kez ameliyat olacağını açıkladı. Ünlü şarkıcının “Burnum yoktu” diyerek anlattığı zorlu süreç ve doktorunun kendisine yönelttiği soru, yaşadıklarının tahmin edilenden çok daha ağır olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Türk pop müziğinin yıllardır en sevilen isimlerinden biri olan Murat Dalkılıç, bu kez şarkılarıyla değil, çocukluğundan beri mücadele ettiği ciddi sağlık sorunuyla gündeme geldi.
Ceyda Düvenci’nin programına konuk olan Murat Dalkılıç, yaşadığı süreci oldukça çarpıcı sözlerle anlattı ve 14. kez ameliyat olacağını açıkladı.
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