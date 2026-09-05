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İhtarnameyle Yetinmedi: Sinan Akçıl, Ferhat Göçer’in Konserlerine Gözlemci Gönderecek!

İhtarnameyle Yetinmedi: Sinan Akçıl, Ferhat Göçer’in Konserlerine Gözlemci Gönderecek!

Magazin Sinan Akçıl Ferhat Göçer
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2026 - 15:51
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Ferhat Göçer ve Sinan Akçıl arasındaki gerilim, karşılıklı sözlerin ardından bambaşka bir boyuta taşındı. Göçer’in “medya maymunu” çıkışına ihtarnameyle karşılık veren Akçıl, eski dostunun kendisine ait şarkıları söylemesini istemediğini duyurmuştu. Ancak Akçıl bununla da yetinmedi. Ünlü şarkıcı, Göçer’in konserlerine gözlemci göndereceğini ve şarkılarının seslendirilmesi halinde hukuki işlem başlatacağını açıkladı. İki eski dost arasındaki telif savaşı giderek büyüyor!

Kaynak: @magazinsortie

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Bir dönemin yakın dostları Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasındaki ipler, geçtiğimiz günlerde iyice gerildi.

Bir dönemin yakın dostları Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasındaki ipler, geçtiğimiz günlerde iyice gerildi.

Türk pop müziğinin pek çok unutulmaz şarkısında birlikte çalışan Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer, uzun yıllar yakın dostluklarıyla da biliniyordu. Akçıl’ın imzasını taşıyan “Biri Bana Gelsin”, “Vefası Eksik Yarim”, “Kalp Kalbe Karşı Derler” ve “Kızım” gibi şarkılar, Göçer’in kariyerinin en sevilen eserleri arasına girmişti.

Ancak ikilinin dostluğu zaman içinde yerini karşılıklı açıklamalara bıraktı. Aralarındaki gerilimi yeniden alevlendiren ise Ferhat Göçer’in Number1 Star programında eski dostu hakkında kullandığı oldukça sert ifadeler oldu.

Ferhat Göçer’in “medya maymunu” sözlerinin ardından Sinan Akçıl, resti hukuki boyuta taşıdı.

Sinan Akçıl’ı artık yalnızca bir “magazin figürü” olarak gördüğünü söyleyen Göçer, eski dostunun müzikten uzaklaştığını savundu. “Medya maymunluğu” ve “şaklabanlık” ifadelerini kullanan şarkıcı, Akçıl’ın yeniden şarkı yazmaya odaklanması gerektiğini dile getirdi.

Ferhat Göçer’in açıklamalarına sessiz kalmayan Sinan Akçıl ise önce “Yaşlılara saygım sonsuzdur” sözleriyle karşılık verdi. Ardından işi bir adım ileri taşıyarak avukatı aracılığıyla Göçer’e noter kanalıyla ihtarname gönderdiğini açıkladı.

Paylaşımında eski dostunun adını açıkça kullanmayan ve kendisinden yalnızca “F.G. isimli şarkıcı” diye bahseden Akçıl, söz ve bestesi kendisine ait eserlerin bundan böyle Ferhat Göçer tarafından canlı seslendirilmesine muvafakat etmediğini duyurdu. Şarkıların ihtara rağmen okunması hâlinde hukuki yollara başvurulacağını da özellikle belirtti. 

Sinan Akçıl sessiz kalmadı ve eski dostuna şarkılarını söylemesini engellemek için ihtarname gönderdi.

Akçıl bundan sonra Göçer'in her konserine gözlemci göndereceğini ve hukuki işlem başlatacağını duyurdu.

Akçıl bundan sonra Göçer'in her konserine gözlemci göndereceğini ve hukuki işlem başlatacağını duyurdu.

Telif restiyle magazin gündemini hareketlendiren Sinan Akçıl’dan polemiği daha da büyütecek yeni bir hamle geldi. Magazin Sortie isimli hesabın haberine göre Akçıl, Ferhat Göçer’in konserlerinin bundan böyle takip edileceğini ve kendisine ait şarkılardan birinin seslendirilmesi durumunda gerekli işlemlerin başlatılacağını söyledi.

Ferhat Göçer’in tartışmayı kendi kendine başlattığını savunan Akçıl, eski dostunun bu çıkışı nedeniyle çok sayıda sevilen şarkıyı kaybettiğini ima etti. Akçıl’ın dikkat çeken açıklaması şu şekildeydi:

“Ben tartışmıyorum, kendi kendine bir tartışma yarattı. Kendi kendine de birçok güzel şarkıdan oldu. O yüzden söyleyecek bir şey yok. Bugünden itibaren konserlerinde gözlemci olacak. Şarkıları söylediği anda gerekli hukuki işlem yapacağız. Bundan sonra benim şarkılarımı söylemesini istemiyorum, bu kadar. Benim duygularımı dile getirmesini istemiyorum.”

Bir dönemin yakın dostlarının arasındaki gerilim, böylece söz düellosundan çıkıp ihtarname ve konser takibine kadar uzandı. Sinan Akçıl’ın “Benim duygularımı dile getirmesini istemiyorum” sözleri ise polemiğin kolay kolay sonlanmayacağını düşündürdü. Şimdi gözler, Ferhat Göçer’in bu “gözlemci” restine nasıl karşılık vereceğine çevrildi.

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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