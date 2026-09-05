İhtarnameyle Yetinmedi: Sinan Akçıl, Ferhat Göçer’in Konserlerine Gözlemci Gönderecek!
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Ferhat Göçer ve Sinan Akçıl arasındaki gerilim, karşılıklı sözlerin ardından bambaşka bir boyuta taşındı. Göçer’in “medya maymunu” çıkışına ihtarnameyle karşılık veren Akçıl, eski dostunun kendisine ait şarkıları söylemesini istemediğini duyurmuştu. Ancak Akçıl bununla da yetinmedi. Ünlü şarkıcı, Göçer’in konserlerine gözlemci göndereceğini ve şarkılarının seslendirilmesi halinde hukuki işlem başlatacağını açıkladı. İki eski dost arasındaki telif savaşı giderek büyüyor!
Kaynak: @magazinsortie
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Bir dönemin yakın dostları Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasındaki ipler, geçtiğimiz günlerde iyice gerildi.
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Akçıl bundan sonra Göçer'in her konserine gözlemci göndereceğini ve hukuki işlem başlatacağını duyurdu.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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