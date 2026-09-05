İhtarnameyle Yetinmedi: Sinan Akçıl, Ferhat Göçer’in Konserlerine Gözlemci Gönderecek!

Türk pop müziğinin pek çok unutulmaz şarkısında birlikte çalışan Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer, uzun yıllar yakın dostluklarıyla da biliniyordu. Akçıl’ın imzasını taşıyan “Biri Bana Gelsin”, “Vefası Eksik Yarim”, “Kalp Kalbe Karşı Derler” ve “Kızım” gibi şarkılar, Göçer’in kariyerinin en sevilen eserleri arasına girmişti.

Ancak ikilinin dostluğu zaman içinde yerini karşılıklı açıklamalara bıraktı. Aralarındaki gerilimi yeniden alevlendiren ise Ferhat Göçer’in Number1 Star programında eski dostu hakkında kullandığı oldukça sert ifadeler oldu.

Ferhat Göçer’in “medya maymunu” sözlerinin ardından Sinan Akçıl, resti hukuki boyuta taşıdı.

Sinan Akçıl’ı artık yalnızca bir “magazin figürü” olarak gördüğünü söyleyen Göçer, eski dostunun müzikten uzaklaştığını savundu. “Medya maymunluğu” ve “şaklabanlık” ifadelerini kullanan şarkıcı, Akçıl’ın yeniden şarkı yazmaya odaklanması gerektiğini dile getirdi.

Ferhat Göçer’in açıklamalarına sessiz kalmayan Sinan Akçıl ise önce “Yaşlılara saygım sonsuzdur” sözleriyle karşılık verdi. Ardından işi bir adım ileri taşıyarak avukatı aracılığıyla Göçer’e noter kanalıyla ihtarname gönderdiğini açıkladı.

Paylaşımında eski dostunun adını açıkça kullanmayan ve kendisinden yalnızca “F.G. isimli şarkıcı” diye bahseden Akçıl, söz ve bestesi kendisine ait eserlerin bundan böyle Ferhat Göçer tarafından canlı seslendirilmesine muvafakat etmediğini duyurdu. Şarkıların ihtara rağmen okunması hâlinde hukuki yollara başvurulacağını da özellikle belirtti.

Sinan Akçıl sessiz kalmadı ve eski dostuna şarkılarını söylemesini engellemek için ihtarname gönderdi.