Dostluk Bitti, Şarkılar Kriz Çıkardı: Ferhat Göçer, Sinan Akçıl ve Demet Akalın Arasında İpler Gerildi!
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Bir dönem birlikte hit şarkılara imza atan Ferhat Göçer ve Sinan Akçıl’ın dostluğu, müzik dünyasının en sert polemiklerinden birine dönüştü. Göçer’in eski dostunu “medya maymunluğu” yapmakla suçlamasının ardından Sinan Akçıl, eserlerini söylemesini hukuk yoluyla engelleyeceğini açıkladı. İki isim arasındaki gerilimin dozu giderek yükselirken tartışmaya Sinan Akçıl’a destek veren Demet Akalın da dahil oldu. Bu kez Göçer’in hedefinde Akalın vardı ve taraflar arasında “mahalle muhtarı” ile “fake hesap” suçlamaları havada uçuştu. Gelin, yıllara dayanan dostluğu bitiren ve şarkıları krizin merkezine yerleştiren olayların nasıl başladığına birlikte bakalım.
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Türk müziğinin uzun yıllardır tanınan isimlerinden Ferhat Göçer ile şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, geçmişte yalnızca yakın dostluklarıyla değil, birlikte ortaya çıkardıkları başarılı çalışmalarla da anılıyordu.
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Ferhat Göçer, Sinan Akçıl’ın artık kendi gözünde bir müzisyenden çok magazin figürüne dönüştüğünü iddia etti.
Sinan Akçıl, Ferhat Göçer’in açıklamalarına sosyal medya hesabından son derece sert bir paylaşımla yanıt verdi.
Demet Akalın, Sinan Akçıl tarafından bestelenen “Ders Olsun” şarkısını paylaşarak tartışmada açıkça Akçıl’ın yanında durdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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