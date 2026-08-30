article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dostluk Bitti, Şarkılar Kriz Çıkardı: Ferhat Göçer, Sinan Akçıl ve Demet Akalın Arasında İpler Gerildi!

Dostluk Bitti, Şarkılar Kriz Çıkardı: Ferhat Göçer, Sinan Akçıl ve Demet Akalın Arasında İpler Gerildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2026 - 10:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir dönem birlikte hit şarkılara imza atan Ferhat Göçer ve Sinan Akçıl’ın dostluğu, müzik dünyasının en sert polemiklerinden birine dönüştü. Göçer’in eski dostunu “medya maymunluğu” yapmakla suçlamasının ardından Sinan Akçıl, eserlerini söylemesini hukuk yoluyla engelleyeceğini açıkladı. İki isim arasındaki gerilimin dozu giderek yükselirken tartışmaya Sinan Akçıl’a destek veren Demet Akalın da dahil oldu. Bu kez Göçer’in hedefinde Akalın vardı ve taraflar arasında “mahalle muhtarı” ile “fake hesap” suçlamaları havada uçuştu. Gelin, yıllara dayanan dostluğu bitiren ve şarkıları krizin merkezine yerleştiren olayların nasıl başladığına birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk müziğinin uzun yıllardır tanınan isimlerinden Ferhat Göçer ile şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, geçmişte yalnızca yakın dostluklarıyla değil, birlikte ortaya çıkardıkları başarılı çalışmalarla da anılıyordu.

Türk müziğinin uzun yıllardır tanınan isimlerinden Ferhat Göçer ile şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, geçmişte yalnızca yakın dostluklarıyla değil, birlikte ortaya çıkardıkları başarılı çalışmalarla da anılıyordu.

Sinan Akçıl’ın sözünü yazdığı, bestelediği veya düzenlemesini üstlendiği pek çok şarkıyı seslendiren Ferhat Göçer, bu eserlerle kariyerinin en sevilen parçalarından bazılarına imza attı.

“Biri Bana Gelsin”, “Vefası Eksik Yarim”, “Kalp Kalbe Karşı Derler”, “Kızım”, “Bunları Boşver”, “Dön Gel Yeter” ve “Dokunma Bana” gibi şarkılar, ikilinin müzikal birlikteliğinin en bilinen örnekleri arasında yer aldı. Dinleyicilerin hafızasına kazınan bu parçalar, Ferhat Göçer’in yorumuyla geniş kitlelere ulaşırken Sinan Akçıl da dönemin en üretken söz yazarı ve bestecilerinden biri olarak adını duyurdu.

Ancak bir dönem oldukça yakın oldukları bilinen ikilinin arasındaki ilişki zaman içerisinde bozuldu. Bu uzaklaşmanın perde arkasında ne yaşandığı uzun süre net biçimde bilinmezken Ferhat Göçer’in Kadir Çetin’in sunduğu “Number1 Star” programında yaptığı açıklamalar, aralarındaki iplerin tamamen koptuğunu gözler önüne serdi.

Sinan Akçıl ile ilişkisinin neden eskisi gibi olmadığının sorulması üzerine oldukça sert konuşan Ferhat Göçer, eski dostunun son dönemde müzikten uzaklaştığını düşündüğünü açıkça dile getirdi. Göçer’in eleştirilerinde kullandığı ifadeler ise kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından birine dönüştü.

Ferhat Göçer, Sinan Akçıl’ın artık kendi gözünde bir müzisyenden çok magazin figürüne dönüştüğünü iddia etti.

Ferhat Göçer, Sinan Akçıl’ın artık kendi gözünde bir müzisyenden çok magazin figürüne dönüştüğünü iddia etti.

Akçıl’ın şarkı üretmek yerine medyada görünmeyi tercih ettiğini savunan Göçer, eski dostunu “medya maymunluğu” yapmakla suçladı.

Sinan Akçıl’ın müzik dışındaki konularla fazlasıyla gündeme geldiğini düşünen Göçer, ilişkilerinin düzelme ihtimalini de oldukça sert bir şarta bağladı. Akçıl’ın yeniden müziğine odaklanması, magazinden uzaklaşması ve iyi şarkılar üretmeye başlaması durumunda aralarındaki ilişkinin belki toparlanabileceğini söyledi.

Göçer, çevresindeki insanların Sinan Akçıl’a bu eleştirileri açıkça söylemediğini de öne sürdü. Eski dostuna “Bu işleri bırak, oturup şarkı üret” denilmesi gerektiğini savunan sanatçı, Akçıl’ın son dönemde müzik dışında hemen her şeyle ilgilendiğini iddia etti. Üstelik bu açıklamalardan sonra kendisine yeniden şarkı verip vermeyeceğini bilmediğini ancak eleştirileriyle Akçıl’a iyilik yaptığını düşündüğünü belirtti.

Ferhat Göçer’in özellikle “magazin figürü”, “şaklabanlık” ve “medya maymunluğu” ifadelerini kullanması tartışmanın dozunu bir anda yükseltti. Yıllarca birlikte çalışan ve çok sayıda hit şarkıda yolları kesişen iki ismin arasındaki sorunun bu kadar büyüdüğünü gören sosyal medya kullanıcıları da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Göçer’in açıklamalarının ardından gözler Sinan Akçıl’a çevrilirken beklenen yanıt fazla gecikmedi. Ancak Akçıl yalnızca sözlü bir karşılık vermekle yetinmedi; Ferhat Göçer’in repertuvarını doğrudan etkileyebilecek hukuki bir hamlenin sinyalini de verdi.

Sinan Akçıl, Ferhat Göçer’in açıklamalarına sosyal medya hesabından son derece sert bir paylaşımla yanıt verdi.

Sinan Akçıl, Ferhat Göçer’in açıklamalarına sosyal medya hesabından son derece sert bir paylaşımla yanıt verdi.

Göçer’den ismiyle söz etmek yerine “F.G. rumuzlu şarkıcı” ifadelerini kullanan Akçıl, yaşlılara saygısının sonsuz olduğunu söyleyerek karşı tarafın yaşına yönelik imalı bir giriş yaptı.

Ferhat Göçer’in kendi politik duruşundan rahatsız olduğunu öne süren Akçıl, eski dostunun magazinel hayatını da yakından takip ettiğini iddia etti. Ardından tartışmanın en dikkat çekici hamlesini açıklayan besteci, eserlerinin Ferhat Göçer tarafından seslendirilmesini hukuk yoluyla engellemek için avukatlarının harekete geçeceğini duyurdu.

Akçıl; “Biri Bana Gelsin”, “Vefası Eksik Yarim”, “Kalp Kalbe Karşı Derler”, “Kızım”, “Bunları Boşver”, “Dön Gel Yeter” ve “Dokunma Bana” parçalarını tek tek sıraladı. Bazılarında söz yazarı, bazılarında besteci veya aranjör olarak emeği bulunan Sinan Akçıl, Ferhat Göçer’in bu şarkıları bundan sonra söylemesini istemediğini açıkça ortaya koydu. Hukuki süreci kaybetmesi durumunda bile Göçer’in eleştirdiği birinin şarkılarını söylemeyi sürdüreceğine dikkat çekerek “maymun” ifadesini Ferhat Göçer’e karşı kullandı.

İki eski dost arasındaki polemik bununla da sınırlı kalmadı.

Demet Akalın, Sinan Akçıl tarafından bestelenen “Ders Olsun” şarkısını paylaşarak tartışmada açıkça Akçıl’ın yanında durdu.

Demet Akalın, Sinan Akçıl tarafından bestelenen “Ders Olsun” şarkısını paylaşarak tartışmada açıkça Akçıl’ın yanında durdu.

Şarkıların ve onları ortaya çıkaran isimlerin kıymetli olduğunu belirten Akalın, “Dağ ne alır ki üstünden toz” diyerek Akçıl’a destek verdi.

Demet Akalın daha sonra yaptığı paylaşımda ise yüzlerce insanın kalbine dokunan şarkıların “temiz ağızlarda” söylenmesi gerektiğini savundu ve Sinan Akçıl’ın bu kararı almakta geç bile kaldığını söyledi. Akalın’ın sözleri, Ferhat Göçer’e yönelik açık bir gönderme olarak yorumlandı.

Polemiğe dahil olmasına sinirlenen Ferhat Göçer ise bu kez Demet Akalın’ı hedef aldı. Akalın’a “magazin mahalle muhtarı” diye seslenen Göçer, her konu hakkında yorum yaptığını savunarak tartışmaya neden dahil olduğunu sordu. Demet Akalın da geri adım atmadı ve Ferhat Göçer’in daha önce kendisine sahte hesaplardan yorum yaptığını iddia etti. Göçer’e “Doktor Bey” diye seslenen Akalın, kendisine verilen şarkıların kıymetini bilmediğini öne sürdü.

Böylece Ferhat Göçer’in Sinan Akçıl’a yönelttiği müzik eleştirisi, kısa süre içerisinde şarkıların yasaklanacağı bir hukuk tartışmasına ve Demet Akalın’ın da dahil olduğu üç kişilik sert bir polemiğe dönüştü. Şimdi gözler Sinan Akçıl’ın açıkladığı hukuki hamleyi gerçekten yapıp yapmayacağına ve Ferhat Göçer’in repertuvarındaki hit parçaların geleceğine çevrildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın