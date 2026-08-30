Dostluk Bitti, Şarkılar Kriz Çıkardı: Ferhat Göçer, Sinan Akçıl ve Demet Akalın Arasında İpler Gerildi!

Sinan Akçıl’ın sözünü yazdığı, bestelediği veya düzenlemesini üstlendiği pek çok şarkıyı seslendiren Ferhat Göçer, bu eserlerle kariyerinin en sevilen parçalarından bazılarına imza attı.

“Biri Bana Gelsin”, “Vefası Eksik Yarim”, “Kalp Kalbe Karşı Derler”, “Kızım”, “Bunları Boşver”, “Dön Gel Yeter” ve “Dokunma Bana” gibi şarkılar, ikilinin müzikal birlikteliğinin en bilinen örnekleri arasında yer aldı. Dinleyicilerin hafızasına kazınan bu parçalar, Ferhat Göçer’in yorumuyla geniş kitlelere ulaşırken Sinan Akçıl da dönemin en üretken söz yazarı ve bestecilerinden biri olarak adını duyurdu.

Ancak bir dönem oldukça yakın oldukları bilinen ikilinin arasındaki ilişki zaman içerisinde bozuldu. Bu uzaklaşmanın perde arkasında ne yaşandığı uzun süre net biçimde bilinmezken Ferhat Göçer’in Kadir Çetin’in sunduğu “Number1 Star” programında yaptığı açıklamalar, aralarındaki iplerin tamamen koptuğunu gözler önüne serdi.

Sinan Akçıl ile ilişkisinin neden eskisi gibi olmadığının sorulması üzerine oldukça sert konuşan Ferhat Göçer, eski dostunun son dönemde müzikten uzaklaştığını düşündüğünü açıkça dile getirdi. Göçer’in eleştirilerinde kullandığı ifadeler ise kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından birine dönüştü.