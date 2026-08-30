Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız’ın Evde Gerçekleşen Sade Nişanından Kareler İçleri Isıttı!
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“Kızılcık Şerbeti” ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Ata Ayyıldız ile evlilik yolunda ilk resmi adımı attı. Ağustos 2025’te İtalya’nın romantik adreslerinden Como Gölü’nde evlilik teklifi alan güzel oyuncu, bu kez nişan haberiyle sevenlerini sevindirdi. Çift, gösterişli bir organizasyon yerine ev ortamında, aile arasında düzenlenen sade ve samimi bir töreni tercih etti. Türkoğlu’nun “28.08.26” notuyla paylaştığı aşk dolu kareler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Gelin, evlilik hazırlığı yapan çiftin ilişkisine ve içleri ısıtan nişan töreninin detaylarına birlikte bakalım.
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Ekranların son yıllarda yıldızı en hızlı parlayan isimlerinden biri olan Sıla Türkoğlu, hem başarılı oyunculuğu hem de duru güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
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Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’ın ilişkisinin Bodrum’da başlayan bir tanışmayla filizlendiği biliniyor.
2025 yılında Como Gölü’nde aldığı romantik evlilik teklifiyle gündeme gelen Sıla Türkoğlu, bu kez nişan haberiyle sevenlerini sevindirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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