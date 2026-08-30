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Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız’ın Evde Gerçekleşen Sade Nişanından Kareler İçleri Isıttı!

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız’ın Evde Gerçekleşen Sade Nişanından Kareler İçleri Isıttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2026 - 08:46
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Kızılcık Şerbeti” ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Ata Ayyıldız ile evlilik yolunda ilk resmi adımı attı. Ağustos 2025’te İtalya’nın romantik adreslerinden Como Gölü’nde evlilik teklifi alan güzel oyuncu, bu kez nişan haberiyle sevenlerini sevindirdi. Çift, gösterişli bir organizasyon yerine ev ortamında, aile arasında düzenlenen sade ve samimi bir töreni tercih etti. Türkoğlu’nun “28.08.26” notuyla paylaştığı aşk dolu kareler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Gelin, evlilik hazırlığı yapan çiftin ilişkisine ve içleri ısıtan nişan töreninin detaylarına birlikte bakalım.

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Ekranların son yıllarda yıldızı en hızlı parlayan isimlerinden biri olan Sıla Türkoğlu, hem başarılı oyunculuğu hem de duru güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ekranların son yıllarda yıldızı en hızlı parlayan isimlerinden biri olan Sıla Türkoğlu, hem başarılı oyunculuğu hem de duru güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

2018 yılında “Ağlama Anne” dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Türkoğlu, asıl çıkışını “Emanet” dizisinde hayat verdiği Seher karakteriyle gerçekleştirdi. Genç oyuncu, kısa sürede yalnızca Türkiye’de değil, dizinin yayınlandığı farklı ülkelerde de tanınmayı başardı.

Kariyerindeki yükselişini “Kızılcık Şerbeti” ile sürdüren Türkoğlu, dizide canlandırdığı Doğa karakteri sayesinde adını çok daha geniş kitlelere duyurdu. Hikayenin merkezinde yer alan oyuncu, performansının yanı sıra güzelliği, tarzı ve özel hayatıyla da magazin gündeminin yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gören Türkoğlu’nun özellikle kırmızı halı görünümleri ve davetlerde tercih ettiği kıyafetler sık sık gündem oluyor.

Ekran önündeki kariyerini emin adımlarla sürdüren güzel oyuncunun özel hayatında da oldukça mutlu bir dönemden geçtiği biliniyordu. Uzun süredir iş insanı ve işletmeci Ata Ayyıldız ile birlikte olan Sıla Türkoğlu’ndan bu kez hayranlarını sevindiren bir haber geldi.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’ın ilişkisinin Bodrum’da başlayan bir tanışmayla filizlendiği biliniyor.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’ın ilişkisinin Bodrum’da başlayan bir tanışmayla filizlendiği biliniyor.

Birlikteliklerini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, ilişkileri boyunca magazin dünyasının en merak edilen isimleri arasında yer alsa da özel hayatları hakkında çok fazla konuşmamaya özen gösterdi.

Türkoğlu ve Ayyıldız, zaman zaman birlikte çıktıkları tatillerden ve katıldıkları davetlerden kareleri takipçileriyle paylaşarak ilişkilerinin yolunda gittiğini gösterdi. Çiftin mutluluğu, Ağustos 2025’te evlilik yolunda atılan son derece romantik bir adımla taçlandı. Ata Ayyıldız, dünyanın en özel tatil rotalarından biri olarak gösterilen İtalya’daki Como Gölü’nde sevgilisine sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

Göl manzarası eşliğinde gerçekleşen teklife “Evet” yanıtını veren Sıla Türkoğlu, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Romantik teklifin ardından çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı merak konusu olmuştu. Türkoğlu ise daha önce yöneltilen düğün tarihi sorularına henüz net bir planlarının bulunmadığını belirterek, her ikisi için de en uygun zamanda evlenmek istediklerini söylemişti.

Düğün tarihi konusunda acele etmediklerini dile getiren çift, aradan geçen bir yılın ardından ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı.

2025 yılında Como Gölü’nde aldığı romantik evlilik teklifiyle gündeme gelen Sıla Türkoğlu, bu kez nişan haberiyle sevenlerini sevindirdi.

2025 yılında Como Gölü’nde aldığı romantik evlilik teklifiyle gündeme gelen Sıla Türkoğlu, bu kez nişan haberiyle sevenlerini sevindirdi.

Güzel oyuncu ile Ata Ayyıldız, 28 Ağustos 2026 tarihinde aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Çift, kalabalık bir davet ya da gösterişli bir organizasyon yerine en yakınlarının katıldığı samimi bir kutlamayı tercih etti. Büyük bir salon veya dış mekan yerine ev ortamında gerçekleştirilen nişan töreninin abartıdan uzak ve minimal detayları dikkat çekti. İtalya’da yapılan masalsı evlilik teklifinin ardından nişan için böylesine sıcak ve geleneksel bir organizasyon tercih edilmesi ise takipçilerinden tam not aldı.

Mutlu günlerinden kareleri Instagram hesabından paylaşan Sıla Türkoğlu, gönderisine yalnızca “28.08.26” notunu düştü. Güzel oyuncunun nişan kombini, Ata Ayyıldız ile verdiği aşk dolu pozlar ve törenin samimi atmosferi kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Gösterişten uzak kutlama, birçok kullanıcı tarafından “zarif”, “doğal” ve “tam bir aile nişanı” şeklinde yorumlandı.

İlişkilerini uzun süre sakin ve istikrarlı bir şekilde sürdüren Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, böylece evlilik yolundaki ilk resmi adımlarını da atmış oldu. Çiftin düğün tarihi henüz açıklanmasa da nişan karelerinin ardından gözler şimdiden nikah törenine çevrildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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