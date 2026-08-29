Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş’un Kına Gecesindeki Detaylar Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

2006 yılında yayın hayatına başlayan fantastik çocuk dizisi; iyilikle kötülüğün mücadelesini anlatan hikayesi, unutulmaz karakterleri ve bugün bile ezbere bilinen sahneleriyle kısa sürede bir fenomene dönüşmüştü.

Sinem Kobal’ın hayat verdiği Selena karakterinin yolu, anne ve babalarını kaybettikten sonra amcalarıyla yaşamak zorunda kalan Selin, Leyla ve Nazlı kardeşlerle kesişmişti. Cansu Demirci’nin canlandırdığı Selin, Gizem Güven’in hayat verdiği Leyla ve Dilara Kurtulmuş’un oynadığı Nazlı, el ele vererek hep bir ağızdan “Selena” dedikleri anlarla hafızalarımıza kazınmıştı.

Evin en küçük kızı Nazlı’yı canlandıran Dilara Kurtulmuş ise sevimli tavırları, enerjisi ve masumluğuyla dizinin en sevilen isimlerinden biri olmuştu.

Selena’nın 2009 yılında final yapmasının üzerinden uzun yıllar geçse de dizinin oyuncuları, unutulmaz sahneleri ve müzikleri sosyal medyada yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. O dönem ekranlarda minik bir çocuk olarak izlediğimiz Dilara Kurtulmuş ise artık 28 yaşında ve hayatının yepyeni bir dönemine adım atmaya hazırlanıyor.

Oyunculuğa ara verdikten sonra kariyerini sosyal medya ve dijital içerik üreticiliği üzerinden sürdüren Kurtulmuş, uzun süredir birlikte olduğu Umutcan Ekmez’le evleniyor. Çiftin düğün öncesinde düzenlediği görkemli kına gecesi ise hem konsepti hem davetlileri hem de yıllar öncesini hatırlatan sürpriz bir ayrıntısıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez çifti, düğün öncesindeki en özel kutlamalarından biri için 27 Ağustos gecesi aileleri ve yakın dostlarıyla bir araya geldi. Ancak Kurtulmuş’un kına gecesi, alıştığımız klasik organizasyonlardan oldukça farklıydı.

Gece için 1920’lerin gösterişli atmosferinden esinlenen “The Great Gatsby” teması tercih edildi. Işıltılı dekorasyonlar, büyük tüyler, taş ve kristal ayrıntıları ile hazırlanan mekan adeta eski bir Hollywood filminin setini andırıyordu. Davetlilerin kıyafetlerinden kullanılan aksesuarlara kadar gecenin pek çok ayrıntısı da bu temaya uygun olarak seçildi.