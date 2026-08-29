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Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş’un Kına Gecesindeki Detaylar Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş’un Kına Gecesindeki Detaylar Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.08.2026 - 09:37
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Bir dönemin çocuklarını ekran başına kilitleyen Selena dizisinin minik Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş artık evleniyor! Uzun süredir birlikte olduğu Umutcan Ekmez’le dünyaevine girmeye hazırlanan Kurtulmuş, görkemli kına gecesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. “The Great Gatsby” temalı gecede tam beş farklı kıyafet giyen ünlü isim, enerjik dansıyla da dikkat çekti. Ancak sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan çok daha nostaljik bir ayrıntı vardı. Kurtulmuş’un kendi kınasında yaptığı dans, yıllar önce Selena dizisinde Nazlı karakteriyle sergilediği figürlere benzetilince ortaya “Nazlı hiç değişmemiş” dedirten görüntüler çıktı!

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2000’li yıllarda çocuk olanların hayatında bambaşka bir yere sahip dizilerden biri hiç şüphesiz Selena’ydı.

2000’li yıllarda çocuk olanların hayatında bambaşka bir yere sahip dizilerden biri hiç şüphesiz Selena’ydı.

2006 yılında yayın hayatına başlayan fantastik çocuk dizisi; iyilikle kötülüğün mücadelesini anlatan hikayesi, unutulmaz karakterleri ve bugün bile ezbere bilinen sahneleriyle kısa sürede bir fenomene dönüşmüştü.

Sinem Kobal’ın hayat verdiği Selena karakterinin yolu, anne ve babalarını kaybettikten sonra amcalarıyla yaşamak zorunda kalan Selin, Leyla ve Nazlı kardeşlerle kesişmişti. Cansu Demirci’nin canlandırdığı Selin, Gizem Güven’in hayat verdiği Leyla ve Dilara Kurtulmuş’un oynadığı Nazlı, el ele vererek hep bir ağızdan “Selena” dedikleri anlarla hafızalarımıza kazınmıştı.

Evin en küçük kızı Nazlı’yı canlandıran Dilara Kurtulmuş ise sevimli tavırları, enerjisi ve masumluğuyla dizinin en sevilen isimlerinden biri olmuştu. 

Selena’nın 2009 yılında final yapmasının üzerinden uzun yıllar geçse de dizinin oyuncuları, unutulmaz sahneleri ve müzikleri sosyal medyada yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. O dönem ekranlarda minik bir çocuk olarak izlediğimiz Dilara Kurtulmuş ise artık 28 yaşında ve hayatının yepyeni bir dönemine adım atmaya hazırlanıyor.

Oyunculuğa ara verdikten sonra kariyerini sosyal medya ve dijital içerik üreticiliği üzerinden sürdüren Kurtulmuş, uzun süredir birlikte olduğu Umutcan Ekmez’le evleniyor. Çiftin düğün öncesinde düzenlediği görkemli kına gecesi ise hem konsepti hem davetlileri hem de yıllar öncesini hatırlatan sürpriz bir ayrıntısıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez çifti, düğün öncesindeki en özel kutlamalarından biri için 27 Ağustos gecesi aileleri ve yakın dostlarıyla bir araya geldi. Ancak Kurtulmuş’un kına gecesi, alıştığımız klasik organizasyonlardan oldukça farklıydı.

Gece için 1920’lerin gösterişli atmosferinden esinlenen “The Great Gatsby” teması tercih edildi. Işıltılı dekorasyonlar, büyük tüyler, taş ve kristal ayrıntıları ile hazırlanan mekan adeta eski bir Hollywood filminin setini andırıyordu. Davetlilerin kıyafetlerinden kullanılan aksesuarlara kadar gecenin pek çok ayrıntısı da bu temaya uygun olarak seçildi.

Detaylardan bahsetmiştik:

Kına gecesinin en çok konuşulan ayrıntılarından biri Dilara Kurtulmuş’un kıyafetleri oldu.

Kına gecesinin en çok konuşulan ayrıntılarından biri Dilara Kurtulmuş’un kıyafetleri oldu.

Gece boyunca tam beş farklı görünümle konuklarının karşısına çıkan Kurtulmuş, adeta kendi moda şovunu gerçekleştirdi. Temaya uygun taşlı ve püsküllü elbiselerden geleneksel kına kıyafetine kadar birbirinden farklı parçalar tercih eden ünlü isim, her kıyafetini dönemin ruhunu yansıtan aksesuarlarla tamamladı.

Kına yakma töreninde kırmızı bir tasarım tercih eden Kurtulmuş, ilerleyen saatlerde rahatça dans edebilmek için daha hareketli kıyafetlere geçti. Müstakbel eşi Umutcan Ekmez’in davul çaldığı, Kurtulmuş’un ise arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Geceye katılan isimler de tam anlamıyla nostalji yaşattı. Selena dizisindeki ablalarından Leyla’yı canlandıran Gizem Güven, eski rol arkadaşını bu özel gününde yalnız bırakmadı. Sihirli Annem dizisinin çocuk yıldızları Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner da davetliler arasındaydı. Bir dönem televizyon karşısında izlediğimiz çocuk yıldızların yıllar sonra arkadaşlarının kınasında yan yana dans etmesi, sosyal medya kullanıcılarına “Ne ara bu kadar büyüdük?” dedirtti.

Kına gecesinin sosyal medyada en çok konuşulan anı ise gösterişli konseptten veya Dilara Kurtulmuş’un beş farklı kıyafetinden çıkmadı.

Kurtulmuş’un eğlence sırasında yaptığı dans, sıkı Selena izleyicilerine fazlasıyla tanıdık geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, Dilara Kurtulmuş’un kendi kınasında sergilediği enerjik figürleri, yıllar önce Selena dizisinde Nazlı karakterini canlandırırken yaptığı dansla yan yana getirdi. Çocukluk görüntüleriyle kına gecesinden yeni anların peş peşe izlendiği videolarda Kurtulmuş’un mimiklerinin, enerjisinin ve bazı hareketlerinin şaşırtıcı derecede benzer olduğu görüldü.

Nazlı’nın dizideki neşeli dansının ardından yıllar sonra Dilara Kurtulmuş’un bu kez kendi kına gecesinde neredeyse aynı enerjiyle eğlenmesi, ortaya hem komik hem de duygusal bir görüntü çıkardı. Karşılaştırmayı izleyen kullanıcılar, “Dansı hiç değişmemiş”, “Nazlı sadece büyümüş” ve “Çocukken prova yapmış” yorumlarında buluştu.

Elbette Kurtulmuş’un yıllar sonra aynı hareketleri bilinçli olarak yapıp yapmadığı bilinmiyor. Ancak sosyal medyanın hafızası yine devreye girdi ve aradan geçen yaklaşık 20 yıla rağmen iki görüntü arasındaki benzerlik kısa sürede fark edildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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