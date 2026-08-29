Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş’un Kına Gecesindeki Detaylar Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!
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Bir dönemin çocuklarını ekran başına kilitleyen Selena dizisinin minik Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş artık evleniyor! Uzun süredir birlikte olduğu Umutcan Ekmez’le dünyaevine girmeye hazırlanan Kurtulmuş, görkemli kına gecesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. “The Great Gatsby” temalı gecede tam beş farklı kıyafet giyen ünlü isim, enerjik dansıyla da dikkat çekti. Ancak sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan çok daha nostaljik bir ayrıntı vardı. Kurtulmuş’un kendi kınasında yaptığı dans, yıllar önce Selena dizisinde Nazlı karakteriyle sergilediği figürlere benzetilince ortaya “Nazlı hiç değişmemiş” dedirten görüntüler çıktı!
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2000’li yıllarda çocuk olanların hayatında bambaşka bir yere sahip dizilerden biri hiç şüphesiz Selena’ydı.
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Kına gecesinin en çok konuşulan ayrıntılarından biri Dilara Kurtulmuş’un kıyafetleri oldu.
Kurtulmuş’un eğlence sırasında yaptığı dans, sıkı Selena izleyicilerine fazlasıyla tanıdık geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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