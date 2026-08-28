Selena’nın Minik Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş Evleniyor: Kına Gecesinde 5 Farklı Elbise Giydi!
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Bir dönemin çocuklarını ekran başına kilitleyen “Selena” dizisinin minik Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş evleniyor! Uzun süredir birlikte olduğu Umutcan Ekmez’le evlilik yolunda ilerleyen oyuncu, 27 Ağustos gecesi oldukça gösterişli bir kına gecesi düzenledi. Geleneksel kına konseptinin dışına çıkan Kurtulmuş, “The Great Gatsby” temasındaki gecede tam beş farklı elbise giydi. Kutlamaya “Selena” ve “Sihirli Annem” dizilerinin eski oyuncularının da katılması, geceyi adeta nostaljik bir buluşmaya dönüştürdü. Yıllar sonra bir araya gelerek dans eden çocukluk yıldızlarının görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Bir dönemin çocuklarının “Selena” dizisinin minik Nazlı’sı olarak tanıdığı Dilara Kurtulmuş artık evleniyor.
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Dilara Kurtulmuş, “The Great Gatsby” temasındaki kına gecesinde tam beş farklı elbise giydi.
“Selena” ve “Sihirli Annem” oyuncuları kına gecesinde bir araya gelince sosyal medyada nostalji rüzgarı esti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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