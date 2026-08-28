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Selena’nın Minik Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş Evleniyor: Kına Gecesinde 5 Farklı Elbise Giydi!

Selena’nın Minik Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş Evleniyor: Kına Gecesinde 5 Farklı Elbise Giydi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.08.2026 - 14:35
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Bir dönemin çocuklarını ekran başına kilitleyen “Selena” dizisinin minik Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş evleniyor! Uzun süredir birlikte olduğu Umutcan Ekmez’le evlilik yolunda ilerleyen oyuncu, 27 Ağustos gecesi oldukça gösterişli bir kına gecesi düzenledi. Geleneksel kına konseptinin dışına çıkan Kurtulmuş, “The Great Gatsby” temasındaki gecede tam beş farklı elbise giydi. Kutlamaya “Selena” ve “Sihirli Annem” dizilerinin eski oyuncularının da katılması, geceyi adeta nostaljik bir buluşmaya dönüştürdü. Yıllar sonra bir araya gelerek dans eden çocukluk yıldızlarının görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Bir dönemin çocuklarının “Selena” dizisinin minik Nazlı’sı olarak tanıdığı Dilara Kurtulmuş artık evleniyor.

Bir dönemin çocuklarının “Selena” dizisinin minik Nazlı’sı olarak tanıdığı Dilara Kurtulmuş artık evleniyor.

2006 yılında yayın hayatına başlayan “Selena”, Türk televizyon tarihinin en sevilen fantastik çocuk dizilerinden biri olmuştu. Sinem Kobal’ın hayat verdiği Selena’nın dünyaya gönderilmesiyle başlayan hikaye, kısa sürede ekranların en çok izlenen yapımları arasına girmişti. Selena’nın yollarının, annelerini kaybetmelerinin ardından kötü kalpli amcalarıyla yaşamak zorunda kalan Selin, Leyla ve Nazlı kardeşlerle kesişmesi ise dizinin asıl hikayesini oluşturuyordu.

Dizinin en küçük kardeşi olan Nazlı; sevimliliği, masum tavırları ve eğlenceli sahneleriyle izleyicilerin hafızasına kazınmıştı. Henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçen Dilara Kurtulmuş da “Selena” sayesinde geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

Dizinin sona ermesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen “Selena” karakterleri sosyal medyada paylaşılmaya, sahneleri yeniden izlenmeye ve oyuncularının son halleri merak edilmeye devam ediyor. O yıllarda ekranlarda küçük bir çocuk olarak izlediğimiz Dilara Kurtulmuş ise artık hayatının bambaşka bir dönemine adım atmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir Umutcan Ekmez’le mutlu bir ilişki sürdüren Kurtulmuş, sevgilisiyle evlilik yolundaki ilk büyük adımlarından birini attı. Çift, düğün öncesinde yakın dostları ve ailelerinin katıldığı oldukça görkemli bir kına gecesi düzenledi.

Dilara Kurtulmuş, “The Great Gatsby” temasındaki kına gecesinde tam beş farklı elbise giydi.

Dilara Kurtulmuş, 27 Ağustos gecesi düzenlenen kınasında alışılmış konseptlerin dışına çıktı. Geleneksel bir organizasyon yerine 1920’lerin ihtişamından ilham alan “The Great Gatsby” temasını tercih eden oyuncu; mekan dekorasyonundan müziklere, davetlilerin tarzından kendi kıyafetlerine kadar gecenin her ayrıntısını bu konsepte uygun şekilde hazırladı.

Gösterişli dekorasyonları, ışıltılı ayrıntıları ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken gecenin en çok konuşulan detayı ise Dilara Kurtulmuş’un kıyafet tercihleri oldu. Kına gecesi boyunca tam beş farklı elbise giyen Kurtulmuş, adeta kendi moda şovunu gerçekleştirdi. Her bölümde farklı bir görünümle konuklarının karşısına çıkan oyuncu, 1920’lerin ihtişamını yansıtan taşlı ve ışıltılı elbiselerini saç aksesuarlarıyla tamamladı.

Kurtulmuş, kına merasiminde ise gecenin geleneksel ruhuna uygun olarak kırmızı renkte iddialı bir kıyafet tercih etti. Modern ayrıntılarla hazırlanan kırmızı elbisesi sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni toplarken gece boyunca yaptığı kıyafet değişiklikleri de çok konuşuldu.

Umutcan Ekmez’le mutluluğu karelere yansıyan Dilara Kurtulmuş, kına gecesinde arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Ancak geceyi sosyal medya açısından unutulmaz kılan yalnızca gösterişli konsept ve beş farklı elbise olmadı. Davetliler arasında yer alan bazı tanıdık yüzler, ekran başındakileri yıllar öncesine götürdü.

“Selena” ve “Sihirli Annem” oyuncuları kına gecesinde bir araya gelince sosyal medyada nostalji rüzgarı esti.

“Selena” ve “Sihirli Annem” oyuncuları kına gecesinde bir araya gelince sosyal medyada nostalji rüzgarı esti.

Dilara Kurtulmuş’u bu özel gecesinde çocukluk yıllarından bu yana dostluğunu sürdürdüğü isimler de yalnız bırakmadı. “Selena” dizisinde Selin karakterine hayat veren Gizem Güven, eski rol arkadaşının kına gecesine katılarak mutluluğuna ortak oldu. Yıllar önce aynı sette çocuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen ikilinin bugün Kurtulmuş’un kınasında yan yana gelmesi, dizinin hayranlarını duygulandırdı.

Geceye yalnızca “Selena” ekibinden isimler katılmadı. Bir başka efsane çocuk dizisi “Sihirli Annem”de Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya ve Toprak rolüyle hafızalara kazınan Jennifer Boyner da davetliler arasındaydı. Böylece aynı dönemde milyonlarca çocuğu ekran başına toplayan iki fantastik dizinin oyuncuları yıllar sonra aynı kutlamada buluştu.

Gizem Güven, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner’ın Dilara Kurtulmuş’la birlikte dans ettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Bir zamanlar ekranlarda çocuk oyuncu olarak izlediğimiz isimlerin şimdi arkadaşlarının kına gecesinde eğlendiğini gören kullanıcılar, zamanın ne kadar hızlı geçtiğine dair çok sayıda yorum yaptı.

“Selena’nın minik Nazlı’sı evleniyor” düşüncesine alışmakta zorlanan dizi hayranları, Kurtulmuş’un kına görüntülerine yoğun ilgi gösterdi. Beş farklı elbisesi ve gösterişli konseptiyle geceye damga vuran Dilara Kurtulmuş’un en güzel sürprizi ise eski rol arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği nostaljik buluşma oldu. Böylece ünlü oyuncunun kına gecesi, yalnızca bir düğün kutlaması olmaktan çıkarak “Selena” ve “Sihirli Annem” hayranlarını yıllar öncesine götüren unutulmaz bir geceye dönüştü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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