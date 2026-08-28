Selena’nın Minik Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş Evleniyor: Kına Gecesinde 5 Farklı Elbise Giydi!

2006 yılında yayın hayatına başlayan “Selena”, Türk televizyon tarihinin en sevilen fantastik çocuk dizilerinden biri olmuştu. Sinem Kobal’ın hayat verdiği Selena’nın dünyaya gönderilmesiyle başlayan hikaye, kısa sürede ekranların en çok izlenen yapımları arasına girmişti. Selena’nın yollarının, annelerini kaybetmelerinin ardından kötü kalpli amcalarıyla yaşamak zorunda kalan Selin, Leyla ve Nazlı kardeşlerle kesişmesi ise dizinin asıl hikayesini oluşturuyordu.

Dizinin en küçük kardeşi olan Nazlı; sevimliliği, masum tavırları ve eğlenceli sahneleriyle izleyicilerin hafızasına kazınmıştı. Henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçen Dilara Kurtulmuş da “Selena” sayesinde geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

Dizinin sona ermesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen “Selena” karakterleri sosyal medyada paylaşılmaya, sahneleri yeniden izlenmeye ve oyuncularının son halleri merak edilmeye devam ediyor. O yıllarda ekranlarda küçük bir çocuk olarak izlediğimiz Dilara Kurtulmuş ise artık hayatının bambaşka bir dönemine adım atmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir Umutcan Ekmez’le mutlu bir ilişki sürdüren Kurtulmuş, sevgilisiyle evlilik yolundaki ilk büyük adımlarından birini attı. Çift, düğün öncesinde yakın dostları ve ailelerinin katıldığı oldukça görkemli bir kına gecesi düzenledi.