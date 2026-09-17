İSKİ Yatırım ve Proje Tanıtım Töreni’nde Tatiana Kirillova’nın “İnsan Bir Su Hali” Eseri Büyük İlgi Gördü
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İSKİ tarafından gerçekleştirilen Yatırım ve Proje Tanıtım Töreni, kentin geleceğine yön verecek altyapı projelerinin tanıtımının yanı sıra, suyun sanattaki yansımasına da ev sahipliği yaptı. Birçok değerli sanat eserinin sergilendiği etkinlikte, Türkiye'de uzun zamandır yaşamını sürdüren ödüllü ressam Tatiana Kirillova’nın 'İnsan Bir Su Hali' adlı eseri davetlilerin en çok ilgi gösterdiği çalışma oldu.
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Suyun ve İnsanın Derin Bağı Tuvale Taşındı
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İnsan Bir Su Hali...
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