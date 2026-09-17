İSKİ Yatırım ve Proje Tanıtım Töreni’nde Tatiana Kirillova’nın “İnsan Bir Su Hali” Eseri Büyük İlgi Gördü

Tatiana Kirillova’nın sergilenen eserleri arasında özellikle öne çıkan 'İnsan Bir Su Hali', suyun hiçbir yere ait olmayan, hiçbir şeyi geride bırakmayan o durmaksızın devam eden hareketini çarpıcı bir görsellikle izleyiciye sunuyor. Eser, suya yansıyan bir yüzün anlık tanıdıklığının ardından çizgilerin nasıl çözülüp bedenin yeniden akışa karıştığını betimleyerek; 'Suya baktığımızda gördüğümüz şey, kendimizden başka bir şey değildir,' fikrini tuvale taşıyor. Su sadece dışsal bir element olarak değil; bir ömür boyu bizimle akan ve hayat bittiğinde doğaya geri dönen özümüz olarak ele alınıyor. Törende sanatçının İstanbul ve su temalı diğer eserleri de sanatseverlerle buluşsa da, serginin manevi odak noktası 'İnsan Bir Su Hali' oldu.