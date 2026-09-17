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İSKİ Yatırım ve Proje Tanıtım Töreni’nde Tatiana Kirillova’nın “İnsan Bir Su Hali” Eseri Büyük İlgi Gördü

İSKİ Yatırım ve Proje Tanıtım Töreni’nde Tatiana Kirillova’nın “İnsan Bir Su Hali” Eseri Büyük İlgi Gördü

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17.09.2026 - 18:27
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İSKİ tarafından gerçekleştirilen Yatırım ve Proje Tanıtım Töreni, kentin geleceğine yön verecek altyapı projelerinin tanıtımının yanı sıra, suyun sanattaki yansımasına da ev sahipliği yaptı. Birçok değerli sanat eserinin sergilendiği etkinlikte, Türkiye'de uzun zamandır yaşamını sürdüren ödüllü ressam Tatiana Kirillova’nın 'İnsan Bir Su Hali' adlı eseri davetlilerin en çok ilgi gösterdiği çalışma oldu.

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Suyun ve İnsanın Derin Bağı Tuvale Taşındı

Suyun ve İnsanın Derin Bağı Tuvale Taşındı

Tatiana Kirillova’nın sergilenen eserleri arasında özellikle öne çıkan 'İnsan Bir Su Hali', suyun hiçbir yere ait olmayan, hiçbir şeyi geride bırakmayan o durmaksızın devam eden hareketini çarpıcı bir görsellikle izleyiciye sunuyor. Eser, suya yansıyan bir yüzün anlık tanıdıklığının ardından çizgilerin nasıl çözülüp bedenin yeniden akışa karıştığını betimleyerek; 'Suya baktığımızda gördüğümüz şey, kendimizden başka bir şey değildir,' fikrini tuvale taşıyor. Su sadece dışsal bir element olarak değil; bir ömür boyu bizimle akan ve hayat bittiğinde doğaya geri dönen özümüz olarak ele alınıyor. Törende sanatçının İstanbul ve su temalı diğer eserleri de sanatseverlerle buluşsa da, serginin manevi odak noktası 'İnsan Bir Su Hali' oldu.

İnsan Bir Su Hali...

İnsan Bir Su Hali...

On yılı aşkın süredir Türkiye’de yaşayan ve sanat üretimini burada sürdüren Rus ressam Tatiana Kirillova, eserlerinde suyu sadece fiziksel bir unsur olarak değil; tarihi, kültürü ve insanı birbirine bağlayan evrensel bir köprü olarak ele alıyor. Daha önce İstanbul'un suyla kurduğu kadim ilişkiyi anlatan sergileriyle de büyük beğeni toplayan Kirillova, tablolarında şehri ve Boğaziçi'ni adeta nefes alan canlı birer karakter olarak resmediyor.

Sanatçı, 'İnsan Bir Su Hali' eserini şu sözlerle anlatıyor:

Su hareket eder.

Bazen hafifçe, bazen bütün gücüyle.

Bir yere ait olmadan, hiçbir şeyi geride bırakmadan.

İçinden bir yüz geçer.

Bir anlığına bakar.

Tanıdık gelir.

Sonra yüz çözülür,

çizgiler birbirine karışır,

beden yeniden akış olur.

Belki suya baktığımızda gördüğümüz şey,

kendimizden başka bir şey değildir.

İnsan bedeninin yaklaşık dörtte üçü sudur.

Bir ömür boyunca bizimle akar.

Hayat sona erdiğinde, yeniden doğaya döner.

Bir damla, bir nefes, bir beden.

Bir biçim, bir an, bir dönüş.

Su değişir.

Biz de.

Ama akış sürer.

Nerede biteriz, nerede başlarız?

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