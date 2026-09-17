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Fabrika Kuracakları Yerin Altından Roma İmparatorunun Kampı Çıktı

Fabrika Kuracakları Yerin Altından Roma İmparatorunun Kampı Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 18:56
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Slovakya'nın güneybatısında yer alan Şurany kasabasında kurulması planlanan sanayi bölgesi arazisinde gerçekleştirilen inşaat öncesi arkeolojik kurtarma kazıları, dünya tarihini ilgilendiren önemli bir keşfe sahne oldu. Bölgede yürütülen saha çalışmalarında, yaklaşık 7,4 hektarlık alana yayılan ve 1800 yıllık geçmişe sahip olduğu tespit edilen devasa bir Roma askeri kampı gün ışığına çıkarıldı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.livescience.com/archaeolo...
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Keşfedilen stratejik askeri kampın Roma İmparatoru Marcus Aurelius dönemindeki çatışmalarda aktif rol oynadığı değerlendiriliyor.

Keşfedilen stratejik askeri kampın Roma İmparatoru Marcus Aurelius dönemindeki çatışmalarda aktif rol oynadığı değerlendiriliyor.

Slovak Arkeoloji Enstitüsü uzmanları tarafından yapılan ön incelemeler, garnizonun MS 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu ile Germen toplulukları arasında gerçekleşen Markoman Savaşları sırasında kullanıldığını ortaya koydu. Kampın çevresinde yapılan detaylı kazılarda savunma hendekleri ve beş ayrı nizamiye girişi tespit edildi. Girişlerden birinin, düşman birliklerinin kampa sızmasını engellemek üzere özel bir mimariyle ('clavicula') inşa edildiği belirlendi. Bu tip gelişmiş bir Roma savunma sisteminin Slovakya topraklarında ilk kez belgelendiği bildirildi.

Hendeklerde ve kuyularda bulunan insan kalıntıları ve askeri mühimmatlar bölgedeki çatışmanın şiddetini gözler önüne seriyor.

Hendeklerde ve kuyularda bulunan insan kalıntıları ve askeri mühimmatlar bölgedeki çatışmanın şiddetini gözler önüne seriyor.

Kazı sahasındaki araştırmalarda yalnızca geleneksel mezarlık alanlarına değil; kuyularda, çukurlarda ve savunma hendeklerinde dağınık ve bütün halde çok sayıda insan iskeletine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişilerin Roma askerleri olduğu tahmin edilmekle birlikte, ölüm nedenlerinin savaş mı yoksa salgın hastalıklar mı olduğu laboratuvar analizleriyle netleşecek. Bölgede iskeletlerin yanı sıra mızraklar, ok uçları, miğfer ve zırh parçaları, askeri kemer tokaları ile döneme ait Roma sikkeleri bulundu. Lejyonerlerin giydiği 'caligae' isimli sandaletlerin demir çivileri ise toprak bloklarının röntgenle incelenmesi sayesinde bozulmadan görüntülendi.

Tarihi miras kayıt altına alınırken sanayi tesisinin inşaat hazırlıkları aşamalı olarak devam edecek.

Tarihi miras kayıt altına alınırken sanayi tesisinin inşaat hazırlıkları aşamalı olarak devam edecek.

Yetkililer, bulunan insani kalıntılar üzerinde DNA, izotop ve radyokarbon incelemeleri gerçekleştirileceğini duyurdu. Yürütülen bilimsel çalışmaların bölgedeki dev sanayi yatırımını tamamen durdurmayacağı, arkeologların incelemelerini tamamlayıp tescillediği parsellerin kademeli olarak yatırımcı firmaya teslim edileceği kaydedildi. Böylece tarihi miras koruma altına alınırken sanayi altyapısının kurulumuna devam edileceği belirtildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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