Fabrika Kuracakları Yerin Altından Roma İmparatorunun Kampı Çıktı
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Kaynak: https://www.livescience.com/archaeolo...
Slovakya'nın güneybatısında yer alan Şurany kasabasında kurulması planlanan sanayi bölgesi arazisinde gerçekleştirilen inşaat öncesi arkeolojik kurtarma kazıları, dünya tarihini ilgilendiren önemli bir keşfe sahne oldu. Bölgede yürütülen saha çalışmalarında, yaklaşık 7,4 hektarlık alana yayılan ve 1800 yıllık geçmişe sahip olduğu tespit edilen devasa bir Roma askeri kampı gün ışığına çıkarıldı.
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Keşfedilen stratejik askeri kampın Roma İmparatoru Marcus Aurelius dönemindeki çatışmalarda aktif rol oynadığı değerlendiriliyor.
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Hendeklerde ve kuyularda bulunan insan kalıntıları ve askeri mühimmatlar bölgedeki çatışmanın şiddetini gözler önüne seriyor.
Tarihi miras kayıt altına alınırken sanayi tesisinin inşaat hazırlıkları aşamalı olarak devam edecek.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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