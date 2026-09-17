Fabrika Kuracakları Yerin Altından Roma İmparatorunun Kampı Çıktı

Kazı sahasındaki araştırmalarda yalnızca geleneksel mezarlık alanlarına değil; kuyularda, çukurlarda ve savunma hendeklerinde dağınık ve bütün halde çok sayıda insan iskeletine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişilerin Roma askerleri olduğu tahmin edilmekle birlikte, ölüm nedenlerinin savaş mı yoksa salgın hastalıklar mı olduğu laboratuvar analizleriyle netleşecek. Bölgede iskeletlerin yanı sıra mızraklar, ok uçları, miğfer ve zırh parçaları, askeri kemer tokaları ile döneme ait Roma sikkeleri bulundu. Lejyonerlerin giydiği 'caligae' isimli sandaletlerin demir çivileri ise toprak bloklarının röntgenle incelenmesi sayesinde bozulmadan görüntülendi.