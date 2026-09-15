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Diktikleri Milyonlarca Ağaç Başlarını Yaktı: Nüfusun Yarısını Etkiledi

Diktikleri Milyonlarca Ağaç Başlarını Yaktı: Nüfusun Yarısını Etkiledi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 16:50
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İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ağır bir ekonomik ve fiziksel yıkımla yüzleşmek zorunda kalan Japonya yönetimi, hem ülkenin yeniden yapılanma sürecindeki acil kereste ihtiyacını karşılamak hem de erozyon riskini engellemek amacıyla devasa bir ağaçlandırma hamlesi başlatmıştır. Bu stratejik seferberlik kapsamında dikilen milyonlarca Japon sediri ve selvisi, kısa süre içerisinde ülke genelindeki toplam toprakların yaklaşık beşte birini kaplayan son derece geniş plantasyon alanlarına dönüştürülmüştür. Ancak geçmiş dönemde büyük bir ekonomik kalkınma umuduyla hayata geçirilen bu kapsamlı yeşil proje, aradan geçen onlarca yılın ardından günümüzde Japonya’nın en ciddi halk sağlığı ve çevre krizlerinden birinin odak noktası haline gelmiştir.

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Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
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Olgunlaşan ağaçların yaydığı yüksek miktardaki polenler, ülke genelinde kitlesel sağlık sorunlarına ve derin ekolojik aksaklıklara yol açmıştır.

Olgunlaşan ağaçların yaydığı yüksek miktardaki polenler, ülke genelinde kitlesel sağlık sorunlarına ve derin ekolojik aksaklıklara yol açmıştır.

Yıllar içerisinde olgunlaşan sedir ve selvi ağaçları, özellikle bahar dönemlerinde rüzgarın da etkisiyle şehir merkezlerine kadar kolayca sürüklenebilen devasa miktarda hafif polen üretmeye başlamıştır. Söz konusu durum, günümüzde ülke nüfusunun yüzde 40’tan fazlasını doğrudan etkileyen şiddetli ve kronik bir saman nezlesi salgınının yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Öte yandan, ucuz ithal kereste nedeniyle yerli üretimin cazibesini kaybetmesi ve orman bakımının ihmal edilmesi, ağaç yoğunluğunu aşırı derecede artırmıştır. Güneş ışığının orman zeminine ulaşamaması neticesinde toprağın su tutma kapasitesi belirgin bir şekilde azalmış ve bölgedeki yerel bitki örtüsü ağır hasar görmüştür.

Japonya hükümeti, söz konusu krizin etkilerini azaltmak amacıyla orman alanlarında geniş çaplı kesim, seyreltme ve tür yenileme çalışmaları başlatmıştır.

Japonya hükümeti, söz konusu krizin etkilerini azaltmak amacıyla orman alanlarında geniş çaplı kesim, seyreltme ve tür yenileme çalışmaları başlatmıştır.

Ortaya çıkan olumsuz tablonun sosyo-ekonomik maliyetini düşürmeyi ve halk sağlığını güvence altına almayı hedefleyen devlet yetkilileri, Japonya Ormancılık Ajansı koordinasyonunda yürütülen kapsamlı bir orman yönetimi planını resmen yürürlüğe koymuştur. Bu çerçevede her yıl on binlerce hektarlık alanda planlı kesim ve seyreltme faaliyetleri aralıksız bir şekilde icra edilmektedir. Yürütülen rehabilitasyon projeleriyle, kesilen ağaçların yerine daha az polen üreten dayanıklı türlerin dikilmesi ve bölgenin özgün bitki örtüsünün yeniden tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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