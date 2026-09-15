Deney Yapmak İçin 4 Bin 760 Metrelik Dağı Baştan Aşağı Beyaza Boyadılar
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Kaynak: https://www.smartcitiesdive.com/ex/su...
Peru’nun And Dağları silsilesinde yer alan 4 bin 756 metre yüksekliğindeki Chalón Sombrero Dağı, iklim değişikliğiyle mücadelede son derece sıra dışı ve dikkat çekici bir bilimsel deneye ev sahipliği yaptı. Bölgede yıllar önce küresel ısınma nedeniyle tamamen eriyerek yok olan hayati önemdeki buzulu yeniden meydana getirmek amacıyla, dağın koyu renkli kayalık yüzeyinin kireç bazlı bir karışımla beyaza boyanması kararlaştırıldı.
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Proje kapsamında koyu renkli kayaların güneş ışığını emerek ısınmasını önlemek ve yansıtıcılık oranını artırmak hedeflendi.
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Zorlu arazi şartları nedeniyle hedeflenen alanın yalnızca küçük bir kısmı kaplanabilse de yüzeyde yerel sıcaklık düşüşleri kaydedildi.
Uygulama tam bir buzul oluşumu sağlayamamış olsa da yeryüzü yansıtıcılığı ve iklim müdahaleleri hususunda önemli bir emsal teşkil etti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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