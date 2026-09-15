Deney Yapmak İçin 4 Bin 760 Metrelik Dağı Baştan Aşağı Beyaza Boyadılar

Proje planlamasında üç ayrı zirvede toplam 70 hektarlık bir alanın kaplanması hedeflenmiş olsa da arazi koşullarının çetinliği sebebiyle uygulama yaklaşık 1,5 hektarlık bir sahada tamamlanabildi. Çevredeki yerleşim birimlerinin su ihtiyacını karşılayan buzulun erimesiyle ortaya çıkan koyu kayaçların yarattığı ısınma döngüsü kısmen kırıldı. Boyama yapılan bölgelerin mikro çevresinde belirgin bir sıcaklık düşüşü gözlemlenmesine karşın, mevcut uygulama kaybolan buzulu tam anlamıyla geri getirebilecek düzeyde kanıtlanmış bir bilimsel sonuca ulaşamadı.