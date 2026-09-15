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Deney Yapmak İçin 4 Bin 760 Metrelik Dağı Baştan Aşağı Beyaza Boyadılar

Deney Yapmak İçin 4 Bin 760 Metrelik Dağı Baştan Aşağı Beyaza Boyadılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 15:33
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Peru’nun And Dağları silsilesinde yer alan 4 bin 756 metre yüksekliğindeki Chalón Sombrero Dağı, iklim değişikliğiyle mücadelede son derece sıra dışı ve dikkat çekici bir bilimsel deneye ev sahipliği yaptı. Bölgede yıllar önce küresel ısınma nedeniyle tamamen eriyerek yok olan hayati önemdeki buzulu yeniden meydana getirmek amacıyla, dağın koyu renkli kayalık yüzeyinin kireç bazlı bir karışımla beyaza boyanması kararlaştırıldı.

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Kaynak: https://www.smartcitiesdive.com/ex/su...
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Proje kapsamında koyu renkli kayaların güneş ışığını emerek ısınmasını önlemek ve yansıtıcılık oranını artırmak hedeflendi.

Proje kapsamında koyu renkli kayaların güneş ışığını emerek ısınmasını önlemek ve yansıtıcılık oranını artırmak hedeflendi.

Ayacucho bölgesinde Perulu araştırmacı Eduardo Gold liderliğinde yürütülen çalışmanın temel mekanizması albedo etkisine dayandırıldı. Koyu renkli kayaçların güneş enerjisini emerek yüzey sıcaklığını artırması yerine, beyaz kaplamanın ışığı geri yansıtarak mikro düzeyde serin bir ortam oluşturması amaçlandı. Bu sayede dağ yüzeyindeki sıcaklığın düşürülmesi, karın yerde kalma süresinin uzatılması ve zamanla buz tabakasının yeniden şekillenmesi öngörüldü. Zorlu yüksek rakım şartlarında gerçekleştirilen operasyonda, su ve kireçten oluşan özel boya harcının sarp kayalıklara taşınması sürecinde bölgedeki yerel imkânlardan ve lamalardan faydalanıldı.

Zorlu arazi şartları nedeniyle hedeflenen alanın yalnızca küçük bir kısmı kaplanabilse de yüzeyde yerel sıcaklık düşüşleri kaydedildi.

Zorlu arazi şartları nedeniyle hedeflenen alanın yalnızca küçük bir kısmı kaplanabilse de yüzeyde yerel sıcaklık düşüşleri kaydedildi.

Proje planlamasında üç ayrı zirvede toplam 70 hektarlık bir alanın kaplanması hedeflenmiş olsa da arazi koşullarının çetinliği sebebiyle uygulama yaklaşık 1,5 hektarlık bir sahada tamamlanabildi. Çevredeki yerleşim birimlerinin su ihtiyacını karşılayan buzulun erimesiyle ortaya çıkan koyu kayaçların yarattığı ısınma döngüsü kısmen kırıldı. Boyama yapılan bölgelerin mikro çevresinde belirgin bir sıcaklık düşüşü gözlemlenmesine karşın, mevcut uygulama kaybolan buzulu tam anlamıyla geri getirebilecek düzeyde kanıtlanmış bir bilimsel sonuca ulaşamadı.

Uygulama tam bir buzul oluşumu sağlayamamış olsa da yeryüzü yansıtıcılığı ve iklim müdahaleleri hususunda önemli bir emsal teşkil etti.

Uygulama tam bir buzul oluşumu sağlayamamış olsa da yeryüzü yansıtıcılığı ve iklim müdahaleleri hususunda önemli bir emsal teşkil etti.

Çalışma, kaybı yaşanan bir buzulu tamamen restore etmeyi başaramamış olsa da yüzey yansıtıcılığının artırılması yoluyla bölgesel sıcaklıkların manipüle edilip edilemeyeceğine dair küresel çapta önemli tartışmaları beraberinde getirdi. Yıllar önce 4 bin 756 metre yükseklikte gerçekleştirilen bu radikal arazi müdahalesi, iklim değişikliğine karşı geliştirilen en yenilikçi ve sıra dışı jeomühendislik girişimleri arasında gösterilmeye devam etmektedir.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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