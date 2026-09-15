8 Yaşındaki Çocuk Gölde Oynarken Buldu: Önemsiz Sandığı Şey 3 Bin Yıllık Mızrak Çıktı
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Kaynak: https://www.gbnews.com/science/archae...
8 yaşındaki George, Kasım 2024’te ailesiyle birlikte Lake District bölgesinde keyifli bir gün geçiriyordu. Windermere Gölü kıyısındaki Waterhead yakınlarında toprağı kazıp oynarken metalik bir halkanın ucuyla karşılaştı. Merakına yenik düşüp bu halkayı çekmeye başlayan küçük çocuk, çektikçe uzayan ve derinlere uzanan tarihi bir keşfe imza attı. O an ne bulduğunu tam olarak anlayamayan George, sonradan öğrendiğinde yaşadığı heyecanı 'Ne olduğunu bilmiyordum, bir mızrak ucu olduğunu öğrenmek inanılmaz eğlenceliydi' sözleriyle ifade etti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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