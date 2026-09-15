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8 Yaşındaki Çocuk Gölde Oynarken Buldu: Önemsiz Sandığı Şey 3 Bin Yıllık Mızrak Çıktı

8 Yaşındaki Çocuk Gölde Oynarken Buldu: Önemsiz Sandığı Şey 3 Bin Yıllık Mızrak Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 15:01
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8 yaşındaki George, Kasım 2024’te ailesiyle birlikte Lake District bölgesinde keyifli bir gün geçiriyordu. Windermere Gölü kıyısındaki Waterhead yakınlarında toprağı kazıp oynarken metalik bir halkanın ucuyla karşılaştı. Merakına yenik düşüp bu halkayı çekmeye başlayan küçük çocuk, çektikçe uzayan ve derinlere uzanan tarihi bir keşfe imza attı. O an ne bulduğunu tam olarak anlayamayan George, sonradan öğrendiğinde yaşadığı heyecanı 'Ne olduğunu bilmiyordum, bir mızrak ucu olduğunu öğrenmek inanılmaz eğlenceliydi' sözleriyle ifade etti.

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Kaynak: https://www.gbnews.com/science/archae...
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İlk İncelemelerde Roma Dönemi Sanılan Eserin Tunç Çağı’na Ait Olduğu Kesinleşti

İlk İncelemelerde Roma Dönemi Sanılan Eserin Tunç Çağı’na Ait Olduğu Kesinleşti

Topraktan çıkarılan tarihi mızrak ucu, yetkililere teslim edilmeden önce George tarafından koruma altına alındı. Nesneyi özenle baloncuklu ambalaj malzemesine saran küçük çocuk, eseri muhafaza etmek için büyükannesinin özel olarak diktiği kumaş bir çantayı kullandı. Eser üzerinde inceleme yürüten Taşınabilir Eski Eserler Programı Buluntu İrtibat Görevlisi Theodore Muscillo, mızrağın tarihlemesine ilişkin ilk değerlendirmeleri düzeltti. Yapılan incelemeler neticesinde ilk başlarda Roma dönemine ait olduğu düşünülen eserin, taban kısmında yer alan belirgin ilmik yapıları sayesinde çok daha eski bir döneme, Tunç Çağı’na ait olduğu belirlendi. Söz konusu ilmiklerin mızrak ucunu ahşap bir gövdeye sabitleme işlevi gördüğü, bu sayede geyik, yaban domuzu ve kurt gibi dönemin iri av hayvanlarını avlamada kullanıldığı aktarıldı.

Tarihi Eserin Dini Bir Adak Olarak Sulara Bırakıldığı Tahmin Ediliyor

Tarihi Eserin Dini Bir Adak Olarak Sulara Bırakıldığı Tahmin Ediliyor

Lake District Milli Parkı Yetkilisi Marnie Calvert, tarihi nesnenin antik dönemlerde kutsal sayılan bir alana dini amaçlarla sunulmuş adak öğesi olabileceğini ifade etti. Mızrak ucu, bölgenin prehistorik geçmişine dair araştırmaları desteklemek amacıyla Lake District Milli Parkı Tarafından Tarihi Çevre Kaydı’na resmi olarak eklendi. Raporlar, eserin Windermere çevresinde yaşamış kadim toplulukların ritüellerine dair somut veriler sunduğunu gösteriyor. Bu benzersiz tarihi buluntu, 2027 yılı boyunca Ambleside’da bulunan Armitt Müzesi’nde sergilenerek halkın ziyaretine açılacak.

Cumbria Bölgesi Son Dönemde Önemli Arkeolojik Bulgulara Ev Sahipliği Yapıyor

Cumbria Bölgesi Son Dönemde Önemli Arkeolojik Bulgulara Ev Sahipliği Yapıyor

Bölgedeki tek tarihi gelişme söz konusu mızrak ucuyla sınırlı kalmadı. Cumbria genelinde yürütülen altyapı ve yol genişletme çalışmaları sırasında Birleşik Krallık’ın bilinen en büyük Roma mezarlıklarından biri tespit edildi. Penrith ile Scotch Corner arasındaki A66 karayolu hattı boyunca sürdürülen kazılarda 300’den fazla antik Roma mezarı gün yüzüne çıkarıldı. İngiltere’nin zengin tarihine katkı sağlayan bu yeni keşifler, bölgenin geçmişine dair geniş çaplı araştırmaların önünü açıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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