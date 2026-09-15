8 Yaşındaki Çocuk Gölde Oynarken Buldu: Önemsiz Sandığı Şey 3 Bin Yıllık Mızrak Çıktı

Topraktan çıkarılan tarihi mızrak ucu, yetkililere teslim edilmeden önce George tarafından koruma altına alındı. Nesneyi özenle baloncuklu ambalaj malzemesine saran küçük çocuk, eseri muhafaza etmek için büyükannesinin özel olarak diktiği kumaş bir çantayı kullandı. Eser üzerinde inceleme yürüten Taşınabilir Eski Eserler Programı Buluntu İrtibat Görevlisi Theodore Muscillo, mızrağın tarihlemesine ilişkin ilk değerlendirmeleri düzeltti. Yapılan incelemeler neticesinde ilk başlarda Roma dönemine ait olduğu düşünülen eserin, taban kısmında yer alan belirgin ilmik yapıları sayesinde çok daha eski bir döneme, Tunç Çağı’na ait olduğu belirlendi. Söz konusu ilmiklerin mızrak ucunu ahşap bir gövdeye sabitleme işlevi gördüğü, bu sayede geyik, yaban domuzu ve kurt gibi dönemin iri av hayvanlarını avlamada kullanıldığı aktarıldı.