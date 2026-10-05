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Kızılderili Olsaydın İsmin Ne Olurdu?

Kızılderili Olsaydın İsmin Ne Olurdu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 16:06
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Rüzgarın fısıltılarını, ateşin çıtırtısını ve doğanın sesini duyabiliyor musun? Yüzyıllar önce, büyük kabilelerde insanlara isimleri doğumlarında değil; karakterlerine, ruh hayvanlarına ve doğayla kurdukları bağa göre verilirdi.

Peki sen o çağlarda yaşasaydın kabilenin bilgesi sana hangi adla seslenirdi? Klasik testleri bir kenara bırak; totemini seç, ruh pusulana dokun ve dumanlar yükselirken kendi Kızılderili ismini keşfet!

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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