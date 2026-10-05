Kızılderili Olsaydın İsmin Ne Olurdu?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Rüzgarın fısıltılarını, ateşin çıtırtısını ve doğanın sesini duyabiliyor musun? Yüzyıllar önce, büyük kabilelerde insanlara isimleri doğumlarında değil; karakterlerine, ruh hayvanlarına ve doğayla kurdukları bağa göre verilirdi.
Peki sen o çağlarda yaşasaydın kabilenin bilgesi sana hangi adla seslenirdi? Klasik testleri bir kenara bırak; totemini seç, ruh pusulana dokun ve dumanlar yükselirken kendi Kızılderili ismini keşfet!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onedio'nun diğer oyunları için tıklayın!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın