Kendimizi Klipte Sandığımız Ama Sadece Otobüste Olduğumuz 12 An
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Bazen tek ihtiyacımız olan şey bir kulaklık, sevdiğimiz bir şarkı ve cam kenarında boş bir koltuk. Bir bakmışız, otobüste işe ya da okula giderken kendimizi dünyanın en havalı insanı gibi hissediyoruz. Sanki hayatımızın klibi çekiliyor, kamera birazdan yüzümüze yakınlaşacak ve şarkının en iyi yeri çalacak!
1. Camdan dışarı bakarken klibin en duygusal sahnesini yaşamak.
2. Güneş tam yüzümüze vurunca başrol olduğumuzu düşünmek.
3. Şarkının nakaratında içimizden bağıra bağıra eşlik etmek
4. Yağmurlu havada camdaki damlaları izleyerek dram yaratmak
5. Otobüs tünelden geçerken kendimizi başka bir dünyada hissetmek.
6. Tam şarkının en iyi yerinde otobüsün ani fren yapması.
7. Tam şarkının en iyi yerinde otobüsün ani fren yapması.
8. Kalabalığın içinde klibin yıldızı olduğumuzu düşünmek
9. Gece yolculuğunda şehir ışıklarını fon olarak kullanmak
10. Tam şarkının en iyi yerinde otobüsün ani fren yapması.
11. Şarkı değişince ruh halimizi de anında değiştirmek.
12. İneceğimiz durağa gelince başrol hayatına veda etmek.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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