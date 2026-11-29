Bazen tek ihtiyacımız olan şey bir kulaklık, sevdiğimiz bir şarkı ve cam kenarında boş bir koltuk. Bir bakmışız, otobüste işe ya da okula giderken kendimizi dünyanın en havalı insanı gibi hissediyoruz. Sanki hayatımızın klibi çekiliyor, kamera birazdan yüzümüze yakınlaşacak ve şarkının en iyi yeri çalacak!