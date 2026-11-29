Senin için müzik, her dinleyişte yeni bir katman açan bir bulmaca gibi. Beklenmedik geçişler, kusursuz gitar işçiliği ve sınırları zorlayan fikirler seni hemen yakalıyor. Chuck Schuldiner'ın teknik ustalığı melodik bir derinlikle buluşturduğu Symbolic'i hafızandan silip ilk kez dinlemek, senin için gerçek bir keşif yolculuğu olurdu. Title track'teki o ilk riff çaldığında ne hissedeceğini düşünsene! 🤘