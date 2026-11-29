Kaliforniya Eyalet Parkları yetkilileri, sahile vuran canlıların bölgede bugüne kadar yalnızca 8 kez kayıtlara geçen zehirli sarı karınlı deniz yılanı türü olduğunu açıkladı. Uzmanlara göre dünyayı etkileyen sıcak hava dalgası El Nino nedeniyle yükselen deniz suyu sıcaklıkları, yılanların kendi yaşam alanlarının dışına çıkarak kıyıya vurmasına yol açıyor.

Yetkililer, deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki yükselişin sürmesiyle kıyılarda bu tür zehirli canlılarla daha sık karşılaşılabileceği konusunda halkı uyardı. Açıklamaya göre sahile vuran deniz yılanlarının çoğu sağlıksız durumda ve kumda 24 saatten uzun süre hayatta kalamıyor.