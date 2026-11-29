ABD'deki Sahillere Nadir Görülen Zehirli Yılanlar Vurdu: Tek Isırığı Felç Ediyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Artan deniz suyu sıcaklıkları, zehirli yılanları yaşam alanlarının dışına çıkarıp kıyıya sürüklemiş olabilir.
Yetkililer, yılanların ölü görünseler dahi dokunulmamasını ve konumlarının bildirilmesini istiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın