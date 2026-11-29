Diyarbakır'da Sahipsiz Hurda Araçlar Sanayi Sitelerini ve Yol Kenarlarını Doldurdu
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki sanayi sitelerinde sahipsiz bırakılan hurda araçlar kalabalık bir görüntü oluşturdu. Boş alanları ve yol kenarlarını kaplayan araçların bir bölümü artık kullanılamayacak durumda bulunuyor. Aracını bu şekilde terk edenleri ise binlerce liralık bir ceza bekliyor.
Bazı araçlar kullanılamaz halde bekliyor.
Terk edilen araçlar park alanlarını daraltıyor.
Cezası 9 bin 440 lira.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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