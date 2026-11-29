Bakanlıkların ve valiliklerin uyguladığı cezai işlemler, terk edilmiş hurda araçların sayısını azaltmaya yetmiyor. 2026 yılı tarifesine göre aracını bu şekilde bırakan kişilere 9 bin 440 lira idari para cezası uygulanıyor. Buna rağmen Diyarbakır'daki sanayi sitelerinde ve yol kenarlarında çok sayıda araç yerinden kaldırılmayı bekliyor.