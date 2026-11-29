Sıfır Araç Alacakları İlgilendiren Karar: 3 Yılda Boyası Dökülen Otomobilin Yenisi Verilecek
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Bayi, ücretsiz boyama ve değer kaybı için 100 bin lira teklif etti.
Mahkeme, kusurun üretimdeki hatalı boyamadan kaynaklandığına karar verdi.
Yargıtay değişim kararını hukuka uygun buldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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