5. Sezonda 8 Reytinge Dayanan Kızılcık Şerbeti 20 Diziden Tam 10'unu Geçti!
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27 Kasım Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, cumanın zirvesini yine Taşacak Bu Deniz'e bıraktı. Ancak 5. sezonunda ABC1'de 7,64 alarak 8 reytinge yaklaşan dizi, haftanın genel tablosunda dikkat çekici bir sonuca imza attı. 23-28 Kasım arasında yeni bölümüyle yayınlanan 16 dizi arasında Total'de tam 10 diziyi geride bırakan Kızılcık Şerbeti, AB'de ise üçüncü sıraya yerleşti.
Peki dizi bu hafta hangi rakiplerini geçti?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti, 27 Kasım'da üç listede de yükseldi ama cumanın zirvesini yine Taşacak Bu Deniz'e bıraktı.
Kızılcık Şerbeti, AB'de reyting rekortmeni Uzak Şehir'i 0,05 puanla geride bırakarak haftanın üçüncüsü oldu.
ABC1'de 7,64 alan Kızılcık Şerbeti, 12 rakibini geride bırakarak haftanın dördüncüsü oldu.
Total'de tam 10 diziyi geçen Kızılcık Şerbeti, Sevdan Bir Ateş'e ise yalnızca 0,04 puanla yetişemedi.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin 27 Kasım reytingleri ve haftalık sıralaması:
Kızılcık Şerbeti (5. sezon 10. bölüm)
Total: 6,69 (haftanın 6. dizisi)
AB: 6,62 (haftanın 3. dizisi)
ABC1: 7,64 (haftanın 4. dizisi)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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