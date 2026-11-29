Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi, 5. sezonun 10. bölümüyle Total'de 6,69, AB'de 6,62, ABC1'de ise 7,64 reyting aldı ve üç listede de ikinci oldu. Dizi bir önceki haftaya göre Total'de 0,22, AB'de 0,95, ABC1'de ise 0,82 puan kazandı.

Taşacak Bu Deniz ise 2. sezonun 9. bölümüyle Total'de 11,66, AB'de 10,27, ABC1'de 11,61 alarak cumanın açık ara lideri oldu. İki dizi arasındaki fark üç listede de açıldı.

Ancak haftanın diğer dizileriyle yan yana konduğunda Kızılcık Şerbeti'nin tablosu bambaşka bir görünüme kavuştu.