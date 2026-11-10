5. Sezona Ulaşan Diziler Ne Kadar Reyting Aldı? Kızılcık Şerbeti'nin Yeri Belli Oldu
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Kızılcık Şerbeti, Nursema’nın döndüğü 145. bölümde ABC1'de 7,25 ile 5. sezonun rekorunu kırdı. Ancak dizinin sezon ortalaması şimdilik 5,93'te. 5. sezonunda Teşkilat 7,92, Gönül Dağı 7,03, Kuruluş Osman ise 6,89 ortalama almıştı. Şerbo’nun sezon açılışı ise Teşkilat’tan yüksekti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti, 5. sezonun ilk 7 bölümünde ABC1'de 5,93 ortalama yakaladı.
Teşkilat 5. sezonunu 7,92 ortalamayla kapattı, bir önceki sezona göre yüzde 45'in üzerinde yükseldi.
Gönül Dağı, 5. sezonunda 40 bölüm boyunca 7,03 ortalama yakaladı.
Kuruluş Osman 5. sezonunu 34 bölümde 6,89 ortalamayla tamamladı.
Şerbo'nun 5. sezon açılışı Teşkilat'tan yüksekti, fark sezon sonunda kapanabilir.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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