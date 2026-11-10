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5. Sezona Ulaşan Diziler Ne Kadar Reyting Aldı? Kızılcık Şerbeti'nin Yeri Belli Oldu

5. Sezona Ulaşan Diziler Ne Kadar Reyting Aldı? Kızılcık Şerbeti'nin Yeri Belli Oldu

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 19:16
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Kızılcık Şerbeti, Nursema’nın döndüğü 145. bölümde ABC1'de 7,25 ile 5. sezonun rekorunu kırdı. Ancak dizinin sezon ortalaması şimdilik 5,93'te. 5. sezonunda Teşkilat 7,92, Gönül Dağı 7,03, Kuruluş Osman ise 6,89 ortalama almıştı. Şerbo’nun sezon açılışı ise Teşkilat’tan yüksekti.

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Kızılcık Şerbeti, 5. sezonun ilk 7 bölümünde ABC1'de 5,93 ortalama yakaladı.

Kızılcık Şerbeti, 5. sezonun ilk 7 bölümünde ABC1'de 5,93 ortalama yakaladı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 18 Eylül'de 139. bölümüyle 5. sezona başladı. Sezon açılışında ABC1'de 6,31 reyting alan dizi, sonraki haftalarda 4,63'e kadar geriledi.

Ancak tablo, senarist değişikliği ve 'Nursema' Ceren Karakoç'un dönüşüyle değişti. 6 Kasım'da ekrana gelen 145. bölüm TOTAL'de 6,80, AB'de 6,88, ABC1'de 7,25 reyting aldı ve sezonun zirvesine yerleşti.

Buna rağmen dizinin sezon başından bu yana ABC1 ortalaması 5,93'te kaldı. Şerbo, şu an yayındaki 21 dizi arasında 8. sırada yer alıyor.

Teşkilat 5. sezonunu 7,92 ortalamayla kapattı, bir önceki sezona göre yüzde 45'in üzerinde yükseldi.

Teşkilat 5. sezonunu 7,92 ortalamayla kapattı, bir önceki sezona göre yüzde 45'in üzerinde yükseldi.

5. sezon karnesi en parlak olan isim TRT 1'in Teşkilat'ı oldu. 2024-2025 sezonunda 37 bölüm yayınlanan dizi, ABC1'de 7,92 ortalamayla sezonu 3. sırada tamamladı.

Üstelik Teşkilat'ın 5. sezon başlangıcı hiç de iddialı değildi. Dizi sezon açılışında 5,37 reyting almıştı, 138. bölümde ise 9,72 ile zirveyi gördü.

Bir önceki sezonu 5,42 ortalamayla kapatan dizi, 5. sezonunda izleyicisini artıran nadir yapımlardan biri oldu.

Gönül Dağı, 5. sezonunda 40 bölüm boyunca 7,03 ortalama yakaladı.

Gönül Dağı, 5. sezonunda 40 bölüm boyunca 7,03 ortalama yakaladı.

TRT 1'in bir diğer uzun soluklu dizisi Gönül Dağı da 5. sezonunu 2024-2025'te ekranda geçirdi. Sezona 6,45 reytingle başlayan dizi, 157. bölümde 9,07 ile zirveye çıktı.

Gönül Dağı, 40 bölümlük sezonu ABC1'de 7,03 ortalamayla kapattı ve sezonun en çok izlenen 5. dizisi oldu. Dizinin bir önceki sezon ortalaması ise 8,34'tü.

Kuruluş Osman 5. sezonunu 34 bölümde 6,89 ortalamayla tamamladı.

Kuruluş Osman 5. sezonunu 34 bölümde 6,89 ortalamayla tamamladı.

ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Osman, 5. sezonunu 2023-2024'te yayınladı. 34 bölüm ekranda kalan dizi, ABC1'de 6,89 ortalama aldı.

Bu rakamla Kuruluş Osman, o sezonun en çok izlenen dizileri arasında 6. sıraya yerleşti. Dizi 6. sezonunda ise 5,94 ortalamaya geriledi.

Şerbo'nun 5. sezon açılışı Teşkilat'tan yüksekti, fark sezon sonunda kapanabilir.

Şerbo'nun 5. sezon açılışı Teşkilat'tan yüksekti, fark sezon sonunda kapanabilir.

Kızılcık Şerbeti'nin bu karşılaştırmadaki dezavantajı, rakamlarının henüz 7 bölüme dayanması. Teşkilat, Gönül Dağı ve Kuruluş Osman'ın ortalamaları ise tam sezonu kapsıyor.

Öte yandan Şerbo'nun sezonlar içindeki seyri dikkat çekiyor. Dizi 2. sezonu 10,20, 3. sezonu 10,60 ortalamayla kapatmıştı. 4. sezonda ortalama 7,09'a indi, 5. sezonda ise şimdilik 6'nın altında.

Ancak son bölümde gelen 7,25, dizinin geçen sezon ortalamasının üzerinde. Yükseliş sürerse Kızılcık Şerbeti, 5. sezon yarışında Gönül Dağı ve Kuruluş Osman'ı yakalayabilir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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