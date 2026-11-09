5 Sezonda 7 Dizi Final Yaptı! Kızılcık Şerbeti Karşısında Hangi Diziler Tutunamadı?
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Kızılcık Şerbeti, Ocak 2023'ten bu yana Show TV’de cuma akşamlarının değişmeyen ismi. 5 sezonda karşısına çıkan 7 dizi reyting yarışında giderek geriye düştü ve tek tek final yaptı. Listede sezon şampiyonu Yalı Çapkını’ndan Hande Erçel’li Aşk ve Gözyaşı’na kadar iddialı yapımlar var.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti tam 5 sezonda 7 dizinin finaline neden oldu. Cuma akşamlarının bir önceki lideri Yalı Çapkını bile 101. bölümde ekrana veda etti.
Şerbo'dan bir hafta sonra başlayan Ateş Kuşları, 54 bölümün ardından final yaptı.
Çağatay Ulusoy'un Gaddar'ı cuma akşamında tek sezonla yetinmek zorunda kaldı.
NOW'ın Kötü Kan'ı Şerbo ve Yalı Çapkını'nın karşısında sadece 7 bölüm ekranda kalabildi.
TRT 1'in Kara Ağaç Destanı, cuma akşamında 30. bölümle final yaptı.
ATV'nin cuma akşamı için hazırladığı Zembilli 13 bölümde erken finale gitti.
Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı'na 7. bölümde final kararı geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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