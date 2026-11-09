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5 Sezonda 7 Dizi Final Yaptı! Kızılcık Şerbeti Karşısında Hangi Diziler Tutunamadı?

5 Sezonda 7 Dizi Final Yaptı! Kızılcık Şerbeti Karşısında Hangi Diziler Tutunamadı?

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 22:27
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Kızılcık Şerbeti, Ocak 2023'ten bu yana Show TV’de cuma akşamlarının değişmeyen ismi. 5 sezonda karşısına çıkan 7 dizi reyting yarışında giderek geriye düştü ve tek tek final yaptı. Listede sezon şampiyonu Yalı Çapkını’ndan Hande Erçel’li Aşk ve Gözyaşı’na kadar iddialı yapımlar var.

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Kızılcık Şerbeti tam 5 sezonda 7 dizinin finaline neden oldu. Cuma akşamlarının bir önceki lideri Yalı Çapkını bile 101. bölümde ekrana veda etti.

Kızılcık Şerbeti tam 5 sezonda 7 dizinin finaline neden oldu. Cuma akşamlarının bir önceki lideri Yalı Çapkını bile 101. bölümde ekrana veda etti.

Star TV'nin Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yayına başladığında cuma akşamlarının açık ara lideriydi. Dizi 2022-2023 sezonunu 10,32 ortalamayla sezon şampiyonu olarak kapattı.

Ancak iki dizinin yarışı ilerleyen sezonlarda Şerbo lehine döndü. 3. sezonda reytingleri beklentinin altında kalan Yalı Çapkını için final kararı alındı ve dizi 4 Nisan 2025'te 101. bölümüyle ekrana veda etti.

Şerbo'dan bir hafta sonra başlayan Ateş Kuşları, 54 bölümün ardından final yaptı.

Şerbo'dan bir hafta sonra başlayan Ateş Kuşları, 54 bölümün ardından final yaptı.

Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti'yle neredeyse aynı günlerde, 13 Ocak 2023'te ATV'de yayına başladı. İlk haftalarda TOTAL sıralamasında Şerbo'nun önünde yer alan dizi, 2. sezonda zirve yarışından koptu.

2 Şubat 2024 reyting sonuçlarında Kızılcık Şerbeti AB'de birinci olurken Ateş Kuşları aynı listede 8. sırada kaldı. Dizi 2 sezon ve 54 bölümün ardından 10 Mayıs 2024'te final yaptı.

Çağatay Ulusoy'un Gaddar'ı cuma akşamında tek sezonla yetinmek zorunda kaldı.

Çağatay Ulusoy'un Gaddar'ı cuma akşamında tek sezonla yetinmek zorunda kaldı.

Çağatay Ulusoy'un başrolündeki Gaddar, 2024'ün başında cuma akşamına iddialı bir giriş yaptı. Dizi, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Ateş Kuşları'nın yarıştığı kalabalık bir akşamda kendine yer açmaya çalıştı.

Ancak reytingler beklenen seviyeye ulaşmayınca Gaddar ikinci sezonu göremedi ve 7 Haziran 2024'te 20. bölümüyle ekrana veda etti.

NOW'ın Kötü Kan'ı Şerbo ve Yalı Çapkını'nın karşısında sadece 7 bölüm ekranda kalabildi.

NOW'ın Kötü Kan'ı Şerbo ve Yalı Çapkını'nın karşısında sadece 7 bölüm ekranda kalabildi.

NOW'ın Gaddar'dan sonraki cuma hamlesi Kötü Kan oldu. Ertan Saban ve Damla Sönmez'i buluşturan dizi, 6 Eylül 2024'te ekrana geldi.

Ancak Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Arka Sokaklar'la aynı akşam yarışan dizinin izlenme oranları kısa sürede düştü. Kötü Kan, sezonun ilk erken finallerinden biri olarak sadece 7 bölüm ekranda kalabildi.

TRT 1'in Kara Ağaç Destanı, cuma akşamında 30. bölümle final yaptı.

TRT 1'in Kara Ağaç Destanı, cuma akşamında 30. bölümle final yaptı.

TRT 1'in Kara Ağaç Destanı, cuma akşamında Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'yle karşı karşıya geldi. Düşük reytinglerle başlayan dizi, son dönemde bir miktar yükselse de beklenen seviyeye ulaşamadı.

Zorlu kış koşullarında yapılan çekimlerin de etkisiyle Kara Ağaç Destanı için final kararı alındı ve dizi 20 Aralık 2024'te 30. bölümüyle ekrana veda etti.

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ATV'nin cuma akşamı için hazırladığı Zembilli 13 bölümde erken finale gitti.

ATV'nin cuma akşamı için hazırladığı Zembilli 13 bölümde erken finale gitti.

ATV, Ocak 2025'te cuma akşamı için Zembilli'yi ekrana getirdi. Dizi, Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını'nın kıyasıya rekabet ettiği akşamda izleyiciyi ekran başında tutmakta zorlandı.

Reyting kurbanı olan Zembilli, Mart 2025'te 13. bölümüyle erken final yapan diziler arasına girdi.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı'na 7. bölümde final kararı geldi.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı'na 7. bölümde final kararı geldi.

Listenin son ismi, Hande Erçel ile Barış Arduç'u buluşturan Aşk ve Gözyaşı oldu. ATV'nin 2025-2026 sezonundaki iddialı cuma dizisi 13 bölüm olarak planlanmıştı.

Ancak reyting listelerinde ilk 20'ye bile giremeyen dizi, senarist ekibindeki değişikliklerin de etkisiyle 7. bölümünde ekrana veda etti. Öte yandan Kızılcık Şerbeti, 5. sezonunda da cuma akşamlarındaki yerini korumaya devam ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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