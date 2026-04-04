Kızılcık Şerbeti, Final Yapan ATV Dizisindeki Domuz Eti Sahnesini Tiye Aldı

Esra Demirci - TV Editörü
04.04.2026 - 09:23

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümündeki bir sahne gündem oldu. ATV'nin erken final yapan dizisi Aynı Yağmur Altında'daki domuz eti sahnesi kısa sürede eleştirilerin odağına oturmuştu. Kızılcık Şerbeti, ATV dizisindeki tepki gören domuz eti sahnesine gönderme yaptı.

ATV'nin Hülya Avşar'ın rol aldığı yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, yemek davetinde domuz eti ikram edilme sahnesi nedeniyle kısa sürede tepkilerin odağına oturmuştu. Senaryo ekibi tamamen değişen dizi düşük reytingler nedeniyle erken final yaparken Kızılcık Şerbeti söz konusu sahneye gönderme yapmayı ihmal etmedi. Şerbo'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümünde domuz eti ikram edilmesi olayı tiye alınarak 'Bu topraklarda inançlı ya da inançsız hiç kimse evinde domuz eti pişirip ikram etmez' replikleri kullanıldı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki domuz eti sahnesini buradan izleyebilirsiniz:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
