Barış Arduç, ATV'deki Aşk ve Gözyaşı Dizisinin Erken Finali Hakkında Konuştu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.11.2025 - 10:28

Barış Arduç ve Hande Erçel'in 3. kez partner olduğu Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. bölümüyle final yapmıştı. Erken finaliyle herkesi şaşırtan dizi hakkında başrol Barış Arduç ilk kez konuştu.

KAYNAK: Gazete Magazin

ATV ekranlarında yayınlanan sezonun iddialı dizilerinden Aşk ve Gözyaşı, erken final yapmıştı.

Barış Arduç ve Hande Erçel'i üçüncü kez partner olarak izlediğimiz dizinin sezona damga vurması beklenirken reytinglerde inanılmaz bir düşüş yaşadı ve erken finalden kaçamadı.

7. bölümde final yaparak ekranlara veda eden Aşk ve Gözyaşı'nın başrolü Barış Arduç, bu konuda ilk kez konuştu.

Arduç, 'Olabiliyor öyle şeyler. Kimse formülünü bilmiyor. İnanarak giriyorsunuz bazen iyi oluyor. Seyircinin takdiri, hayırlısı diyelim' dedi.

