Barış Arduç, ATV'deki Aşk ve Gözyaşı Dizisinin Erken Finali Hakkında Konuştu
Barış Arduç ve Hande Erçel'in 3. kez partner olduğu Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. bölümüyle final yapmıştı. Erken finaliyle herkesi şaşırtan dizi hakkında başrol Barış Arduç ilk kez konuştu.
KAYNAK: Gazete Magazin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV ekranlarında yayınlanan sezonun iddialı dizilerinden Aşk ve Gözyaşı, erken final yapmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın