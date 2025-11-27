12 Yıldır Dizilerde Rol Almayan Zuhal Topal, Neden Oyunculuk Yapmadığını İlk Kez Açıkladı
Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal'ın oyunculuğa geri dönmesi için sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapılıyor. Sihirli Annem, Geniş Aile, Selena, Avrupa Avrupa gibi yapımlarda rol alan Topal, Yemekteyiz programında neden oyunculuk yapmadığını ilk kez açıkladı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal, 12 yıldır oyunculuk yapmıyor.
