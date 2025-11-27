onedio
12 Yıldır Dizilerde Rol Almayan Zuhal Topal, Neden Oyunculuk Yapmadığını İlk Kez Açıkladı

Esra Demirci
27.11.2025 - 09:15

Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal'ın oyunculuğa geri dönmesi için sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapılıyor. Sihirli Annem, Geniş Aile, Selena, Avrupa Avrupa gibi yapımlarda rol alan Topal, Yemekteyiz programında neden oyunculuk yapmadığını ilk kez açıkladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal, 12 yıldır oyunculuk yapmıyor.

Sihirli Annem, Selena, Avrupa Avrupa, Geniş Aile gibi yapımlarda rol alan Zuhal Topal'ın rol aldığı son dizi projesi 2011-2013 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Avrupa Avrupa oldu. 2013 yılından beri yalnızca sunuculuk yapan Zuhal Topal'ın neden oyunculuk yapmadığı sık sık merak ediliyordu.

Yemekteyiz programında bu konuya açıklık getiren Zuhal Topal, dizi sürelerinin çok uzun olması sebebiyle artık dizilerde rol almadığını açıkladı. Topal, ayrıca sitcomların ekrana geri dönmesi gerektiğini belirtti.

