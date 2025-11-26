Kemal Sunal'ın Postacı Filmi, Reytinglerde 3 Diziyi Birden Geçti!
Kemal Sunal ve Fatma Girik'in başrollerde yer aldığı Postacı filmi dün akşam (25 Kasım) Kanal D ekranlarında yayınlandı. Televizyon için en yoğun akşamlardan salı akşamı yayınlanan Türk filmi, yeni bölümleriyle ekrana gelen Kral Kaybederse, Bahar ve Gözleri KaraDeniz dizilerinden daha fazla izlenerek reytinglerde dizileri geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon için en kalabalık akşamlardan biri salı akşamı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kemal Sunal'ın 1984 yapımı Postacı filmi, reytinglerde yeni bölümleriyle ekrana gelen Gözleri KaraDeniz, Bahar ve Kral Kaybederse dizilerini geçti.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın