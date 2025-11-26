onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kemal Sunal'ın Postacı Filmi, Reytinglerde 3 Diziyi Birden Geçti!

Kemal Sunal'ın Postacı Filmi, Reytinglerde 3 Diziyi Birden Geçti!

Kemal Sunal Bahar Dizi Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.11.2025 - 14:49

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in başrollerde yer aldığı Postacı filmi dün akşam (25 Kasım) Kanal D ekranlarında yayınlandı. Televizyon için en yoğun akşamlardan salı akşamı yayınlanan Türk filmi, yeni bölümleriyle ekrana gelen Kral Kaybederse, Bahar ve Gözleri KaraDeniz dizilerinden daha fazla izlenerek reytinglerde dizileri geçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyon için en kalabalık akşamlardan biri salı akşamı.

Televizyon için en kalabalık akşamlardan biri salı akşamı.

Bahar, Kral Kaybederse, Gözleri KaraDeniz ve Kıskanmak dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği salı akşamı, 4 dizi de reyting sıralamasında ilk 5'e giremedi. Maç takvimi nedeniyle dizilerin düşük reyting alması olası olsa da dün akşam (25 Kasım) seyirci tercihini yerli diziler yerine bambaşka bir yerde kullanmış.

Kemal Sunal'ın 1984 yapımı Postacı filmi, reytinglerde yeni bölümleriyle ekrana gelen Gözleri KaraDeniz, Bahar ve Kral Kaybederse dizilerini geçti.

Kemal Sunal'ın 1984 yapımı Postacı filmi, reytinglerde yeni bölümleriyle ekrana gelen Gözleri KaraDeniz, Bahar ve Kral Kaybederse dizilerini geçti.

Postacı filmi; Total kategorisinde Gözleri KaraDeniz, Bahar ve Kral Kaybederse dizilerinden daha fazla izlendi. 

İşte Postacı filminin reytingleri:

Total: 3.43 (7)

AB: 2.15 (12)

ABC1: 2.73 (12)

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
10
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın