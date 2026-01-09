Her Babanın Hayali: Koca Bir Dağı Satın Alan Adam Yamaçta Sıfırdan Ev ve Çiftlik Kurdu
Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/c...
Geleneksel konut anlayışı genellikle düz bir arazi üzerine beton ve çelik yükseltmeyi hedefler. Ancak Çin’in kuzeyindeki Loess Platosu’nda bir adam, modern mimarinin sınırlarını zorlayarak ezber bozan bir projeye imza attı. Tüm birikimini koca bir dağı satın almak için kullanan bu kırsal bölge sakini, araziye uyum sağlamak yerine, arazinin bizzat kendisini evine, çiftliğine ve sığınağına dönüştürdü. Otuzdan fazla işçi ve devasa ekskavatörlerin aralıksız çalışmasıyla şekillenen bu devasa proje, doğayla mücadelenin değil, doğayla kurulan mühendislik odaklı bir ortaklığı gösteriyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Proje, görsel bir dönüşümden önce kapsamlı bir zemin mühendisliği çalışmasıyla başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yamaçlar güvenli hale getirildikten sonra, dağın iç kısmında ilk yaşam alanları şekillenmeye başladı.
Kaba kazı tamamlanır tamamlanmaz, yapının uzun ömürlü olmasını sağlayacak teknik aşamaya geçildi.
Bugün bu dağ, yalnızca bir coğrafi oluşum olmanın ötesine geçerek içinde yaşamın sürdüğü, üretimin devam ettiği bir komplekse dönüşmüş durumda.
İnşaatın tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın