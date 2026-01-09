onedio
Her Babanın Hayali: Koca Bir Dağı Satın Alan Adam Yamaçta Sıfırdan Ev ve Çiftlik Kurdu

Ömer Faruk Kino
09.01.2026 - 12:05

Geleneksel konut anlayışı genellikle düz bir arazi üzerine beton ve çelik yükseltmeyi hedefler. Ancak Çin’in kuzeyindeki Loess Platosu’nda bir adam, modern mimarinin sınırlarını zorlayarak ezber bozan bir projeye imza attı. Tüm birikimini koca bir dağı satın almak için kullanan bu kırsal bölge sakini, araziye uyum sağlamak yerine, arazinin bizzat kendisini evine, çiftliğine ve sığınağına dönüştürdü. Otuzdan fazla işçi ve devasa ekskavatörlerin aralıksız çalışmasıyla şekillenen bu devasa proje, doğayla mücadelenin değil, doğayla kurulan mühendislik odaklı bir ortaklığı gösteriyor.

Proje, görsel bir dönüşümden önce kapsamlı bir zemin mühendisliği çalışmasıyla başladı.

En önemli ve ilk adım, dik yamaçların kademeli biçimde düşürülmesi ve stabilize edilmesiydi. Büyük iş makineleri, dağı katmanlar halinde şekillendirerek düz ve güvenli platformlar oluşturdu. Bu işlem yalnızca yapılaşmaya uygun alanlar elde etmek için değil, aynı zamanda heyelan riskini azaltmak ve toprağın büyük kütlesini dengeli biçimde yeniden dağıtmak açısından da kritik öneme sahipti. Bu süreçte toprak, kazıdan çıkan bir atık olarak değil, yapının temel taşıyıcı öğesi olarak ele alındı. Bölgeye özgü “loess” tipi toprak ise sıkı yapısı sayesinde derin oyukların güvenle açılmasına olanak tanıyan doğal bir dayanıklılık sunuyordu.

Yamaçlar güvenli hale getirildikten sonra, dağın iç kısmında ilk yaşam alanları şekillenmeye başladı.

Mağarayı andıran bu yapıların cephelerinde görülen kemerli formlar, estetik bir tercih değil, yapısal bir gerekliliğin sonucuydu. Kemerli tasarım, üzerindeki tonlarca ağırlığı yan duvarlara dengeli biçimde aktararak çökme riskini en aza indiriyordu. Açılan her boşluk, önceden belirlenmiş bir işlev doğrultusunda planlandı: Bazıları günümüz yaşam koşullarına uygun konutlara dönüştürülürken, bazıları tarımsal depolama alanları ve teknik birimler için ayrıldı. İç mekanlardaki her oyma, toprağın doğal dayanımına saygı gösterilerek ve hassas mühendislik hesaplarıyla gerçekleştirildi.

Kaba kazı tamamlanır tamamlanmaz, yapının uzun ömürlü olmasını sağlayacak teknik aşamaya geçildi.

Mağaraların iç yüzeyleri, el işçiliğiyle örülen tuğla duvarlarla güçlendirildi. Toprak ile yaşam alanı arasında oluşturulan bu çift katmanlı sistem, hem nemin içeri sızmasını önledi hem de yapının bütünlüğünü artırdı. Dağın içindeki tüneller genişletilirken ortaya çıkan toprak dışarı atılmadı. Bunun yerine çevredeki platoların sağlamlaştırılmasında ve açık alanların düzenlenmesinde yeniden kullanıldı. Bu döngüsel yaklaşım, hem çevresel etkiyi azalttı hem de projenin maliyetini daha verimli hale getirdi.

Bugün bu dağ, yalnızca bir coğrafi oluşum olmanın ötesine geçerek içinde yaşamın sürdüğü, üretimin devam ettiği bir komplekse dönüşmüş durumda.

Bu büyük ölçekli yatırım, düz arazilerin giderek azaldığı ve değer kazandığı günümüz dünyasında, dikey ve yeraltı yerleşimleri için ilham verici bir model sunuyor. İnsan iradesi doğru planlama ve geleneksel tekniklerle birleştiğinde, sıradan bir toprak kütlesinin nasıl sıcak bir yuvaya ve üretken bir çiftliğe dönüşebileceğini açıkça ortaya koyuyor. Bu proje bize şunu gösteriyor: Dağları aşmak için her zaman onların tepesine çıkmak gerekmez, bazen içlerinde yaşamak yetebiliyor.

İnşaatın tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇

