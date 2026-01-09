Her Babanın Hayali: Koca Bir Dağı Satın Alan Adam Yamaçta Sıfırdan Ev ve Çiftlik Kurdu

Bu büyük ölçekli yatırım, düz arazilerin giderek azaldığı ve değer kazandığı günümüz dünyasında, dikey ve yeraltı yerleşimleri için ilham verici bir model sunuyor. İnsan iradesi doğru planlama ve geleneksel tekniklerle birleştiğinde, sıradan bir toprak kütlesinin nasıl sıcak bir yuvaya ve üretken bir çiftliğe dönüşebileceğini açıkça ortaya koyuyor. Bu proje bize şunu gösteriyor: Dağları aşmak için her zaman onların tepesine çıkmak gerekmez, bazen içlerinde yaşamak yetebiliyor.