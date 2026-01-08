onedio
Türkiye'nin En Çok Çay Tüketen Şehri Belli Oldu: Listede Karadeniz Yok!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 17:32

Çay, Anadolu’da yalnızca bir içecek değil misafirperverliğin, derin sohbetlerin ve köklü geleneklerin en güçlü simgelerinden biridir. Her ne kadar çayın anavatanı Karadeniz olarak bilinse de yapılan son araştırmalar en yüksek tüketim oranlarının beklenmedik bir bölgede yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Zirveye yerleşen bu kadim şehir, damaklarda iz bırakan lezzetlerinin yanı sıra demliklerin hiç soğumadığı güçlü çay kültürüyle artık adından söz ettiriyor.

Kaynak: https://www.tb.org.tr/prof-dr-ahmet-u...
ÇAYKUR tarafından hazırlanan güncel veriler, Türkiye’nin çay içme alışkanlıklarına dair ezberleri bozuyor.

Çayın anavatanı Karadeniz olsa da, tüketim rakamları rotayı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya çeviriyor. Gastronomi şehri Gaziantep, listenin en başında yer alarak Türkiye’nin en çok çay tüketen ili unvanını kazandı. Şehre gelen misafirler, meşhur baklavanın yanında demlenen tavşan kanı çayın, bu toprakların vazgeçilmez bir parçası olduğunu ilk bakışta fark ediyor.

Gaziantep’i sırasıyla Şanlıurfa, Muş ve Diyarbakır gibi iller takip ediyor. Bölge genelinde yıllık yaklaşık 50 bin ton çay tüketildiği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yerli üretimden ziyade, sert içimi ve yoğun aromasıyla bilinen Seylan çayı (ithal çay) daha çok tercih ediliyor. Yörede 'kaçak çay' olarak da adlandırılan bu tür, demlenme süresi ve yoğun demiyle bölge insanının damak tadına hitap ediyor.

Çay, bu topraklarda sadece susuzluğu gidermek için değil, kardeşliği pekiştirmek ve muhabbeti demlemek için içiliyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan bu serüven, gece yarısına kadar ocaklarda hiç sönmeyen bir demlik tazeliğiyle devam eder. Gaziantep’in tarih kokan dar sokaklarındaki eski kıraathanelerden, en modern kafelere kadar her köşe başında bir bardak çayın sıcaklığına rastlamak mümkündür. Bir esnafın sabah siftahı, bir dostun samimi selamı hep bu ince belli bardaklarda anlam bulur. Şehrin her yanına yayılan o tanıdık kaşık sesleri, aslında Gaziantep’in sosyal dokusunu bir arada tutan ortak bir dilin yansımasıdır.

