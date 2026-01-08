Türkiye'nin En Çok Çay Tüketen Şehri Belli Oldu: Listede Karadeniz Yok!

Çayın anavatanı Karadeniz olsa da, tüketim rakamları rotayı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya çeviriyor. Gastronomi şehri Gaziantep, listenin en başında yer alarak Türkiye’nin en çok çay tüketen ili unvanını kazandı. Şehre gelen misafirler, meşhur baklavanın yanında demlenen tavşan kanı çayın, bu toprakların vazgeçilmez bir parçası olduğunu ilk bakışta fark ediyor.

Gaziantep’i sırasıyla Şanlıurfa, Muş ve Diyarbakır gibi iller takip ediyor. Bölge genelinde yıllık yaklaşık 50 bin ton çay tüketildiği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yerli üretimden ziyade, sert içimi ve yoğun aromasıyla bilinen Seylan çayı (ithal çay) daha çok tercih ediliyor. Yörede 'kaçak çay' olarak da adlandırılan bu tür, demlenme süresi ve yoğun demiyle bölge insanının damak tadına hitap ediyor.