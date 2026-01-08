İŞKUR Verileri Açıklandı: 2025 Yılında En Çok İşe Alım Yapan Meslek Grupları Belli Oldu!
İŞKUR tarafından paylaşılan 2025 yılı verileri, Türkiye iş gücü piyasasının nabzını tutan çarpıcı rakamları ortaya koydu. Yıl boyunca istihdam seferberliği devam ederken, İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 1,5 milyon vatandaş yeni bir iş sahibi oldu. Aralık ayı itibarıyla kayıtlı iş arayan sayısının 2,3 milyonu aştığı bu dönemde, özellikle hizmet ve sanayi sektörleri istihdamın lokomotifi görevini üstlendi.
2025 yılı genelinde sektör bazlı bir inceleme yapıldığında, sanayi dalındaki İmalat sektörü işe yerleştirmelerde liderliğini korudu.
İşte en çok işe alım yapılan 10 meslek grubu
Veriler, açık iş ilanları ile fiilen işe yerleşenler arasındaki dengeyi de gözler önüne seriyor.
