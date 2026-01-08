onedio
İŞKUR Verileri Açıklandı: 2025 Yılında En Çok İşe Alım Yapan Meslek Grupları Belli Oldu!

İŞKUR Verileri Açıklandı: 2025 Yılında En Çok İşe Alım Yapan Meslek Grupları Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 14:53

İŞKUR tarafından paylaşılan 2025 yılı verileri, Türkiye iş gücü piyasasının nabzını tutan çarpıcı rakamları ortaya koydu. Yıl boyunca istihdam seferberliği devam ederken, İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 1,5 milyon vatandaş yeni bir iş sahibi oldu. Aralık ayı itibarıyla kayıtlı iş arayan sayısının 2,3 milyonu aştığı bu dönemde, özellikle hizmet ve sanayi sektörleri istihdamın lokomotifi görevini üstlendi.

2025 yılı genelinde sektör bazlı bir inceleme yapıldığında, sanayi dalındaki İmalat sektörü işe yerleştirmelerde liderliğini korudu.

2025 yılı genelinde sektör bazlı bir inceleme yapıldığında, sanayi dalındaki İmalat sektörü işe yerleştirmelerde liderliğini korudu.

Üretim kapasitesindeki artış, iş gücü talebini de beraberinde getirdi. Ancak mesleki bazda bakıldığında, hizmet ve perakende sektörüne bağlı alanların listenin üst sıralarını domine ettiği görülüyor. Özellikle güvenlik ihtiyacının artması ve turizmdeki canlılık, işe alım rakamlarına doğrudan yansımış durumda.

İşte en çok işe alım yapılan 10 meslek grubu

İşte en çok işe alım yapılan 10 meslek grubu

2025 yılı verilerine göre iş gücü piyasasında en çok ihtiyaç duyulan ve istihdam sağlanan ilk 10 meslek grubu, açık ilan ve yerleştirme sayılarıyla birlikte şu şekilde sıralandı:

1. Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 84.774 açık ilana karşılık 76.689 yerleştirme.

2. Turizm ve Otelcilik Elemanı: 79.913 açık ilana karşılık 75.473 yerleştirme.

3. Reyon Görevlisi: 59.548 açık ilana karşılık 52.439 yerleştirme.

4. Güvenlik Görevlisi: 50.075 açık ilana karşılık 40.521 yerleştirme.

5. Servis Elemanı (Garson): 57.304 açık ilana karşılık 37.852 yerleştirme.

6. Market Elemanı: 43.547 açık ilana karşılık 36.610 yerleştirme.

7. Konfeksiyon İşçisi: 38.763 açık ilana karşılık 32.930 yerleştirme.

8. Diğer İmalat İşçileri (Elle): 37.593 açık ilana karşılık 32.245 yerleştirme.

9. Satış Elemanı / Danışmanı: 43.316 açık ilana karşılık 26.390 yerleştirme.

10. Çağrı Merkezi Temsilcisi: 28.701 açık ilana karşılık 23.984 yerleştirme.

Veriler, açık iş ilanları ile fiilen işe yerleşenler arasındaki dengeyi de gözler önüne seriyor.

Veriler, açık iş ilanları ile fiilen işe yerleşenler arasındaki dengeyi de gözler önüne seriyor.

Örneğin, Satış Danışmanı kategorisinde ilanların sadece yaklaşık %60'ı dolarken, Turizm ve Otelcilik alanında bu oran %94'ün üzerine çıkıyor. Bu durum, bazı sektörlerde hızlı bir sirkülasyon olduğunu, bazılarında ise spesifik yetkinlik arayışının sürdüğünü kanıtlıyor. 2025 yılı verileri, iş arayanlar için hangi kapıların daha kolay açıldığını gösteren önemli bir kılavuz niteliği taşıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
