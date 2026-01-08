İŞKUR Verileri Açıklandı: 2025 Yılında En Çok İşe Alım Yapan Meslek Grupları Belli Oldu!

Örneğin, Satış Danışmanı kategorisinde ilanların sadece yaklaşık %60'ı dolarken, Turizm ve Otelcilik alanında bu oran %94'ün üzerine çıkıyor. Bu durum, bazı sektörlerde hızlı bir sirkülasyon olduğunu, bazılarında ise spesifik yetkinlik arayışının sürdüğünü kanıtlıyor. 2025 yılı verileri, iş arayanlar için hangi kapıların daha kolay açıldığını gösteren önemli bir kılavuz niteliği taşıyor.