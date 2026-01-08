Bluetooth'u Her Zaman Açık Bırakanlara Önemli Uyarı: "Özel Fotoğraflarınız Kopyalanabilir"

Bunlardan ilki olan Bluejacking, genellikle daha zararsız görünse de ciddi bir phishing (oltalama) riskini beraberinde getirir. Saldırgan, yakındaki bir cihaza reklam içerikli mesajlar veya dosyalar göndererek kullanıcıyı yanıltmaya çalışır. Bu durum ilk bakışta sadece bir rahatsızlık gibi görünebilir. Ancak bu mesajlardaki kötü niyetli bağlantılara tıklamak, cihazınıza casus yazılım bulaşmasına yol açabilir.

Daha tehlikeli ve sinsi olan ikinci yöntem ise Bluesnarfing'dir. Bu teknikte saldırgan, kullanıcının haberi olmadan cihazına bağlanarak rehber, e-posta, takvim ve özel fotoğraflar gibi hassas verileri kopyalar. Özellikle eski yazılıma sahip veya güvenlik yapılandırması zayıf cihazlar bu saldırının bir numaralı hedefidir. Modern akıllı telefonlar bu tür saldırılara karşı daha dirençli olsa da, hiçbir sistemin tamamen kusursuz olmadığını unutmamak gerekir.