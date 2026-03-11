onedio
Rüya Gibi'nin Finalinin Ardından Başroller Birbirini Takipten Çıktı

Rüya Gibi'nin Finalinin Ardından Başroller Birbirini Takipten Çıktı

Esra Demirci
Esra Demirci
11.03.2026 - 13:33

Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi düşük reytingler sonucunda erken final yapmıştı. Seyircinin devam talebine rağmen finalden kaçamayan Rüya Gibi bitse de gündemden düşmüyor. Dizinin finalinin ardından Rüya Gibi'nin başrol oyuncuları ve aynı zamanda partner olan Seda Bakan ve Uğur Güneş, Instagram'da birbirlerini takipten çıktı.

Yeni sezonun ilgiyle izlenen dizilerinden Rüya Gibi reyting kurbanı olmuştu.

Başrollerinde Seda Bakan ve Uğur Güneş'in yer aldığı dizi sadık seyirci kitlesi tarafından çok sevilse de reytinglerde bir türlü istenilen başarıyı elde edemedi. Düşük reytingler, artan bölüm başı maliyetler derken Rüya Gibi finalden kaçamazken dizi bitmesine rağmen gündemden düşmedi.

Rüya Gibi'nin finalinin ardından başrol oyuncuları Uğur Güneş ve Seda Bakan birbirini takipten çıktı.

Kamera arkası görüntülerinde son derece iyi anlaştığı görülen partnerlerin dizinin finalinin hemen ardından bu hamlesi kafa karıştırdı. Seda Bakan ve Uğur Güneş'ten bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.

