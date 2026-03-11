Rüya Gibi'nin Finalinin Ardından Başroller Birbirini Takipten Çıktı
Show TV'nin sevilen dizisi Rüya Gibi düşük reytingler sonucunda erken final yapmıştı. Seyircinin devam talebine rağmen finalden kaçamayan Rüya Gibi bitse de gündemden düşmüyor. Dizinin finalinin ardından Rüya Gibi'nin başrol oyuncuları ve aynı zamanda partner olan Seda Bakan ve Uğur Güneş, Instagram'da birbirlerini takipten çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonun ilgiyle izlenen dizilerinden Rüya Gibi reyting kurbanı olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rüya Gibi'nin finalinin ardından başrol oyuncuları Uğur Güneş ve Seda Bakan birbirini takipten çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın