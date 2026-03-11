onedio
ŞOK'a Bayram Çikolataları Geliyor! 11 Mart 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
11.03.2026 - 14:02

ŞOK 11 - 24 Mart 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 - 24 Mart 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları

Bayram Alışverişi Ürünleri

Nostaljik Şekerlik 149 TL

  • Gold Yumurta Standlı Tatlı Kaşık Çatal Seti 299 TL

  • Dikdörtgen Tepsi 75 TL

  • Cambu Sunum Fanuslu Borosilikat Cam Kupa 100 TL 

  • Dikdörtgen Tepsi 75 TL

  • Vileda Turbo Pedallı Temizlik Sistemi 1.699 TL 

  • 2'li Standlı Sabunluk Seti 299 TL 

  • Parex Deterjan Hazneli Bulaşık Sünger 100 TL 

  • Tablet Mop 299 TL 

  • Click Mop 249 TL 

  • Sprey Mop 249 TL 

  • Yedek Mop Başlığı 50 TL 

  • Terapi Banyo Süngeri 34,95 TL 

  • Renkli Cam Sabunluk 75 TL 

  • 6'lı Elbise Askısı 50 TL

  • 5'li Banyo Seti 399 TL 

  • Metaltex Ayaklı Yedekli Tuvalet Kağıtlığı Çeşitleri 199 TL 

  • Kapı Arkası Askısı 129 TL 

  • Asılabilir 2 Katlı Banyo Rafı 229 TL 

  • Fonksiyonel Batarya Ucu 69,95 TL 

  • 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 169 TL 

  • 4 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 89,95 TL

  • Çöp Kovası 100 TL

Dinarsu Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 399 TL

  • Dinarsu Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 499 TL 

  • Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 199 TL 

  • Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 179 TL 

  • 2'li Embos Banyo Paspas Seti 299 TL 

  • Koltuk Örtüsü 159 TL 

  • Esem Comfort Kadın / Erkek Terlik 349 TL 

  • Ütü Masası Kılıfı 100 TL 

  • 5'li Erkek Çorap 100 TL 

  • 10'lu Patik Çorap 100 TL 

  • 2'li Taşlı Soket Çorap 100 TL

  • 2'li Simli Soket Çorap 100 TL 

  • 2'li Erkek Soket Çorap 75 TL 

  • 2'li Bayan Modal Slip 95,50 TL 

  • 2'li Kadın Bato Slip 79 TL 

  • İp Askılı Bayan Modal Atlet 75,50 TL

  • Erkek Atlet 76,50 TL 

  • 2'li Erkek Boxer 124 TL

Alpina Cam Ankastre Set 7.799 TL

  • Arzum El Blender Seti 1.799 TL 

  • Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.899 TL 

  • Range Toz Torbasız Süpürge 3.999 TL 

  • Fakir Liscio Smart Buhar Jeneratörlü Ütü 5.999 TL 

  • Kiwi 2'si 1 Arada Mikser Şarjlı Doğrayıcı 599 TL 

  • Kiwi Çelik Su Isıtıcı 599 TL 

  • Powertech Ense, Sakal, Vücut Kılı Makinesi 249 TL 

  • Torima Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık 349 TL 

  • Piranha Araba Figürlü Bluetooth Hoparlör 529 TL

Dijital Kablosuz Hava Kompresörü 999 TL

  • Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 999 TL 

  • Vakumlu Manyetik Telefon Tutucu 199 TL 

  • Spiralli Telefon Tutucu 119 TL 

  • Araç Çöp Kovası 75 TL 

  • Araç Çakmak Şarjı 100W 149 TL

  • Fosforlu Otopark Numaratör 39,95 TL 

  • Cep Telefon Malzeme Filesi 50 TL 

  • Araç İçi Temizleme Filesi 59,95 TL

