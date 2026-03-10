Türkiye’nin En Zenginleri Belli Oldu! 2026 Forbes Dolar Milyarderleri Listesi Açıklandı

Forbes 2026 listesinde zirve Hamdi Ulukaya’ya ait. ABD’de kurduğu Chobani markasıyla küresel gıda sektöründe dev bir oyuncu haline gelen Ulukaya’nın serveti 13,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylece listenin en tepesinde yer aldı.

Zirveyi takip eden isimler de oldukça güçlü. Murat Ülker 5,3 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alırken Şaban Cemil Kazancı ile Eren Özmen 4,9 milyar dolarlık servetleriyle üst sıralarda bulunuyor. Fatih Özmen ve BioNTech kurucularından Uğur Şahin ise 4,7 milyar dolar ile listenin dikkat çeken isimleri arasında.