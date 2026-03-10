onedio
Türkiye'nin En Zenginleri Belli Oldu! 2026 Forbes Dolar Milyarderleri Listesi Açıklandı

Türkiye’nin En Zenginleri Belli Oldu! 2026 Forbes Dolar Milyarderleri Listesi Açıklandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 15:14

Forbes’un merakla beklenen Türk dolar milyarderleri listesi açıklandı. 2026 yılında listede toplam 43 isim yer aldı. Sekiz yeni isim milyarderler arasına katılırken geçen yıl düşen bir iş insanı da sıralamaya yeniden girdi. Toplam servet ise geçen yıla göre ciddi şekilde büyüdü. Tüm isimlerin serveti toplamda 106 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Forbes

İçeriğin Devamı Aşağıda
Zirvede sürpriz var... Listenin tepesinde yoğurt devi Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya yer alıyor.

Zirvede sürpriz var... Listenin tepesinde yoğurt devi Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya yer alıyor.

Forbes 2026 listesinde zirve Hamdi Ulukaya’ya ait. ABD’de kurduğu Chobani markasıyla küresel gıda sektöründe dev bir oyuncu haline gelen Ulukaya’nın serveti 13,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylece listenin en tepesinde yer aldı.

Zirveyi takip eden isimler de oldukça güçlü. Murat Ülker 5,3 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alırken Şaban Cemil Kazancı ile Eren Özmen 4,9 milyar dolarlık servetleriyle üst sıralarda bulunuyor. Fatih Özmen ve BioNTech kurucularından Uğur Şahin ise 4,7 milyar dolar ile listenin dikkat çeken isimleri arasında.

İşte Forbes 2026 Türk milyarderler listesinde yer alan tüm isimler ve servetleri 👇🏻

İşte Forbes 2026 Türk milyarderler listesinde yer alan tüm isimler ve servetleri 👇🏻

  • Hamdi Ulukaya - 13,5 milyar dolar

  • Murat Ülker - 5,3 milyar dolar

  • Şaban Cemil Kazancı - 4,9 milyar dolar

  • Eren Özmen - 4,9 milyar dolar

  • Fatih Özmen - 4,7 milyar dolar

  • Uğur Şahin - 4,7 milyar dolar

  • Erman Ilıcak - 3,8 milyar dolar

  • Ferit Faik Şahenk - 3,2 milyar dolar

  • Filiz Şahenk - 2,9 milyar dolar

  • Feridun Geçgel - 2,7 milyar dolar

  • İpek Kıraç - 2,7 milyar dolar

  • Semahat Sevim Arsel - 2,7 milyar dolar

  • Selçuk Bayraktar - 2,7 milyar dolar

  • Mustafa Rahmi Koç - 2,6 milyar dolar

  • Mehmet Sinan Tara - 2,5 milyar dolar

  • Haluk Bayraktar - 2,4 milyar dolar

  • Ahmet Çalık - 2,3 milyar dolar

  • Mustafa Küçük - 2,2 milyar dolar

  • Mehmet Ali Aydınlar - 2,1 milyar dolar

  • Şefik Yılmaz Dizdar - 2 milyar dolar

  • Hüsnü Özyeğin - 2 milyar dolar

  • Sezai Bacaksız - 2 milyar dolar

  • Nihat Özdemir - 2 milyar dolar

  • Hamdi Akın ve ailesi - 1,8 milyar dolar

  • Bülent Eczacıbaşı - 1,6 milyar dolar

  • Deniz Şahenk - 1,6 milyar dolar

  • Turgay Ciner - 1,5 milyar dolar

  • Kazım Türker - 1,3 milyar dolar

  • Faruk Eczacıbaşı - 1,3 milyar dolar

  • Emre Tezmen - 1,3 milyar dolar

  • İbrahim Erdemoğlu - 1,2 milyar dolar

  • Mustafa Latif Topbaş - 1,2 milyar dolar

  • Ceyda Lale Tara - 1,2 milyar dolar

  • Yasemin Zeynep Keyman - 1,2 milyar dolar

  • Leyla Tara Suyabatmaz - 1,2 milyar dolar

  • Vildan Gülçelik - 1,1 milyar dolar

  • Mehmet Kazancı - 1,1 milyar dolar

  • Ahmed Afif Topbaş - 1,1 milyar dolar

  • Ali Erdemoğlu - 1,1 milyar dolar

  • Oğuz Tezmen - 1,1 milyar dolar

  • Murat Vargı - 1 milyar dolar

  • Aydın Doğan - 1 milyar dolar

  • Tülay Kazancı - 1 milyar dolar

