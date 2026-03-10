onedio
Coğrafi Tescilli Yemeğimiz Gudu Güveci 200 Yıldır Pişiriliyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 16:19

Gümüşhane’nin köklü mutfak kültürünün en nadide parçalarından biri olan Gudu Güveci, sadece bir yemek değil, aynı zamanda 200 yıllık bir emeğin ve sabrın hikayesidir. 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret alan bu lezzet, Anadolu Ajansı ve Karatay Belediyesi’nin 'Memleket Sofrası' projesiyle yeniden gündeme gelerek gastronomi tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Gudu güvecini özel kılan temel unsur, yemeğin pişirildiği kabın üretim sürecidir.

Gudu güvecini özel kılan temel unsur, yemeğin pişirildiği kabın üretim sürecidir.
Dağlardan özenle toplanan killi, yaş ve kırmızı toprak türlerinin karışımıyla elde edilen çamur, kadın ustaların maharetli ellerinde şekillenir. Bu geleneksel kaplar, tandırda pişirildikten sonra sütle yıkanır ve güneşin altında kurumaya bırakılır. Yüksek ısıya dayanıklı bu toprak kaplar, yemeklerin aromasını hapsetme ve doğal tadını koruma özelliğiyle mutfakta eşsiz bir fark yaratır.

Gudu güvecinin bir diğer sırrı ise 'yavaş pişirme' tekniğidir. Aşçı Turan Şimşek’in belirttiği üzere, bu yemeğin tam kıvamına gelmesi yaklaşık 5 saatlik bir sabır gerektirir. Odun ateşinde veya kısık ateşte ağır ağır pişen malzemeler, birbirinin suyunu ve kokusunu özümseyerek benzersiz bir derinlik kazanır.

Geleneksel Gudu güveci tarifi 👇

Evlerde ve restoranlarda özel siparişle hazırlanan bu ziyafet için gerekli malzemeler şu şekildedir:

  • 600-700 gr dana kuşbaşı (tercihen but)

  • 1’er adet büyük boy patates, patlıcan ve soğan

  • 3-5 diş sarımsak, bir avuç kuyruk yağı

  • Güvecin tabanı için kuzu döşü

  • Tereyağı, ayçiçeği yağı, salça ve baharatlar

  • 1 Tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber

  • 1 Bardak su

Gudu güvecinin hazırlanışı ve püf noktaları

Yemeğin yapımına sebzeleri iri iri doğrayarak başlanır. Doğranmış soğan, biber ve sarımsaklar tuz ve baharatlarla harmanlanarak lezzetlendirilir. Güvecin en altına, yemeğin yanmasını önlemek ve ekstra yağlı bir aroma katmak için kuzu döşleri yerleştirilir. Ardından sırasıyla sebze katmanı, dana etleri ve tekrar sebze katmanı dizilir. En üst kısım domateslerle kapatılır. Üzerine tereyağı parçaları eklendikten sonra salçalı sos gezdirilir.

Kısık ateşte geçen 5 saatin sonunda Gudu güveci, sofralara sadece bir yemek olarak değil, Gümüşhane’nin tarihini ve bereketli topraklarını taşıyan bir kültürel miras olarak gelir.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
