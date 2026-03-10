Coğrafi Tescilli Yemeğimiz Gudu Güveci 200 Yıldır Pişiriliyor!

Dağlardan özenle toplanan killi, yaş ve kırmızı toprak türlerinin karışımıyla elde edilen çamur, kadın ustaların maharetli ellerinde şekillenir. Bu geleneksel kaplar, tandırda pişirildikten sonra sütle yıkanır ve güneşin altında kurumaya bırakılır. Yüksek ısıya dayanıklı bu toprak kaplar, yemeklerin aromasını hapsetme ve doğal tadını koruma özelliğiyle mutfakta eşsiz bir fark yaratır.

Gudu güvecinin bir diğer sırrı ise 'yavaş pişirme' tekniğidir. Aşçı Turan Şimşek’in belirttiği üzere, bu yemeğin tam kıvamına gelmesi yaklaşık 5 saatlik bir sabır gerektirir. Odun ateşinde veya kısık ateşte ağır ağır pişen malzemeler, birbirinin suyunu ve kokusunu özümseyerek benzersiz bir derinlik kazanır.