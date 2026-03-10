Hamsi Sezonu Bitti, Tezgahlarda En Ucuz Balık İstavrit ve Tirsi Oldu: "Bolluk Devam Edecek"

Balıkçı esnafı Mehmet Can Örseloğlu, bu yılki Ramazan sezonunun önceki yıllara kıyasla çok daha verimli geçtiğini belirtti. Bolluğun fiyatlara doğrudan yansıdığını ifade eden Örseloğlu, sezonun geri kalanı için de umutlu olduklarını vurguladı. Tezgahlarda istavritin kilogramı 100 TL’den alıcı bulurken, mezgit 250 TL, somon ve alabalık 300 TL, deniz levreği ile çipura ise 500 TL seviyelerinde seyrediyor.