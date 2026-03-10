onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hamsi Sezonu Bitti, Tezgahlarda En Ucuz Balık İstavrit ve Tirsi Oldu: "Bolluk Devam Edecek"

Hamsi Sezonu Bitti, Tezgahlarda En Ucuz Balık İstavrit ve Tirsi Oldu: "Bolluk Devam Edecek"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 13:45

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki tarihi Moloz mevkisi, bugünlerde balıkçı tezgahlarındaki bereket ve hareketli piyasasıyla dikkat çekiyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte balık çeşitliliğinde yaşanan artış hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürürken, İğneada’dan gelen sürpriz hamsi sevkiyatı tezgahlarda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esnaflar fiyatların her bütçeye hitap ettiğini söylüyor.

Esnaflar fiyatların her bütçeye hitap ettiğini söylüyor.

Balıkçı esnafı Mehmet Can Örseloğlu, bu yılki Ramazan sezonunun önceki yıllara kıyasla çok daha verimli geçtiğini belirtti. Bolluğun fiyatlara doğrudan yansıdığını ifade eden Örseloğlu, sezonun geri kalanı için de umutlu olduklarını vurguladı. Tezgahlarda istavritin kilogramı 100 TL’den alıcı bulurken, mezgit 250 TL, somon ve alabalık 300 TL, deniz levreği ile çipura ise 500 TL seviyelerinde seyrediyor.

Hamside sezonun son sürprizi yaşandı.

Hamside sezonun son sürprizi yaşandı.

İğneada’dan gelen son parti hamsinin kısa sürede tükendiğini belirten balıkçı Kadir Pınar, 'Hamsi son bir sürpriz yaptı ve yoğun ilgi gördü. Artık bu sezonun sonuna geldik, gözümüz gelecek sezonda,' ifadelerini kullandı. Balık alan vatandaşlardan Hayrullah Berber ise piyasadaki fiyatların makul olduğunu ve taze balığa ulaşmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın