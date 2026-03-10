Psikologlar Açıkladı: Bir İnsanın Gerçek Yüzünü Gösteren 5 Önemli İşaret

Bir kişinin karakterine dair en dürüst karne, kendisinden 'daha güçsüz' gördüğü kişilere karşı takındığı tavırdır. Hizmet sektöründe çalışanlara, yaşlılara veya bir alt çalışanına karşı kaba, sabırsız ve üstenci davranan bireyler, aslında nezaketi bir yaşam biçimi olarak değil, sadece bir çıkar aracı olarak kullanıyordur. Gerçek asalet, karşısındakinden hiçbir fayda beklemeden sergilenen saygıda gizlidir.