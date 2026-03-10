e-Nabız'a Yeni Özellik Eklendi! Eczane Eczane Dolaşmaya Gerek Kalmayacak

İlacın bulunduğu eczane konumunun yer aldığı sayfada, verilerin bir gün önceki stok üzerinden güncellendiği ve ilacın o süre zarfında başka bir hastaya verilmiş olabileceği, bunun için eczaneye gidilmeden önce telefonla ilacın stokunun teyit edilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

Uygulama içerisinde veri doğruluğunu güncel tutmak amacıyla hastalar 'geri bildirim sistemi'ni kullanabilecek. İlaç stok durumu, adres ve telefon bilgilerinin güncelliği ve harita lokasyon doğruluğu gibi başlıklarda vatandaşlar, uygulama üzerinden değerlendirmelerde bulunabilecek.