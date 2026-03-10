e-Nabız'a Yeni Özellik Eklendi! Eczane Eczane Dolaşmaya Gerek Kalmayacak
e-Nabız sistemine yeni eklenen 'İlacım Nerede?' özelliğiyle vatandaşlar artık eczane eczane dolaşmayacak. Sağlık Bakanlığınca sisteme eklenen özellikle, vatandaşlar ilaçlarının hangi eczanelerde bulunduğunu tek tıkla öğrenebilecek.
Sağlık Bakanlığınca e-Nabız sistemine "İlacım Nerede?" özelliği eklendi.
"İlacım Nerede?" sekmesinde vatandaşlara yönelik uyarı mesajı da yer alıyor.
