Avrupa Birliği’nden Vize Serbestisi ve Yeşil Pasaport Hakkında Önemli Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
10.03.2026 - 10:36

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize serbestisi sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kalan 6 kriterin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Amor, vize sorununun çözüm anahtarının Türk yetkililerin elinde olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceği ve vatandaşların merakla beklediği vize serbestisi konusu, Brüksel’de düzenlenen kritik bir toplantıda masaya yatırıldı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türk gazetecilerle bir araya gelerek Ankara-Brüksel hattındaki mevcut durumu değerlendirdi. Türkiye’nin üyelik sürecinin durağan bir noktada olduğunu ifade eden Amor, bu durumun ilişkileri daha çok ticaret ve enerji gibi alanlara kaydırdığını dile getirdi.

Vize serbestisi için gereken 72 kriterden geriye sadece 6 tanesinin kaldığını hatırlatan Amor, sürecin tamamlanmamasının temel nedeninin teknik değil, siyasi bir tercih olduğunu öne sürdü. 

Türk yetkililerin son dönemde yeşil ve hizmet pasaportlarının kapsamını genişleterek soruna alternatif bir çözüm aradığını savunan raportör, bu yöntemin genel vize problemini ortadan kaldırmadığını ima etti. Amor’a göre, üst düzey karar vericilerin vize serbestisi kriterlerini yerine getirme konusundaki ilgisi, kalıcı bir çözüm için belirleyici rol oynuyor.

Türkiye’nin AB için bir 'aday ülke' olmaktan ziyade 'stratejik ortak' kimliğiyle ön plana çıkmaya başladığını kaydeden Amor, bu durumun üyelik sürecini gölgelediği uyarısında bulundu. Bir ülkenin ortaklık payesi arttıkça adaylık kimliğinin zayıfladığını belirten raportör, katılım müzakerelerinin yeniden canlanabilmesi için Türkiye’nin dış güvenlik politikalarında AB ile daha uyumlu hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
