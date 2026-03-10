Avrupa Birliği’nden Vize Serbestisi ve Yeşil Pasaport Hakkında Önemli Açıklama

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türk gazetecilerle bir araya gelerek Ankara-Brüksel hattındaki mevcut durumu değerlendirdi. Türkiye’nin üyelik sürecinin durağan bir noktada olduğunu ifade eden Amor, bu durumun ilişkileri daha çok ticaret ve enerji gibi alanlara kaydırdığını dile getirdi.

Vize serbestisi için gereken 72 kriterden geriye sadece 6 tanesinin kaldığını hatırlatan Amor, sürecin tamamlanmamasının temel nedeninin teknik değil, siyasi bir tercih olduğunu öne sürdü.

Türk yetkililerin son dönemde yeşil ve hizmet pasaportlarının kapsamını genişleterek soruna alternatif bir çözüm aradığını savunan raportör, bu yöntemin genel vize problemini ortadan kaldırmadığını ima etti. Amor’a göre, üst düzey karar vericilerin vize serbestisi kriterlerini yerine getirme konusundaki ilgisi, kalıcı bir çözüm için belirleyici rol oynuyor.

Türkiye’nin AB için bir 'aday ülke' olmaktan ziyade 'stratejik ortak' kimliğiyle ön plana çıkmaya başladığını kaydeden Amor, bu durumun üyelik sürecini gölgelediği uyarısında bulundu. Bir ülkenin ortaklık payesi arttıkça adaylık kimliğinin zayıfladığını belirten raportör, katılım müzakerelerinin yeniden canlanabilmesi için Türkiye’nin dış güvenlik politikalarında AB ile daha uyumlu hareket etmesi gerektiğini vurguladı.