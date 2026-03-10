Mart 2026 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Güney Kore'nin otomobil endüstrisindeki liderlerden biri olan SsangYong, Mart ayı için geçerli olacak yeni fiyat listesini 1 Mart'ta devreye soktu. Şirketin en popüler modellerinden biri olan Actyon, geçen aya kıyasla sabit kalan fiyatlarıyla Mart ayında da 3.160.432 TL başlangıç fiyatıyla alıcıların beğenisine sunuldu.

Uyarı: SsangYong tarafından yayımlanan 'Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı Listesi' aşağıda bulunmaktadır. Fiyatlar, SsangYong'un resmi internet sitesinden alınmıştır ve aylık kampanyalar, ödeme seçenekleri ya da opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.