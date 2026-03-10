onedio
Mart 2026 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 11:44

Güney Kore'nin öne çıkan otomobil üreticilerinden SsangYong, Mart ayında geçerli fiyatlarını açıkladı. 1954 yılından beri güç ve dayanıklılığı simgeleyen otomobilleriyle tanınan marka, Türkiye'deki SUV otomobil pazarında da dikkate değer bir konumda bulunuyor. Ayrıca, sürücülere sunduğu üstün kalite ve performans standartlarıyla pazar payını genişletmeye devam ediyor. Peki, SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modellerinin fiyatları Mart ayında ne kadar oldu?

İşte, SsangYong'un Mart ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
Mart 2026 SsangYong Fiyat Listesi

Güney Kore'nin otomobil endüstrisindeki liderlerden biri olan SsangYong, Mart ayı için geçerli olacak yeni fiyat listesini 1 Mart'ta devreye soktu. Şirketin en popüler modellerinden biri olan Actyon, geçen aya kıyasla sabit kalan fiyatlarıyla Mart ayında da 3.160.432 TL başlangıç fiyatıyla alıcıların beğenisine sunuldu.

Uyarı: SsangYong tarafından yayımlanan 'Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı Listesi' aşağıda bulunmaktadır. Fiyatlar, SsangYong'un resmi internet sitesinden alınmıştır ve aylık kampanyalar, ödeme seçenekleri ya da opsiyonlara bağlı olarak değişebilir. 

Ssangyong Musso EV Fiyat Listesi Mart 2026

  • Musso EV 4x2 Elektrikli ( 2025 ) - 2.460.853 TL

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Mart 2026

  • Torres EVX 4x2 Elektrikli Panoramik Cam Tavan (2025) - 2.442.439 TL

  • Torres EVX 4x2 Elektrikli Panoramik Cam Tavan (2026) (Uzaktan Erişim) - 2.487.269 TL

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Mart 2026

  • KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T (2025) - 3.160.432 TL

  • KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T (Panoramik Cam Tavan) (2025) - 3.460.432 TL

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Mart 2026

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2025) - 2.793.870 TL

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 (2025) - 2.958.870 TL

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2026) - 2.945.432 TL

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Mart 2026

  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 1.915.662 TL

  • MUSSO GRAND D2.2 4X4 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 2.804.603 TL

Ssangyong Korando Fiyat Listesi Mart 2026

  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2025) - 2.260.432 TL

  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2026) - 2.360.432 TL

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Mart 2026

  • TİVOLİ 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe (2025) - 1.790.432 TL 

  • TİVOLİ 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe (2026) - 2.009.432 TL

