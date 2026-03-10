onedio
Mart 2026 Seat Fiyat Listesi! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 10:48

İspanyol otomobil devi SEAT, Mart ayının güncellenmiş fiyatlarını duyurdu. Volkswagen Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren marka, dayanıklı modelleri ve yenilenmiş tasarımıyla bir kez daha göz doldurdu. SEAT Ateca ve Arona'nın 2026 modelleri fiyat listelerinde yer bulurken, Ibiza, Leon'nın 2025 modelleri otomobil severlerin beğenisine sunuldu. Peki, Mart ayında SEAT Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu?

İşte SEAT'ın Mart ayı kampanyaları ve güncellenen fiyat listeleri

Mart 2026 Seat Fiyat Listesi

İspanyol otomobil üreticisi SEAT, 2 Mart'tan itibaren geçerli fiyat listesini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan SEAT Ibiza, anahtar teslim 1.649.726 TL başlangıç fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunuldu.

Uyarı: SEAT'ın belirttiği 'Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda listelenmiştir. Ancak fiyatların markanın web sitesinde belirtildiği gibi dönemsel kampanyalar, sınırlı sayıdaki teklifler, ödeme alternatifleri ve ekstra seçeneklerle değişebileceğini unutmayınız.

Seat İbiza Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.647.000 TL 

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR -  1.771.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Seat Arona Fiyat Listesi Mart 2026

  • Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style Benzinli - 1.740.000 TL 

  • Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR Benzinli - 1.853.00 TL 

(Model Yılı: 2025)

2026 Model Yeni SEAT Arona Fiyat Listesi: 

  • YENİ ARONA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus - 1.876.000 TL

Seat Leon Fiyat Listesi Mart 2026

  • Leon 1.5 eHybrid 204 PS DSG FR Şarj Edilebilir Hibrit ( PHEV ) - 2.930.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Seat Ateca Fiyat Listesi Mart 2026

  • Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Xperience Benzinli 2.656.000 TL

  • Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG FR 'Dark Edition' Benzinli 2.919.000 TL

(Model Yılı: 2025)

2026 Model Yeni SEAT Ateca Fiyat Listesi: 

  • Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Style Plus Benzinli 2.379.000 TL

