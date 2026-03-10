Mart 2026 Seat Fiyat Listesi! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

İspanyol otomobil devi SEAT, Mart ayının güncellenmiş fiyatlarını duyurdu. Volkswagen Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren marka, dayanıklı modelleri ve yenilenmiş tasarımıyla bir kez daha göz doldurdu. SEAT Ateca ve Arona'nın 2026 modelleri fiyat listelerinde yer bulurken, Ibiza, Leon'nın 2025 modelleri otomobil severlerin beğenisine sunuldu. Peki, Mart ayında SEAT Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu?

İşte SEAT'ın Mart ayı kampanyaları ve güncellenen fiyat listeleri