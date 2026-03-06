onedio
article/comments
article/share
Mart 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Citroen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 07:45

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Mart ayına özel fiyat listesini açıkladı. Stellantis grubuna bağlı olan otomobil devi, yıllardır olduğu gibi C serisi otomobilleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Citroen'in yenilenen C3, C4 ve C5 serilerine yeni bir soluk getiren son modeli ise Yeni C5 Aircross Hybrid 145, otomobil dünyasında adından söz ettirmeye başladı bile. Peki, Mart ayında Citroen'in C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modellerinin fiyatları ne kadar?

İşte, Citroen'in Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Citroen Fiyat Listesi: Mart 2026

Fransa'nın önde gelen otomobil üreticisi Citroen, Mart ayına özel fiyat listesini açıkladı. Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından duyurulan yeni fiyat listesinde, Citroen'in son modeli olan C5 Aircross Hybrid 145 Şubat ayında 2.600.000 TL başlangıç fiyatı ile tüketicilere sunuluyordu. Mart ayı itibarıyla ise 2.650.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıktı.

Uyarı: Citroen'in belirlemiş olduğu fiyatları aşağıda görebilirsiniz. Aşağıdaki fiyatlar, Citroen'in resmi internet sitesinden alınsa da dönemlik kampanyalar, farklı ödeme seçenekleri ve ekstra opsiyonlar nedeniyle değişiklik gösterebilir! 

Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Mart 2026

  • 83 kW Elektrikli Motor Plus 1.488.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.468.000 TL

  • 83 kW Elektrikli Motor Max 1.548.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.528.000 TL

Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Plus 1.974.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Max 2.068.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.968.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Max 2.171.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 2.071.000 TL

Açıklama: *:İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Mart 2026

  • 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 1.707.000 TL

Citroen C4 X Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 You 1.962.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.862.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max 2.066.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.966.000 TL

Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Mart 2026

  • 115 KW Max 2.167.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 2.017.000 TL

Citroen C4 Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 You 1.962.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.862.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max 2.057.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.957.000 TL

Açıklama: *:İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Mart 2026

  • 115 KW Max 2.202.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 2.052.000 TL

Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Plus - 2.650.000 TL 

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max - 2.850.000 TL

Citroen Yeni ë-C5 Aircross Fiyat Listesi Mart 2026

  • 157 kW Plus - 2.430.000 TL

  • 157 kW Max - 3.200.000 TL

Citroen Ami Fiyat Listesi Mart 2026

  • 6 kW Elektrik Motor Ami 2026 585.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 545.000 TL (Model Yılı 2026)

  • 6 kW Elektrik Motor Ami 2026 595.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 555.000 TL (Model Yılı 2026)

  • 6 kW Elektrik Motor Ami 2026 605.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 565.000 TL (Model Yılı 2026)

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus 1.779.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 You 1.847.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 1.959.000 TL

Citroen Berlingo Van Fiyat Listesi Mart 2026

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Van 1.381.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van 1.459.000 TL

