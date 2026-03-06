Mart 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Mart ayına özel fiyat listesini açıkladı. Stellantis grubuna bağlı olan otomobil devi, yıllardır olduğu gibi C serisi otomobilleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Citroen'in yenilenen C3, C4 ve C5 serilerine yeni bir soluk getiren son modeli ise Yeni C5 Aircross Hybrid 145, otomobil dünyasında adından söz ettirmeye başladı bile. Peki, Mart ayında Citroen'in C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modellerinin fiyatları ne kadar?

İşte, Citroen'in Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi