BİM'e Yapı Market Ürünleri Geliyor! 13 Mart 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.03.2026 - 09:01

13 Mart 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

SGS Darbeli Matkap 1.290 TL

  • Avuç Taşlama Makinesi 1.290 TL

  • İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL

  • Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 399 TL

  • SGS Panç Seti 199 TL

  • Akü Takviye Kablosu 600 Amp 549 TL

  • İnce Mum Silikon 99 TL

  • Kalın Mum Silikon 99 TL

  • Plastik Yaylı Kıskaç Seti 399 TL

  • Freze Matkap Uç Seti 129 TL

  • Saptak Ispatula 89 TL

  • Mıknatıslı Mini Su Terazisi 119 TL

  • Metal Sabit Sırık 99 TL

  • Profesyonel Oto Fırçası 149 TL

  • Hızlı Yapıştırıcı 99 TL

  • F50 Tüp Silikon 75 TL

  • Duvar Tamir Macunu 99 TL

  • Ahşap Tutkal 49 TL

  • Tamir Alüminyum Bant 89 TL

  • Çift Taraflı Köpük Bant 39 TL

  • El Feneri 390 TL

  • Şarjlı Led Aplik 249 TL

  • Akım Korumalı Priz 490 TL

  • 3'lü Grup Priz Golyat Set 275 TL

20V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti 1.990 TL

  • SGS 12V 1.5 AH Tek Akülü vidalama Seti 1.490 TL

  • SGS Kıl Testere Seti 275 TL

  • Somun Adaptör Seti 129 TL

  • Bits Uç Seti 15 Parça 199 TL

  • Köşe Vidalama Adaptörü Mıknatıslı 169 TL

  • Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi 149 TL

  • Polisaj ve Zımpara Seti 249 TL

  • Pasta Polisaj Seti 11 Parça 349 TL

  • Çok Amaçlo Kablo Kesici Sıyırma Pensesi 449 TL

  • Pense 160 mm 299 TL

  • Yankeski 160 mm 299 TL

  • Kargaburun 160 mm 279 TL

  • Mini Pense Seti 3 Parça 449 TL

  • Kontrol Kalemi Elektrik Bandı 129 TL

  • Universal Mobilya Sabitleme Kiti 119 TL

  • Kemer Delme Pensesi 249 TL

  • Kurbağacık Anahtar 10'' 449 TL

  • Çatal Başlı Çekiç 175 TL

  • Lastik Tokmak 189 TL

  • Allen Anahtar Takım 9'lu Set 229 TL

  • Profesyonel Maket Bıçağı 129 TL

  • Cırt Kelepçe Seti 75 TL

  • Mini Şifreli Asma Kilit 125 TL

  • Telki Plastik Vantuz 199 TL

SGS Invertor Kaynak Makinesi 5.250 TL

  • WD-40 Yağlayıcı ve Pas Sökücü 129 TL

  • Çift Taraflı 3+3 Merdiven 950 TL

  • Plastik Çekpas 99 TL

  • Titreşim Önleyici Makine Ayağı 119 TL

  • Lavabo Açma Sustası 149 TL

  • Alüminyum Mıknatıslı Mini Su Terazisi 89 TL

  • Parlat Mucize Köpük Temizleyici 129 TL

  • Latte Masajlı Duş Başlığı Seti 199 TL

  • Filtreli Fonksiyonlu Duş Başlığı 199 TL

  • Evye Borusu 299 TL

  • Mutfak Lavabo Musluk Ucu 175 TL

  • Aparatlı Klozet Kapağı 399 TL

  • Çift Taraflı Halı Kaydırmaz Bant 49 TL

  • Magnet Bandı 89 TL

3+1 Basamak Profil Merdiven 890 TL

  • Polisan ACQUA Tavan Boyası 590 TL

  • İç Cephe Beyaz Plastik Boya 490 TL

  • Boyacı Seti 5'li 329 TL

  • Çok Amaçlı Elastik Kova 175 TL

  • Robot Fırça Plastik Sapı 3'nolu 99 TL

  • Parmak Rulo 75 TL

  • Mini Makaralı Kablo 649 TL

  • Silikon 119 TL

  • Silikonize Mastik 75 TL

  • Derz Tamir Dolgusu 119 TL

  • Mucize Temizleme Pastası 99 TL

  • Derz Kazıma Aparatı 89 TL

  • Cam Kazıma Aparatı 75 TL 

  • Cam Menfezi 65 TL

  • Yer Fırçası 119 TL

  • Zımba Tabancası 549 TL

TCL 65 inç Ultra Hd Google TV 33.900 TL

  • Senna 55 inç Frameless Ultra Hd Qled Google Tv 17.490 TL

  • Hp Smart Tank Tanklı Yazıcı 7.500 TL

  • Samsung A17 5G Cep Telefonu 6 GB/ 128GB 12.990 TL

  • Mantar Masa Lambası 399 TL

  • Arnica Blender Seti 1.750 TL

  • Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.790 TL

  • Onvo Dijital Çay Makinesi 1.890 TL

  • Arnica Elektrikli Süpürge 3.500 TL

Frezya 7 Parça Kase Seti 289 TL

  • Leafy Meşrubat Bardağı 399 TL

  • Timeless Çay Bardağı 249 TL

  • Yağlık Sirkelik 219 TL

