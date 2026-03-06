BİM'e Yapı Market Ürünleri Geliyor! 13 Mart 2026 BİM Aktüel Kataloğu
13 Mart 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
SGS Darbeli Matkap 1.290 TL
20V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti 1.990 TL
SGS Invertor Kaynak Makinesi 5.250 TL
3+1 Basamak Profil Merdiven 890 TL
TCL 65 inç Ultra Hd Google TV 33.900 TL
Frezya 7 Parça Kase Seti 289 TL
