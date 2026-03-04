onedio
ŞOK'a Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 4 Mart 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
04.03.2026 - 12:51

ŞOK 4 - 10 Mart 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 - 10 Mart 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Haftanın Fırsatları

Gıda ürünlerinde yer alan indirimli ürünlere buradan göz atmayı unutmayın.

👇🏽

Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi 1.599 TL

  • Arzum AR3141 Tea Blend çay makinesi 1.799 TL

  • Arzum Mistost ızgara & tost makinesi AR2037 2.199 TL

  • Emsan cam kettle 999 TL

  • Arzum Clean Compacto süpürge 3.999 TL

  • Arzum AR695 Peta seramik tabanlı ütü 1.399 TL

  • Arzum AR5130 Hairstar saç kurutma makinesi 999 TL

  • Aprilla AFM-2816 vakumlu siyah nokta temizleme cihazı 299 TL

  • Kiwi KHS-2043 iyonizerli saç düzleştirici 750 TL

  • Braun Silk-Epil 3 epilasyon aleti seti 1.699 TL

  • Braun Multiquick 5 Vario el blender MQ5251WHBL 1.799 TL

  • Kiwi KCC 4318 halı yıkama makinesi 2.999 TL

  • Petrix vantuzlu 4 ledli makyaj aynası ışığı 275 TL

  • Deniz kabuğu figürlü takı ve müzik kutusu 349 TL

  • Torima TSC-03 buharlı temizleyici 999 TL

  • Torima CB 902 A buharlı temizleyici 999 TL

Emsan Arya Döküm Kek Kalıbı 24 cm 399 TL

  • 2 kişilik istiridye porselen kahve fincan takımı 499 TL

  • Bambu kesme tahtası 2'li 199 TL

  • Hascevher cam kapaklı büyük derin tencere 30 cm 1.149 TL

  • Granit tava sahan seti 18 cm sahan + 24 cm tava 649 TL

  • Kristal renkli sürahi 129 TL

  • Lav cam kase 1880 cc 199 TL

  • Lav renkli su bardağı 345 cc 3'lü 169 TL

  • Cam vazo 25 cm 75 TL

  • Cam sürahi 1200 cc 75 TL

  • Renkli toprak kase 4'lü 8 cm 100 TL

  • Aynalı makyaj & takı organizeri 399 TL

  • Katlanabilir süzgeç 39,95 TL

  • Qlux Ideas saklama kabı seti 4'lü 700 ml 199 TL

  • Çift renkli süzgeç 2300 ml 100 TL

  • Çift renkli maxi kase 3000 ml 100 TL

Slazenger Kadın Kaşkorse Tek Alt 399 TL

  • Kadın omuz çantası 299 TL

  • Kadın para portföyü 169 TL

  • Kapaklı organizer çanta büyük boy 239 TL

  • Organizer çanta çapraz fermuarlı 229 TL

  • Organizer çanta küçük boy 129 TL

  • Kadın pijama takımı dantel yaka detaylı 449 TL

  • 2'li ribanalı slip 89,95 TL

  • 2'li ribanalı bato slip 100 TL

  • Kadın pijama takımı büyük beden 499 TL

  • 2'li ribanalı bato slip büyük beden 119 TL

  • Kadın straplez sütyen 229 TL

  • 3'lü kadın çiçek desenli soket çorap 100 TL

  • 2'li simli kadın kurdele desenli soket çorap 69,95 TL

  • 2'li kadın soket çorap saç örgü 69,95 TL

  • Kadın kaşkorse atlet dantel detaylı 129 TL

  • Punch işlemeli kırlent kılıfı 149 TL

  • Punch işlemeli runner 149 TL

  • 2'li kurulama bezi seti nakışlı 119 TL

  • Kitap çeşitleri 79,95 TL

Village Cam Kapaklı Karaf 1300 cc 149 TL

  • Villa Patisserie kapaklı servis kasesi 229 TL

  • Kitchen cam kapaklı kavanoz 1130 cc 199 TL

  • Borcam kapaklı kare tencere 1870 cc 219 TL

  • Kitchen cam kapaklı kavanoz 860 cc 179 TL

  • Kitchen cam kapaklı kavanoz 575 cc 159 TL

  • Estrella ayaklı sunumluk 4'lü 235 cc 349 TL

  • Estrella meşrubat bardağı 4'lü 360 cc 329 TL

  • Estrella su bardağı 4'lü 290 cc 299 TL

  • Estrella kahve yanı su bardağı 6'lı 90 cc 249 TL

  • Borcam premium borcam seti kare 2'li 499 TL

  • Frigo saklama kabı 129 TL

  • Frezya kase 4'lü 225 cc 109 TL

  • Heybeli çay takımı 8 parça 160 cc 249 TL

Kadınlar Günü'ne Özel Fırsatlar

👇🏽

Bayram Çikolataları

Budva 4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 8.999 TL

  • Bali 5 raflı modern kitaplık beyaz 1.249 TL

  • Budva 3 kapaklı askılıklı portmanto atlantik çam / beyaz 4.199 TL

  • Arola 4 kapaklı raflı gardırop beyaz / barok 4.999 TL

  • Buse çekmeceli kapaklı aynalı makyaj masası beyaz / atlantik çam 3.699 TL

  • Dora kapaklı çekmeceli raflı kahve köşesi beyaz 5.999 TL

  • Senna mutfak masası ceviz / beyaz 2.499 TL

  • Suzi 4 katlı sepetli oyuncak dolabı renkli 999 TL

  • Budva 4 çekmeceli şifonyer atlantik çam / beyaz 2.399 TL

  • Budva 2 kapaklı ayakkabılık atlantik çam / beyaz 1.999 TL

Samsung DF10A9500CG/AH AirDresser Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi 69.999 TL

  • Altus AL 10123 D 1200 devir 10 kg çamaşır makinesi 20.399 TL

  • Dijitsu DB90 90 litre tezgah altı mini buzdolabı 6.499 TL

  • Hoover HODQ4T718EW çift kapaklı no frost buzdolabı 29.999 TL

  • Hot 3031 W beyaz ankastre fırın 8.999 TL

  • Altus AL-89 GB siyah cam set üstü ocak 6.799 TL

  • Hoover HF 6C7F0W-17 8 programlı bulaşık makinesi 16.500 TL

