ŞOK'a Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 4 Mart 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 4 - 10 Mart 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 - 10 Mart 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Haftanın Fırsatları
Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi 1.599 TL
Emsan Arya Döküm Kek Kalıbı 24 cm 399 TL
Slazenger Kadın Kaşkorse Tek Alt 399 TL
Village Cam Kapaklı Karaf 1300 cc 149 TL
Kadınlar Günü'ne Özel Fırsatlar
Bayram Çikolataları
Budva 4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 8.999 TL
Samsung DF10A9500CG/AH AirDresser Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi 69.999 TL
