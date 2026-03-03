MHP'den Yeni Kanun Teklifi: "3 İlçe Birleşip Tek Bir İl Olsun"

Bu yeni ilin sınırları içerisinde Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerinin de yer alması hedefleniyor. Milletvekili Koçak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ereğli’nin sahip olduğu ekonomik ve sosyal potansiyelin il olma kriterlerini fazlasıyla karşıladığını ve bu adımın bölgenin kalkınması için tarihi bir fırsat olduğunu belirtti.

Teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri de yerel yönetim yapısındaki genişleme oldu. Sadece Ereğli’nin il olması değil, aynı zamanda şu an Ereğli’ye bağlı olan Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin de ilçe statüsüne yükseltilmesi öneriliyor. Bu hamle ile bölgedeki kamu hizmetlerinin daha erişilebilir hale gelmesi ve yerel bürokrasinin hızlanması amaçlanıyor.