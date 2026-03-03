onedio
MHP'den Yeni Kanun Teklifi: "3 İlçe Birleşip Tek Bir İl Olsun"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 15:39

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak tarafından TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, Konya’nın idari yapısında köklü bir değişikliği gündeme taşıdı. Teklif, bölgenin en güçlü yerleşim merkezlerinden biri olan Ereğli’nin il statüsüne kavuşturulmasını ve çevresindeki ilçelerle birleşerek yeni bir idari merkez oluşturulmasını öngörüyor.

Hazırlanan kanun teklifine göre, Konya’nın dördüncü büyük ilçesi olan Ereğli’nin merkez olduğu yeni bir il kurulması planlanıyor.

Bu yeni ilin sınırları içerisinde Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerinin de yer alması hedefleniyor. Milletvekili Koçak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ereğli’nin sahip olduğu ekonomik ve sosyal potansiyelin il olma kriterlerini fazlasıyla karşıladığını ve bu adımın bölgenin kalkınması için tarihi bir fırsat olduğunu belirtti.

Teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri de yerel yönetim yapısındaki genişleme oldu. Sadece Ereğli’nin il olması değil, aynı zamanda şu an Ereğli’ye bağlı olan Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin de ilçe statüsüne yükseltilmesi öneriliyor. Bu hamle ile bölgedeki kamu hizmetlerinin daha erişilebilir hale gelmesi ve yerel bürokrasinin hızlanması amaçlanıyor.

Türkiye’nin mülki idare sisteminde "82. il" tartışması başladı.

Koçak, 'Ereğli Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi' başlığıyla sunduğu çalışmanın hem Konya hem de yeni kurulacak il için hayırlı olmasını diledi. Bu yasama hamlesi, Türkiye’nin mülki idare sisteminde '82. il' tartışmalarını yeniden alevlendirirken, Ereğli halkı arasında da büyük bir heyecan yarattı. Bölgenin tarım, sanayi ve ticaret kapasitesinin il statüsüyle birlikte çok daha verimli yönetilmesi bekleniyor.

