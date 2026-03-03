MHP'den Yeni Kanun Teklifi: "3 İlçe Birleşip Tek Bir İl Olsun"
MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak tarafından TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, Konya’nın idari yapısında köklü bir değişikliği gündeme taşıdı. Teklif, bölgenin en güçlü yerleşim merkezlerinden biri olan Ereğli’nin il statüsüne kavuşturulmasını ve çevresindeki ilçelerle birleşerek yeni bir idari merkez oluşturulmasını öngörüyor.
Hazırlanan kanun teklifine göre, Konya’nın dördüncü büyük ilçesi olan Ereğli’nin merkez olduğu yeni bir il kurulması planlanıyor.
Türkiye’nin mülki idare sisteminde "82. il" tartışması başladı.
