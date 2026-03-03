1,2 Milyar Dolarlık Projeyi Anca Üçte Biri Fiyatına Satabildiler: 730 Milyon Dolar Zarardalar
Kaynak: https://www.hollywoodreporter.com/bus...
Los Angeles şehir merkezinin en tartışmalı yapısı haline gelen ve kamuoyunda 'Graffiti Towers' (Grafiti Kuleleri) olarak anılan Oceanwide Plaza projesi için nihayet satış kararı çıktı. Çinli yatırımcıların yaklaşık 1,2 milyar dolar harcadığı devasa kompleks, iflas sürecinin ardından 470 milyon dolara el değiştiriyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Proje maliyetinin yarısından düşük bedelle el değiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olimpiyat öncesi şehir estetiği değiştirilmeye çalışılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın