1,2 Milyar Dolarlık Projeyi Anca Üçte Biri Fiyatına Satabildiler: 730 Milyon Dolar Zarardalar

Yıllardır tamamlanmayı bekleyen projenin yeni sahipleri KPC Group ve Lendlease Corp. ortak girişimi oldu. Satış bedeli olan 470 milyon doların projenin başlangıç maliyetinin yarısından bile az olması dikkat çekti. Bu tutarın yaklaşık 70 milyon dolarlık kısmının inşaatın durduğu dönemde biriken vergi borçları, güvenlik masrafları ve diğer işletme maliyetlerini karşılamak üzere nakit olarak ayrılacağı bildirildi.

KPC Group kurucusu Kali P. Chaudhuri, yaptığı açıklamada, 'Downtown LA’nın önemli bir bölümünü yeniden canlandıracak bu katalitik yatırım için heyecanlıyız' ifadelerini kullanarak projenin şehre kazandırılacağını vurguladı. %60’ı tamamlanmış durumda olan proje, biri 55, ikisi 42 katlı üç kuleden, 11 katlı bir otelden ve devasa bir elektronik billboard panosundan oluşuyor.