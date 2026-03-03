onedio
1,2 Milyar Dolarlık Projeyi Anca Üçte Biri Fiyatına Satabildiler: 730 Milyon Dolar Zarardalar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 13:43

Los Angeles şehir merkezinin en tartışmalı yapısı haline gelen ve kamuoyunda 'Graffiti Towers' (Grafiti Kuleleri) olarak anılan Oceanwide Plaza projesi için nihayet satış kararı çıktı. Çinli yatırımcıların yaklaşık 1,2 milyar dolar harcadığı devasa kompleks, iflas sürecinin ardından 470 milyon dolara el değiştiriyor.

https://www.hollywoodreporter.com/bus...
Proje maliyetinin yarısından düşük bedelle el değiştirdi.

Yıllardır tamamlanmayı bekleyen projenin yeni sahipleri KPC Group ve Lendlease Corp. ortak girişimi oldu. Satış bedeli olan 470 milyon doların projenin başlangıç maliyetinin yarısından bile az olması dikkat çekti. Bu tutarın yaklaşık 70 milyon dolarlık kısmının inşaatın durduğu dönemde biriken vergi borçları, güvenlik masrafları ve diğer işletme maliyetlerini karşılamak üzere nakit olarak ayrılacağı bildirildi.

KPC Group kurucusu Kali P. Chaudhuri, yaptığı açıklamada, 'Downtown LA’nın önemli bir bölümünü yeniden canlandıracak bu katalitik yatırım için heyecanlıyız' ifadelerini kullanarak projenin şehre kazandırılacağını vurguladı. %60’ı tamamlanmış durumda olan proje, biri 55, ikisi 42 katlı üç kuleden, 11 katlı bir otelden ve devasa bir elektronik billboard panosundan oluşuyor.

Olimpiyat öncesi şehir estetiği değiştirilmeye çalışılıyor.

NBA ekibi Los Angeles Lakers’ın maçlarına ev sahipliği yapan arenanın tam karşısında yer alan binalar, son dönemde grafiti sanatçılarının hedefi haline gelmesiyle gündemden düşmüyordu. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, satış sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Oceanwide Plaza uzun süredir şehrin gözünü rahatsız eden bir yapıydı. Downtown’un yeniden canlanması ve yaklaşan Olimpiyat ile Paralimpik etkinliklerine hazırlık kapsamında bu adım kritik önem taşıyor' dedi.

Mahkeme, 9 Nisan tarihine kadar daha yüksek bir teklif gelmemesi durumunda satışı resmen onaylayacak. Bu hamleyle birlikte, kentin silüetini bozan yarım kalmış inşaatın hızla tamamlanarak ekonomiye kazandırılması bekleniyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
