Bazıları Sipariş Verin Diye Orada Değil! Restoran Menülerindeki “Çapa Ürünler” Nedir?

Bir menüye uzun uzun bakıp en pahalı ürünü gördükten sonra “neyse, şunu alayım” dediğin oldu mu? İşte o an, menü seni çoktan yönlendirmiştir. Çünkü bazı ürünler gerçekten sipariş edilmesi için değil, diğerlerini daha mantıklı göstermek için oradadır. Restoran menülerindeki bu gizli oyunculara çapa ürün denir.