onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Bazıları Sipariş Verin Diye Orada Değil! Restoran Menülerindeki “Çapa Ürünler” Nedir?

etiket Bazıları Sipariş Verin Diye Orada Değil! Restoran Menülerindeki “Çapa Ürünler” Nedir?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
03.03.2026 - 15:01

Bir menüye uzun uzun bakıp en pahalı ürünü gördükten sonra “neyse, şunu alayım” dediğin oldu mu? İşte o an, menü seni çoktan yönlendirmiştir. Çünkü bazı ürünler gerçekten sipariş edilmesi için değil, diğerlerini daha mantıklı göstermek için oradadır. Restoran menülerindeki bu gizli oyunculara çapa ürün denir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çapa ürünler, fiyat algısını sıfırdan kurmak için menüye eklenir.

İnsan beyni fiyatları mutlak değerlerle değil, karşılaştırarak anlamlandırır. Menüye baktığında önce pahalı bir ürün görürsen, onun altındaki tüm seçenekler otomatik olarak daha makul gelir. Çapa ürün tam olarak bu işi yapar: fiyat skalasının tepesini belirler. Böylece restoran, “pahalı” ve “uygun” kavramlarını senin yerine tanımlar. Sen karar verdiğini sanırsın ama aslında referans noktası çoktan çizilmiştir.

Bu ürünler çoğu zaman satılmasın diye tasarlanır.

Çapa ürünlerin fiyatı yüksektir, porsiyonu abartılıdır ya da içeriği gereğinden fazladır. Şefin özel sunumu, ithal malzemeler, uzun açıklamalar… Hepsi ürünü fazla hissettirmek içindir. Çünkü bu ürünün amacı satmak değil değil, menüde sınırı yukarı taşımaktır. Sipariş edilmemesi başarısızlık değil; stratejinin doğru işlemesidir.

Menüdeki konumu tesadüf değildir, gözün yakaladığı yere konur.

Çapa ürünler genellikle menünün en üstünde, ortasında ya da ilk açılan sayfada yer alır. Çünkü göz ilk gördüğü bilgiyi referans alır ve geri kalan her şeyi ona göre değerlendirir. Menü tasarımı; yazı puntosundan boşluklara, sayfa düzeninden ürün sıralamasına kadar bilinçli tercihlerle oluşturulur. Çapa ürün, tam da bu yüzden görünür ve kaçınılmaz bir noktadadır.

Çapa ürün, orta segment ürünlerin satışını artırır.

En pahalı ürünü gördükten sonra, aslında pahalı sayılabilecek bir yemeği “makul” bulursun. Normalde tereddüt edeceğin fiyatlar, çapa ürün sayesinde gözüne batmaz. Restoranlar için asıl kazanç da buradadır. Amaç seni en pahalıya yönlendirmek değil; orta segmentte karar kıldırmaktır. Çapa ürün, ortalamayı yukarı çeken sessiz bir itici güç gibidir.

Bu strateji sadece fiyatla değil, algıyla da çalışır.

Bazı çapa ürünler sadece pahalı değil, aynı zamanda karmaşıktır. Uzun içerik listeleri, fazla detaylı açıklamalar, ağır isimler… Bunlar daha sade ürünlerin “daha akıllıca bir tercih” gibi görünmesini sağlar. “Bu kadarına gerek yok” düşüncesiyle, restoranın istediği noktaya gelirsin. Yani çapa, sadece cebine değil, karar mekanizmana da dokunur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çapa ürünleri fark etmek, menü karşısında daha bilinçli olmayı sağlar.

Bu sistemi bildiğinde menüye bakışın değişir. Bu ürün neden burada? sorusunu sormaya başlarsın. Bu farkındalık, otomatik karar vermeni engeller ve gerçekten ne istediğine odaklanmanı sağlar. Çapa ürünler seni yönlendirmek için vardır ama onları tanıdığında kontrol yeniden sana geçer. Menü artık seni değil, sen menüyü okursun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın