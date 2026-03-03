Bazıları Sipariş Verin Diye Orada Değil! Restoran Menülerindeki “Çapa Ürünler” Nedir?
Bir menüye uzun uzun bakıp en pahalı ürünü gördükten sonra “neyse, şunu alayım” dediğin oldu mu? İşte o an, menü seni çoktan yönlendirmiştir. Çünkü bazı ürünler gerçekten sipariş edilmesi için değil, diğerlerini daha mantıklı göstermek için oradadır. Restoran menülerindeki bu gizli oyunculara çapa ürün denir.
Çapa ürünler, fiyat algısını sıfırdan kurmak için menüye eklenir.
Bu ürünler çoğu zaman satılmasın diye tasarlanır.
Menüdeki konumu tesadüf değildir, gözün yakaladığı yere konur.
Çapa ürün, orta segment ürünlerin satışını artırır.
Bu strateji sadece fiyatla değil, algıyla da çalışır.
Çapa ürünleri fark etmek, menü karşısında daha bilinçli olmayı sağlar.
