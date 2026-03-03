Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku, İlk Yaptığı Mesleği İtiraf Etti
Reyting rekortmeni Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku, Saba Tümer'in programına konuk oldu. İlkay Kayku, oyunculuktan önce yaptığı mesleği ve mesleğini neden bıraktığını ilk kez açıkladı.
KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e
Ekranların sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir'de Fidan karakterine hayat veren İlkay Kayku, ilk mesleğini açıkladı.
Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun ilk mesleğini açıkladığı anları buradan izleyebilirsiniz:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
