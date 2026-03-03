onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku, İlk Yaptığı Mesleği İtiraf Etti

Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku, İlk Yaptığı Mesleği İtiraf Etti

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.03.2026 - 15:16

Reyting rekortmeni Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku, Saba Tümer'in programına konuk oldu. İlkay Kayku, oyunculuktan önce yaptığı mesleği ve mesleğini neden bıraktığını ilk kez açıkladı.

KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekranların sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir'de Fidan karakterine hayat veren İlkay Kayku, ilk mesleğini açıkladı.

Ekranların sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir'de Fidan karakterine hayat veren İlkay Kayku, ilk mesleğini açıkladı.

Saba Tümer'in programında oyunculuktan önce yaptığı mesleği açıklayan İlkay Kayku, Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduğunu açıklayıp uzun süre Rusça tercümanlık yaptığını açıkladı. Tercüman olduğu dönem çok para kazandığını açıklayan Kayku, 'Para yoksa ben de yokum' diyerek aldığı ücretin düşmesi nedeniyle mesleğini bıraktığını itiraf etti.

Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun ilk mesleğini açıkladığı anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın