Cemre Baysel'in Güller ve Günahlar Setinde Kameramandan Kaçtığı Anlar Gündem Oldu
Kanal D'nin fenomen dizisi Güller ve Günahlar'ın kamera arkası görüntüleri gündem oldu. Sevilen dizinin çekimleri esnasında arkasını görmeyen kameramandan kaçmaya çalışan Cemre Baysel'in kameraya yansıyan anları kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.
Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölüm kamera arkası görüntüleri gündem oldu.
Güller ve Günahlar'ın kamera arkasındaki o anları buradan izleyebilirsiniz:
