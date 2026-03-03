onedio
Cemre Baysel'in Güller ve Günahlar Setinde Kameramandan Kaçtığı Anlar Gündem Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.03.2026 - 15:04

Kanal D'nin fenomen dizisi Güller ve Günahlar'ın kamera arkası görüntüleri gündem oldu. Sevilen dizinin çekimleri esnasında arkasını görmeyen kameramandan kaçmaya çalışan Cemre Baysel'in kameraya yansıyan anları kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölüm kamera arkası görüntüleri gündem oldu.

Kanal D'nin reytingleriyle göz dolduran dizisi Güller ve Günahlar'ı bilmeyen yok. Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın başrollerde yer aldığı Güller ve Günahlar, cumartesi akşamlarının tartışmasız galibi olmayı sürdürürken sosyal medyada popüler dizinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Kamera arkasında arkasını görmeyen kameramandan kaçmaya çalışan Cemre Baysel'in o halleri kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Güller ve Günahlar'ın kamera arkasındaki o anları buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
