Piyango Kazananların Büyük Çoğunluğu Neden Birkaç Yıl İçinde Eski Maddi Durumuna Dönüyor?
Piyango kazanmak, 'Hayatım kurtuldu!' anlamına geliyor sanabilirsiniz ama bu her zaman da böyle olmuyor. Borçlar kapanıyor, iş bırakılıyor, hayaller ertelenmeden yaşanıyor. Ama işin garip tarafı şu, büyük ikramiye kazananların önemli bir kısmı birkaç yıl içinde tekrar maddi sıkıntı yaşamaya başlıyor. Yani para geliyor ama kalmıyor. Peki neden? Gelin birlikte öğrenelim. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir anda gelen yüklü parayı yönetmek zor oluyor!
“Nasıl olsa çok var!" düşüncesi...
Yakın çevre baskısının da etkisi büyük!
Gelir var ama süreklilik yok!
Lüks hayat çok hızlı gelir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Para bilinci olmadan zenginlik uzun sürmez!
Psikolojik nedenler de harcamayı tetikler!
Sonuç olarak; şans yetmiyor, bir sistem kurmak şart!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın