Piyango Kazananların Büyük Çoğunluğu Neden Birkaç Yıl İçinde Eski Maddi Durumuna Dönüyor?

En yaygın yanılgılardan biri de bu. Para ilk başta gerçekten çok gibi görünür ve bu da sahte bir güven hissi yaratır. Harcamalar büyüdükçe “Aman, bir şey olmaz!” düşüncesi gelir. Ama para, kontrol edilmediğinde sandığından çok daha hızlı azalır. Sorun paranın bitmesi değil, bitene kadar fark edilmemesidir.